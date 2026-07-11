伍仲衡認與洪心怡已解約　澄清無與TVB交惡轉捧26歲新人陳子晴

音樂人伍仲衡於2024年因與《校園好聲音》冠軍洪心怡簽約，一度傳出與TVB不和並退出《中年好聲音3》評審團。近期網民發現洪心怡IG悄悄更改了經理人聯絡資料，引發合作生變傳聞。7月10日伍仲衡與旗下另一新人陳子晴現身《我已經準備好了》發布會時，大方承認與洪心怡已正式解約，更用極具諷刺意味的「連環金句」回應，掀起熱話。

伍仲衡曾擔任《中年好聲音3》評審。（IG@harryngchunghang）

伍仲衡與旗下另一新人陳子晴出席新歌《我已經準備好了》發布會。（IG@harryngchunghang）

伍仲衡認與洪心怡結束合作

受訪時被問到與洪心怡的關係，伍仲衡實行「笑裏藏刀」，親自證實兩人已結束合作，更以反諷口吻指對方是「絕世奇才」，將原本10年的「課程」濃縮到1年就「學晒畢業」，並笑言雙方並未吵架收場，大方祝對方幸福。

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡。（IG@harryngchunghang）

至於洪心怡現時的去向，伍仲衡笑言只知道她應該還在香港，但不清楚具體在演藝圈哪一區。被問到雙方是否吵大鑊收場，他則幽默解圍，笑指自己平時只會跟「伍太」吵架。對於26歲的新人陳子晴，伍仲衡表示與陳子晴的合約期不短，會比一屆世界盃（4年）更長。

伍仲衡嘲洪心怡係「絕世奇才」，1年學晒10年嘅嘢！（Facebook@伍仲衡 Harry Ng）

伍仲衡否認因洪心怡同TVB鬧翻

當年伍仲衡為了洪心怡與TVB傳出不和，如今僅一年就解約，網民紛紛熱議他「貼錯門神不值得」。對此，伍仲衡嚴正澄清自己與無綫的關係從未變差，一切只是外界亂寫，他透露自己最近才跟前TVB總經理曾志偉一起踢波，甚至相約一齊觀看世界盃賽事。

伍仲衡婚禮當晚，曾志偉就大開金口唱着《夢伴》迎接伍仲衡上台，可見二人關係之好。（資料照片）

伍仲衡更笑言自己非常喜歡看TVB的劇集，尤其是經典劇集《蝦仔爹哋》：「黃日華我哋好friend」。至於提到他參演的新劇《臥底嬌娃》，伍仲衡解釋該劇早在落實解約前的一年前已經拍畢，自己只是抱着玩票性質參與，強調「從來都冇問題，從來都好支持TVB」，根本不需要破冰。

伍仲衡曾開Live交代「被炒」事件的來龍去脈，表示自己同TVB關係一向都好。(影片截圖)