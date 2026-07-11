香港舞蹈團《武道》8月巡演　張繼聰陳毅燊齊撐場致敬李小龍

香港舞蹈團四十五周年誌慶作品、大型舞劇《武道》——李小龍的有法與無限於去年11月首演後，好評如潮。現榮獲滙豐保險承諾呈獻，將於今年8月底起展開內地巡演，走訪上海、成都及深圳，當中成都站為「香港周2026@成都」的開幕節目，明年（2027年）1月返回香港盛大重演，為香港回歸祖國30周年誌慶揭開序幕，跟隨舞團巡演亦展出達2.2米高的李小龍樂高像、滙豐保險特別版功夫獅子、郭富城的書法作品，以及多封李小龍的親筆書信與珍貴照片，不論你是李小龍迷，還是打卡愛好者，都萬勿錯過！

香港舞蹈團大型舞劇《武道》一一李小龍的有法與無限將於今年8月起巡演，並於明年1月於香港重演。（官方提供圖片）

由香港樂高(LEGO)專業認證大師洪子健先生(AndyHung)創作、以60,000塊積木拼砌而成、高達2.2米的李小龍樂高像，將與滙豐保險特別版跟功夫獅子隨巡演展出，以向李小龍致敬。（官方提供圖片）

張繼聰親臨見證巡演啟航

舞劇由香港舞蹈團藝術總監楊雲濤、金像獎最佳美術指導文念中、著名爵士樂作曲家雷柏熹組成的星級創作團隊聯手打造，跨界糅合武術與舞蹈、多媒體舞台美學與爵士樂元素，以李小龍的武術哲學與藝術氣韻為基礎，再由深耕武術訓練多年的專業舞者透過剛柔並濟的肢體語言，探索「有法」與「無限」之間的流動。

大型舞劇《武道》跨界糅合武術與舞蹈、加入多媒體舞台美學與爵士樂元素，以李小龍的武術哲學為創作底蘊，探索「有法」與「無限」之間的流動。（官方提供圖片）

香港舞蹈團藝術總監楊雲濤先生 MH 表示，希望以更立體和感染力的方式呈現李小龍的電影世界，把這份源自香港的創意與力量傳揚四方·與不同地區的觀眾分享交流。（官方提供圖片）

9號下午香港舞蹈團舉行《武道》巡演發布會，張繼聰（Louis）擔任主禮嘉賓，城中多位知名藝人亦有到場支持，包括ANSONBEAN陳毅燊及香胤宅，其中ANSONBEAN在台上大展武藝，更即席與香港舞蹈團首席舞蹈員王志昇學耍雙節棍；Louis更與舞團藝術總監楊雲濤,MH 對談，分享李小龍先生對各自人生的影響、對舞蹈與武術融合的看法等，並期望李小龍精神可以傳承下去。

香港舞蹈團聯同滙豐保險一同為《武道》巡演舉行發布會，邀得滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊女士(中)、香港舞蹈團藝術總監楊雲濤先生MH(右)以及香港著名藝人張繼聰先生(左)出席擔任主禮嘉賓。（官方提供圖片）

Louis表示，十幾歲曾沉迷學習詠春，當時向師傅與師兄弟探問許多關於李小龍的䡍事，帶來無窮啟發，Louis說：「李小龍熱愛功夫達到狂熱地步，花了好多精神練習，令我明白到，只要喜歡一件事，就要耗盡生命力去研發，貫注所有熱情去做。」既是歌手也是演員，Louis認為學習舞蹈與武術，有着異曲同工之妙：「兩者都是透過訓練以認識自己的身體，我甚至覺得過程中會進入『禪』的狀態，一切皆空去練習每一個動作，武術實在蘊藏太多人生哲理。」Louis最希望承傳李小龍的精神，正是「以無限為有限」：「好希望提醒自己及下一代，不要有一個框框，不斷打破規則，世界才會一直向前行！」

香港舞蹈團藝術總監楊雲濤先生 MH(右)與藝人張繼聰先生(左)對談，分享李小龍對各自人生的影響、對舞蹈與武術融合的看法等。（官方提供圖片）

ANSONBEAN現場以武術向李小龍致敬

ANSONBEAN在台上大展武藝，又即場學耍雙節棍，博得如雷掌聲，他笑道：「第一次現場動作演出，心情幾緊張，有一種演舞台劇的感覺，我從未演過舞台劇，最想嘗試一套以動作為主的舞台劇，可以展現李小龍精神，挑戰愈大，對身心成長絕對是好事！」ANSONBEAN透露，小時候經常在電視看到李小龍的經典作品，留下非常深刻的印象，他說：「演動作戲與文戲完全不同，需要好專注，一不留神就會受傷 ；都說要活在當下，所以訓練好重要，今天看到香港舞蹈團的表演，我好想學雙節棍，要花好多時間去練習！」

藝人ANSONBEAN 在台上大展武藝。（官方提供圖片）

無獨有偶，最近香胤宅（Lyman）亦正開始學習雙節棍，更不慎弄親手肘，他說：「我用木製的雙節棍，真的打到我好痛，甚至有少少骨裂的感覺！」作為跳唱歌手，Lyman笑言學雙節棍有實際用途：「跳舞應該要學習武打，身手會更加靈活，有機會也想嘗試一下拍攝動作片，我一定會全力以赴！」