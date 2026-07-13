《中年好聲音４》終極10強丨范子睿淚灑舞台　陳旭培獲全場最高分

《中年好聲音4》10強誕生賽於上周日晚播出，邀得「情歌王子」梁漢文擔任嘉賓評審，而劉浩龍及劇集《正義女神》飾演「高成彬」的劉倬昕做「知音人」。本集以「我們都是這樣失戀的」為主題，11強選手將獻唱經典失戀金曲，最低分的三位選手將最終由評審投票淘汰一人。

今集「我們都是這樣失戀的」歌單如下：吳亦偉《領悟》(原唱辛曉琪)、尤淑情《痛愛》(原唱容祖兒)、陳旭培《阿士匹靈》(原唱陳奕迅)、蔡宓婕《愛在記憶中找你》(原唱林峯)、尹景順《我不難過》(原唱孫燕姿)、鄭家聲《KONG》(原唱側田)、范子睿《十面埋伏》(原唱陳奕迅)、周志康《祝君好》(原唱張智霖)、鄭仲豪《不來也不去》(原唱陳奕迅)、許雲妮《捨不得你》(原唱鄭秀文)、許美琪《傷信》(原唱陳奕迅)。最終因范子睿表現失準，遭淘汰淚灑舞台致謝妻子。

「情歌王子」梁漢文擔任嘉賓評審。（《中年好聲音4》截圖）

范子睿選唱《十面埋伏》表現不佳

35歲的范子睿本次選唱陳奕迅的經典作《十面埋伏》，卻未能延續上次的強勢，最終只拿到85分。相較於先前以《給自己的歌》一鳴驚人、奪得「頭號殺手」的驚艷表現，他這次的演出落差極大。張佳添直指他唱歌雖花盡心思，卻出現「沒氣」的情況。海兒也點出開頭Free Tempo的部分處理不當，導致拍子不夠穩定。

范子睿選唱《十面埋伏》表現不佳。（《中年好聲音4》截圖）

范子睿遭淘汰淚灑舞台致謝妻子

范子睿在遭到淘汰後淚灑舞台，除了感謝感謝一眾並肩作戰的戰友，更特別感謝一直相伴在身邊的妻子。 他透露兩人多年來「相依為命」，當年因太想娶對方又擔心家人反對，就瞞著雙方家長秘密領證。直到結婚兩年後，母親在衣櫃意外搜出結婚證書，才知道他們已經結婚了。他哽咽表示，太太不僅全程陪伴他參賽，更陪他走過無數人生低谷。

范子睿遭淘汰淚灑舞台致謝妻子。（《中年好聲音4》截圖）

陳旭培帶傷上陣奪全場最高95分

另一方面，35歲的陳旭培雖然大腿拉傷，但仍帶傷挑戰陳奕迅的經典歌曲《阿士匹靈》。最終勇奪全場最高分95分。評審周國豐強調這次評分絕對「沒有同情分」。肥媽則盛讚他完美詮釋出「好痛的感覺」。海兒更大讚陳旭培在傷痛折磨下反而「唱出了新的聲音」。連陳旭培本人也坦言，在之前的練習中從未唱出過這種表現。

陳旭培帶傷上陣奪全場最高95分。

終極10強名單曝光

今集最終10強選手名單亦已曝光， 選手如下：

吳亦偉《領悟》 、尤淑情《痛愛》

陳旭培《阿士匹靈》、蔡宓婕《愛在記憶中找你》

尹景順《我不難過》、鄭家聲《KONG》

周志康《祝君好》、 鄭仲豪《不來也不去》

許雲妮《捨不得你》、許美琪《傷信》