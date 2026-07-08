中年好聲音丨吳亦偉突甩耳機惹肥媽驚呼　許雲妮顛覆梁漢文認知

《中年好聲音4》本周日（12日）晚8點翡翠台播映，主題為「我們都是這樣失戀的」，邀得「情歌王子」梁漢文任嘉賓評審，「知音人」則是劉浩龍，以及憑劇集《正義女神》「惡魔少年高成彬」爆紅的劉倬昕。11強選手將演唱經典失戀歌，用歌聲唱盡失戀的痛楚。今個回合最低分3位選手會跌入待定區，最後評審會「退庭投票」淘汰1位選手，《中4》10強正式誕生！

梁漢文將任嘉賓評審，劉浩龍與劉倬昕任「知音人」。（官方提供圖片）

今集「我們都是這樣失戀的」歌單如下：吳亦偉《領悟》（原唱辛曉琪）、尤淑情《痛愛》（原唱容祖兒）、陳旭培《阿士匹靈》（原唱陳奕迅）、蔡宓婕《愛在記憶中找你》（原唱林峯）、尹景順《我不難過》（原唱孫燕姿）、鄭家聲《KONG》（原唱側田）、范子睿《十面埋伏》（原唱陳奕迅）、周志康《祝君好》（原唱張智霖）、鄭仲豪《不來也不去》（原唱陳奕迅）、許雲妮《捨不得你》（原唱鄭秀文）、許美琪《傷信》（原唱陳奕迅）。

中年好聲音丨梁漢文讚周志康：突然好張智霖

周志康最初戴上面具以「企鵝人」身份參賽奪5燈，被視為大熱，但自從脫下面具後雖表現穩定，但一直未有太大突破。今集志康以《祝君好》出戰，其真摯歌聲加上表情和肢體動作，成功感動一眾評審和知音人。梁漢文激讚：「好啱你」、「突然好張智霖」、「好有畫面。」周國豐說：「你爆發嗰種情感，感動到我哋。大家最記得嘅周志康通常都係第一集嘅《Touch》，我好希望呢種Touch，陸續陸續地會再次喺觀眾面前出現。」劉浩龍則直言志康在之前一集的演出「走心」，今次終於唱出「入心」感覺。

周志康唱《祝君好》，情感大爆發。（官方提供圖片）

經常在演出有驚喜的「全能ACE」吳亦偉，獻唱《領悟》前半段時平平無奇，至中段突然脫下耳機，情感瞬間飆升。事後他坦言：「我想要再感受一下現場的感覺，不想聽耳機，然後用自己的感覺去感受這首歌曲。」亦偉此舉獲評審們一致認為做得好，肥媽說：「如果你唔剝咗Ear Mon係去唔到個Feel！」並讚亦偉唱出「啱啱畀人飛」的感覺。

吳亦偉唱歌途中突然除耳機，結果除耳機後演出更加投入。（官方提供圖片）

許雲妮選唱鄭秀文名曲《捨不得你》，搣甩原唱的哀怨氛圍，主持車婉婉更指雲妮唱出勵志、正能量的感覺，雲妮坦言一直以為《捨不得你》是傷心的歌，但看到歌詞「完全怪我要一試高飛」及「全心我祝福你」後，才明白歌曲真正意思：「原來我係想走㗎，只不過唔捨得嗰個人。」昔日經常與鄭秀文合作的梁漢文坦言，雲妮版《捨不得你》顛覆了他的認知：「今次呢個感覺好唔一樣，好新鮮對我嚟講，但又唔會覺得好突兀。」

許雲妮唱正能量版《捨不得你》。（官方提供圖片）

中年好聲音丨劉倬昕失望「喊包琪」冇喊

至於以感情豐富見稱的「喊包琪」許美琪，演繹《傷信》時加入戲劇效果，舉手投足都是戲，尤其她用手模仿打開信封的一幕，令劉浩龍留下深刻印象。梁漢文則說：「佢好想從佢嘅戲入面畀多啲嘢我哋睇，其實呢個有少少危險，你容易分心去做其他嘢，你嘅Vocal未必可以Control咁穩定……」至於「高成彬」劉倬昕笑言本來一心期待來到比賽現場，可以直擊「喊包琪」邊唱邊喊的經典畫面，怎料今次對方竟然沒有哭，令她大感失望；劉倬昕還自爆最喜歡的選手是「靚仔配音員」陳旭培：「好期待佢嘅表演。」

許美琪唱《傷信》加入戲劇效果。（官方提供圖片）

劉浩龍很欣賞美琪扮讀信。（官方提供圖片）