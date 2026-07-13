72歲成龍推BB車疑「升呢」做爺爺　房祖名戴婚戒傳秘婚內地模特兒

72歲的國際巨星成龍在演藝圈依舊活躍，近年雖然鮮少與兒子房祖名在幕前合作，但私下父子關係依舊緊密。近日，網絡上突然瘋傳一張成龍變身「慈祥爺爺」推著嬰兒車的照片，不少網民大為震驚，紛紛猜測成龍是否已經秘密「升呢」做爺爺。

不少網民紛紛猜測成龍是否已經秘密「升呢」做爺爺。（微博@成龍）

成龍推BB車疑「升呢」做爺爺

從流出的照片中可見，成龍身處一家餐廳，身穿休閒黑色恤衫內襯白T恤，雖然臉上留有歲月痕跡，但整個人精神狀態極佳。他雙手扶著一部黑色嬰兒車，車內是正在熟睡可愛BB。他更一改過往在銀幕上的武打硬漢形象，臉上掛著無比滿足與慈祥的笑容。畫面曝光後隨即點燃網民的八卦魂，加上照片中成龍身旁站著神態親暱的女士，不少人第一時間聯想到這是否就是房祖名傳聞中的「新婚妻子」與神秘孫仔。

成龍化身慈祥爺爺，推住BB車的照片，網民一度以為他榮升爺爺。（IG圖片）

真相曝光原是幸運影迷巧遇合照

照片的真實背景隨即曝光，原來這一切只是個「誤會」。相中的女士與BB並非成龍的家人，而是一群非常幸運的普通粉絲。當天她們在餐廳偶遇，成龍不僅毫無架子大展親民作風，還溫馨地幫忙推嬰兒車並大方合照。女網民事後激動地在IG分享這張珍貴合照，並興奮寫道：「We are so lucky」。

真相只是網民偶遇成龍，激動合照。（IG圖片）

房祖名傳與內地模特兒葉子淇秘婚

雖然這次「抱孫事件」只是虛驚一場，但現年43歲的房祖名的感情狀況依舊是外界關注的焦點。近年淡出幕前的房祖名，曾因左手無名指疑似戴上婚戒而惹來秘婚傳聞。據傳言，房祖名與小他11歲的內地歌手兼模特兒葉子淇已秘密拍拖多年，感情相當穩定，房祖名不僅在台北購入豪宅，更傳出曾豪擲超過500萬人民幣在上海為女方置產。

房祖名疑與內地歌手兼模特兒葉子淇已秘密拍拖多年。（IG圖片）