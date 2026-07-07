中年好聲音4丨可嵐挑戰跳唱失準止步12強　尤淑情狂飆98分再奪MVP

TVB節目《中年好聲音4》於7月5日晚播映最新一集「盲盒選歌」賽事，賽況再度掀起全晚最高潮。實力派人氣選手尤淑情，當晚憑藉巫啟賢的虐心名曲《太傻》成功征服全場觀眾與評審。二度奪得98分的神級戰績，眾望所歸再次贏得全晚MVP寶座。

尤淑情獻唱《太傻》。（TVB）

中年好聲音4丨尤淑情狂飆98分再奪MVP

在最新一集的《中年好聲音4》「盲盒選歌」賽事中，被譽為「中4炸彈」的實力選手尤淑情憑藉演唱巫啟賢的名曲《太傻》再度封神。她在舞台上展現了驚人的巨肺實力，甚至創下「連續唱出30個字完全不換氣」的震撼紀錄，令評審海兒和周國豐一致盛讚其換氣功力與穩健度。最終，尤淑情狂飆全晚最高得分的98分，生涯第二度榮登MVP寶座。她在賽後感性表示，自己先前曾因表現不佳而迷失痛哭，如今終於跨過心理關口，成功在舞台上找回了狀態與最初的自信。

尤淑情創下「連續唱出30個字完全不換氣」的震撼紀錄。（TVB）

三位評審給出滿分成績。（TVB）

中年好聲音4丨可嵐挑戰跳唱失準止步十二強

與此同時，身為三孩之母的焦點選手可嵐則抱憾告別舞台。當晚她以一身火紅造型盛裝亮相，大膽挑戰跳唱經典快歌《紅唇的吻》，無奈在激烈熱舞的影響下，她的發音與氣息穩定度大幅失準，最終僅奪得全晚最低的82分，經過評審團退庭商議後遺憾在12強止步。雖然未能晉級，但可嵐在發表畢業感言時依然充滿正能量，坦言再戰舞台的初心就是為了不斷挑戰與突破自己，並承諾未來會繼續締造屬於自己的傳奇，展現出雖敗猶榮的大將之風。

可嵐大膽挑戰跳唱經典快歌《紅唇的吻》。（TVB）