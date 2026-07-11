曾志偉北上做老闆紅顏知己伴隨左右　梁朝偉張學友群星送花籃祝賀

「麥包」麥長青在社交平台大曬多張相片，透露自己與吳啟華、洪天明及周家蔚等人，一同現身佛山為一間新開張的「麵包奶茶店」剪綵祝賀，麥長青寫道：「吔包啦！喂！祝生意興隆！客似雲來，財源滾滾！」當中最矚目的莫過於「獎門人」曾志偉與其紅顏知己Vanus Li（阿雪）再次合體現身！這間新店正是上個月被網民拍到志偉與阿雪在店內外親自視察、試食新品的店舖，如今終於隆重開張。

曾志偉上月與紅顏知己阿雪現身佛山。(小紅書@努力打工的妹子)

曾志偉在店內試新品。(小紅書)

曾志偉阿雪「帝王級」陣容開舖

其實在上個月，已經有網民在佛山街頭巧遇曾志偉與阿雪。當時兩人被拍到在該店舖內外巡視業務，一邊指手畫腳商討大計，一邊親自品嚐店內的新式麵包和奶茶產品，表現相當認真。

曾志偉到店視察。(小紅書)

曾志偉北上做老闆，紅顏知己阿雪伴隨左右。(網上圖片)

唔使做TVB總經理嘅志偉，仲有好多鴻圖大計。(網上圖片)

麥長青分享佛山麵包店開張照。（小紅書＠麥長青）

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如今新店正式大吉開幕，儀式規格更是驚人，現場請來三頭威猛舞獅表演，鑼鼓喧天，場面極具氣勢。除了現場星光熠熠，店外排山倒海的祝賀花籃陣容更是誇張，據悉現場有劉嘉玲與梁朝偉、張學友、苗僑偉、譚詠麟、鍾鎮濤夫婦、佘詩曼的「七魔女」、謝天華與林曉峰、杜德偉、奬門人家族、葉童與陳國熹、梁家輝等送上的祝賀花籃，整條街被巨星花牌塞爆，吸引無數街坊駐足打卡，未開張先轟動。

多位明星藝人送上花籃。（小紅書）

多位明星藝人送上花籃。（小紅書）

多位明星藝人送上花籃。（小紅書）

現場好多人圍觀。（小紅書＠麥長青）

阿雪身份起底 曾志偉落淚承諾照顧好佢

隨着新店開幕，一直陪伴在志偉身邊的阿雪（Vanus Li），當日亦大方與曾志偉、吳啟華等人一同參與剪綵，並在全體大合照中現身。其重情重義的身世亦再次成為熱話。

曾志偉佛山麵包店開張，親自到場曾經剪綵。（小紅書＠麥長青）

阿雪（Vanus Li）是TVB前資深演藝化妝師張家萬（Gary）的遺孀。2014年4月，Gary因心臟病不幸猝逝，據指曾志偉在好友的追悼會上悲慟痛哭，並當眾向亡友許下承諾：「我們一定會好好照顧阿雪。」

一向陪伴在曾志偉身邊的阿雪，當日一同參與了剪綵與大合照。（小紅書＠麥長青）

自此之後，曾志偉嚴守承諾，安排阿雪擔任其御用私人助理兼化妝師，全權打理他工作和生活上的大小瑣事。12年來，阿雪陪伴志偉出雙入對、攜手跨過無數風浪，早已成為志偉身邊最信任的紅顏知己。如今兩人更齊齊投資開舖做老闆，這份深厚的情誼實在讓人動容。