非份之罪｜施焯日慘死引發全網推理　林秀怡徐榮雨中撐傘場面感人

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。

昨晚（10日）第三單元《一億殺機》來到第二集，劇情繼續反轉再反轉！聰B（施焯日飾）被發現口插甘蔗慘死後，警方先後和聰媽悅萍（陳煒飾）、聰B「嫲嫲」淑嫻（盧宛茵飾），及聰B異父異母家姐帶弟（林秀怡飾）落口供，經初步調查，由於帶弟被張家工人秋姐（區靄玲飾）指自小已甚為討厭聰B，加上聰B臨死前傳了一句「家姐我唔會再聽你講，啲錢係我嘅，我會決定點分給帶弟」，帶弟本身又正好需要200萬出國進修，令帶弟成為最大嫌疑人……不過當警方進一步調查，卻發現帶弟確實有不在證據，而案件最新嫌疑人，則突然指向得悉聰B是老公與新抱所出後、大發雷霆的淑嫻。淑嫻不但被揭發曾於案發當晚買過甘蔗兼去過探聰B，還被發現曾棄掉當晚所穿外套……

由於聰B拎咗把好細嘅遮去接家姐，家姐為咗聰B唔好淋濕，搞到自己濕晒，呢啲咁細微嘅嘢，阿智都看在眼內，認定帶弟絕對錫聰B。反而全屋智商正常嘅人，就因為各懷鬼胎，一口咬定帶弟好憎聰B，煞是諷刺。難怪唔少網民都讚《非份之罪》嘅劇本寫得好好，尤其刻劃人性，更是帶出唔少反思位。（官方提供圖片）

非份之罪｜網民驚嘆個個都似兇手

由於《非份》頭兩大單元均無限反Cup，被呃咗唔少次的網民，昨晚腦洞大開，瘋狂留言競猜誰是兇手，對於久違了的全網競猜Big Boss遊戲，網民大感過癮：「好正，可以係咁估邊個係兇手」、「好睇，個個都似兇手」、「就快懷疑晒全世界」，並爭住柯南上身預判編劇個預判：「大女邊個生（林秀怡角色）係成個單元嘅關鍵」、「要諗到12點前後咁複雜」、「咁醒諗到嘅只有律師大女」、「兩婆媳扮嘢合謀？」、「會唔會阿智（徐榮）一直係扮傻」、「早兩個單元查案的都唔係兇手，所以陳煒冇事」、「細佬個Message一定係有人假扮佢Send畀家姐」。

由於劇情望落個個角色都好有可疑咁，搞到網民估真兇估到頭都大。（官方提供圖片）

經過一整晚推理後，結果頭號嫌疑Big Boss竟是阿智及工人秋姐，網民先是破格推測秋姐真身是帶弟親婆婆，直指她服侍張家多年全因伺機幫不被允許入門的智障女兒報仇；至於徐榮，九成網民覺得他其實一直扮傻自保，加上警方調查盧宛茵（Madam Lo）時，徐榮一再補刀令Madam Lo水洗唔清，網民更加肯定他就是真兇！

徐榮被網民懷疑是在扮傻自保。（官方提供圖片）

非份之罪｜林秀怡自揭一開工拍戲即時肥時瘦

而自播出後不斷有角色彈出的《一億》，近年罕有在劇集演出的林秀怡，連續兩晚的演出都吸獲了高度的關注及正評！飾演律師帶弟、聰B家姐的林秀怡，不時以行政套裝Look現身，加上臉形尖了不少，獲網民大讚顏值大躍進兼好靚女！對此，林秀怡受訪時，自嘲患有「一開工即肥症」，故估計觀眾之後會不停見到她時肥時瘦：「我一收到劇本，就開始戒口，想清減少少，真係好少。不過我發現我有一個好奇怪嘅症，叫做『一開工即肥症』，如果大家見到我瘦瘦哋，應該係開拍冇幾耐嘅時間，如果見到我腫腫地、肥肥地，就係拍到中後段嘅時間，愈開工就愈腫，哈哈哈哈。」

秀怡預告遲啲同Madam Lo都有場好難忘嘅對手戲。（官方提供圖片）

林秀怡瘦咗又靚咗，仲要演技在線，讚！（官方提供圖片）

非份之罪｜智障阿智心水最清

林秀怡之前曾憑《是咁的，法官閣下》的律師角色黃瞳首獲提名「最佳女配角」，演技早已備受肯定。而在《一億》中，林秀怡亦將帶弟外冷內熱、對家中兩惡女無日無之「戰爭」的厭倦、對弟弟的痛錫，以及內心承受無限委屈的處境演繹得恰到好處。昨晚，帶弟夾雜著被警方高度懷疑、及懷念亡弟聰B的複雜情緒，淋著雨傷痛回憶昔日聰B落雨接自己放工的開心Moment，此時，患有腦痙攣智障爸爸阿智撐著大傘為帶弟遮風擋雨（寓意人生及現實的風雨），並憑著極細微的日常觀眾，力排眾議力撐帶弟真心愛錫細佬，阿智：「你好錫聰B，所以我拎把大遮畀聰B，等佢可以遮你，你唔使淋濕個頭好似我咁傻。」看著爸爸傻頭傻腦說出如此睿智的說話，帶弟煞是感動，紅著眼捧著阿智的面說：「老豆你好傻，聰仔都好傻。」場面相當感人。

呢場淋雨戲好感人，秀怡同徐榮都做得好有Feel。（官方提供圖片）

呢句對白真係好感人，阿智傻氣但懂事嘅性格，更加令人心痛。（官方提供圖片）

林秀怡受訪時，坦言自己很喜歡這幕戲，並透露相隔三年、直到現在都仍叫徐榮「老豆」，並視「老豆」如偶像：「我到依家仲叫緊佢做老豆，佢真係好好，同埋我想講老豆好勁，因為要演智力障礙人士嘅難處真係好多，老豆為咗演好個角色真係做咗好多功夫，真係好佩服佢。」另tvb.com昨日上載《一億》NG片，主要內容是Madam Lo將徐榮真實與角色名字撈亂，拍攝期間不斷叫錯徐榮做「阿榮（實際角色名為阿智）」，而徐榮每次更正Madam Lo時，都是用「阿智」Tone「撒嬌」糾正：「媽媽！我叫阿智呀！」徐榮的「堅持入戲」，令網民笑破肚皮，並大讚徐榮真的好專業。

徐榮同施焯日嘅同框戲好好睇。（官方提供圖片）