伍仲衡認與洪心怡已解約 澄清無與TVB交惡轉捧26歲新人陳子晴
撰文：小白
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音樂人伍仲衡於2024年因與《校園好聲音》冠軍洪心怡簽約，一度傳出與TVB不和並退出《中年好聲音3》評審團。近期網民發現洪心怡IG悄悄更改了經理人聯絡資料，引發合作生變傳聞。7月10日伍仲衡與旗下另一新人陳子晴現身《我已經準備好了》發布會時，大方承認與洪心怡已正式解約，更用極具諷刺意味的「連環金句」回應，掀起熱話。
伍仲衡認與洪心怡結束合作
受訪時被問到與洪心怡的關係，伍仲衡實行「笑裏藏刀」，親自證實兩人已結束合作，更以反諷口吻指對方是「絕世奇才」，將原本10年的「課程」濃縮到1年就「學晒畢業」，並笑言雙方並未吵架收場，大方祝對方幸福。
至於洪心怡現時的去向，伍仲衡笑言只知道她應該還在香港，但不清楚具體在演藝圈哪一區。被問到雙方是否吵大鑊收場，他則幽默解圍，笑指自己平時只會跟「伍太」吵架。對於26歲的新人陳子晴，伍仲衡表示與陳子晴的合約期不短，會比一屆世界盃（4年）更長。
伍仲衡否認因洪心怡同TVB鬧翻
當年伍仲衡為了洪心怡與TVB傳出不和，如今僅一年就解約，網民紛紛熱議他「貼錯門神不值得」。對此，伍仲衡嚴正澄清自己與無綫的關係從未變差，一切只是外界亂寫，他透露自己最近才跟前TVB總經理曾志偉一起踢波，甚至相約一齊觀看世界盃賽事。
伍仲衡更笑言自己非常喜歡看TVB的劇集，尤其是經典劇集《蝦仔爹哋》：「黃日華我哋好friend」。至於提到他參演的新劇《臥底嬌娃》，伍仲衡解釋該劇早在落實解約前的一年前已經拍畢，自己只是抱着玩票性質參與，強調「從來都冇問題，從來都好支持TVB」，根本不需要破冰。