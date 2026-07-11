黃澤鋒7歲大女獲學校評優異生　太太連當兩次高齡產婦組四口之家

現年59歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗近年喜事連連，自2019年陳麗麗以52歲超高齡奇蹟誕下大女「小黃妃」黃熙恩後，去年兩口子再接再厲再添一名小公主「小貴妃」黃熙喬，成功組建幸福滿滿的一家四口。

黃澤鋒曾在上載小黃妃校服照，令所升讀小學曝光。（IG@briancfwong）

近日，黃澤鋒在社交平台興奮報喜，分享年僅7歲的大女黃熙恩在學業上取得驕人成績，不僅在學校頒獎禮上榮獲「最佳考驗表現獎」，更被評為下學期的「優異生」，品學兼優表現讓父母深感驕傲！

黃澤鋒陳麗麗女兒小黃妃多才多藝，幼稚園時已不時得獎。（IG@briancfwong）

黃澤鋒女兒獲超強A級成績表

從黃澤鋒分享的成績單可見，7歲的熙恩不僅讀書聰穎，更是個文武雙全的全面發展型學生。她在校內的表現相當亮眼，中文、英文、數學、常識等主要科目，全部取得優異的A級成績，在音樂、體育等科目同樣表現出色，拿下了大部分A級。

黃澤鋒近日分享大女兒被學校評為優異生。（IG@briancfwong）

能夠在兼顧多個科目的同時保持超高水準，證明她完全遺傳了父母刻苦堅毅的精神，是個不折不扣的明星學霸。

黃澤鋒大女兒成績優異，拿下了大部分A級成績。（IG@briancfwong）

黃澤鋒太太當年血壓飆升至200入ICU

看著大女如今健康又懂事，黃澤鋒夫婦可謂感觸良多。回想2019年，陳麗麗以52歲超高齡懷上第一胎時，分娩過程可謂驚心動魄、差點踏進鬼門關。

2019年，黃澤鋒妻子陳麗麗就以52歲超高齡懷上了大女兒。（IG@briancfwong）

當時陳麗麗在孕期飽受嚴重妊娠毒血症困擾，血壓一度飆升至200，隨時面臨中風危險。在分娩手術中，她更因麻醉藥問題一度失去反應，需緊急由半身麻醉轉為全身麻醉，產後更被立即送入ICU觀察。幸好最終母女平安，這段歷經生死的考驗，也讓黃澤鋒一家人比普通家庭更懂得珍惜彼此。

黃澤鋒太太陳麗麗在孕期時曾血壓飆升至200要入ICU。（IG@briancfwong）

黃澤鋒太太曾歷流產陰霾

黃熙恩不僅在學校是模範生，在家中更是一位極具愛心的好家姐。黃澤鋒曾透露，當初會決定追生第二胎，全因長女非常渴望能有一個妹妹。

黃澤鋒太太陳麗麗曾兩度當高齡孕婦，還經歷過流產陰霾。（IG@briancfwong）

但在妹妹「小貴妃」去年順利誕生前，媽媽陳麗麗其實不幸經歷過一次小產流產的痛楚。當時年紀小小的熙恩看到媽媽傷心，竟然將責任攬在自己身上，哭著對媽媽說係因為自己唔乖，先令媽媽失去BB，後來妹妹順利誕生，黃熙恩隨即變身稱職的好家姐，對妹妹百般愛護。