周美欣三年抱兩自爆預產期　公開孕照富貴老公深情錫肚畫面溫馨

2007年香港小姐季軍周美欣（Loretta）自2023年幸福出嫁，下嫁圈外富貴老公John並隨夫移居加拿大後，便淡出幕前，專心過著令人羨慕的少奶奶生活。繼前年（2024年）10月順利誕下大女後，早前周美欣在社交平台開心報喜，透露自己的第二胎孕期已經踏入第36周，隨時準備「卸貨」迎來新生命！

2023年港姐季軍周美欣與圈外男友結婚。（IG@lowwie）

周美欣日前透露孕期已踏入第36周。（IG@lowwie）

富貴老公錫巨肚 大女聽弟弟心跳

臨盆在即，周美欣特別帶上一家人去拍攝溫馨的懷孕寫真與全家福，更順道公開了預產期是2026年7月16日，成功「三年抱兩」兼湊成一個「好」字！

周美欣特別帶上一家人去拍攝溫馨的懷孕寫真與全家福。（IG@lowwie）

在周美欣分享的孕照中，整個畫面充滿了簡約而高雅的歐美質感。在簡約的橄欖綠背景下，周美欣身穿一件精緻的粉色分層紗質露肩孕婦長裙，優雅地站立著。她低頭溫柔地看著自己隆起的巨肚，臉上洋溢著即將再次為母的幸福光芒。

暖男老公溫情一吻，大女貼肚聽心跳，而周美欣則深情望著父女。（IG@lowwie）

富貴老公John身穿藍色牛仔襯衫坐在椅子上，彎下腰、閉上雙眼，極其溫柔地親吻著太太腹中即將出生的小寶寶，愛意藏不住。大女兒則穿著可愛的粉色小連衣裙，戴著花朵頭帶和金色涼鞋，被爸爸緊緊抱在懷裏。她乖巧地把小耳朵貼在媽媽的肚子上，彷彿在靜靜聆聽肚子裏弟弟（or妹妹）的動靜。周美欣則在一旁優雅地看著父女二人，畫面感十足。

周美欣還透露大女兒很高興因為能自己摘掉髮帶了。（IG@lowwie）

周美欣移加享受少奶奶生活

周美欣自從移居加拿大定居後，生活節奏放慢不少，雖然已經絕少在幕前露面，但她經常會在社交平台大方分享與家人的幸福日常，生活相當滋潤。

周美欣與老公十分恩愛。（IG@lowwie）

周美欣不時在網上放閃。（IG@lowwie）

這次再度懷孕，周美欣坦言自己有了第一胎的經驗後，不論是身體還是心理上，都比生第一胎時顯得更加淡定與從容。網民和粉絲們看到這組幸福感爆棚的全家福後，紛紛湧入留言區送上熱烈祝福！