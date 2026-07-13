港姐冠軍陳詠詩卸任在即大解放　穿超細碼比堅尼震撼視覺驚現肋骨

2025年香港小姐冠軍陳詠詩（Stacey）即將卸任，趁著炎炎夏日與盛夏陽光玩遊戲！日前她抓緊假期出海狂歡，搭乘豪華遊艇大派福利，換上一套極具視覺衝擊的桃紅色比堅尼，將其驕人豐滿的上圍線條展露無遺，瞬間奪走全網目光。

陳詠詩（Stacey）即將卸任。（IG＠staceydevinachan）

震撼「邪惡角度」自拍

向來以出眾身材著稱的陳詠詩，這次出海誠意滿滿。她化上精緻妝容、戴上時尚墨鏡，身穿一套桃紅色波浪紋比堅尼，簡約的設計反而更凸顯其白皙肌膚與火辣曲線。不過，她疑為展現更幼纖腰，刻意縮肚，至肋骨盡現，破壞美感。

在快艇馳騁期間，陳詠詩更毫不吝嗇地拿起手機，大膽以「由上而下」的邪惡角度自拍。在鏡頭的高角度捕捉下，其傲人身材幾乎「迫爆MON」，火辣程度直接爆表，展現出健康又性感的女神魅力。

陳詠詩桃紅色比堅尼，盡騷驕人上圍，但卻明顯見到肋骨。（IG＠staceydevinachan）

陳詠詩桃紅比堅尼有睇頭。（IG@staceydevinachan）

零贅肉堅挺線條名不虛傳

除了火辣的自拍，陳詠詩隨後亦分享了與女性友人的休閒時光。兩人在快艇船尾一字排開，悠閒地平躺著享受日光浴。引人注目的是，陳詠詩即使在全身完全「躺平」的狀態下，身材線條依然非常堅挺且毫無贅肉，一流的完美體態再次得到了實力認證。這次的大方分享無疑讓一眾網民大飽眼福，紛紛激讚她不愧是新一代的「港姐身材天花板」！