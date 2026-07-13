前女子組合2R姊妹驚喜合體做Gym　妹妹嫁富商變身美股上市公司CEO

當年紅極一時的樂壇姊妹花組合2R驚喜合體，相約一同做Gym，激罕展現逆齡健康體態，線條緊緻絲毫沒有歲月痕跡，勾起無數樂迷的青春回憶。自2R解體至今已長達19年，這對漂亮姊妹花雖然早已淡出幕前，但如今各自在人生路上都活出了屬於自己的精彩人生。

姐姐近日分享姊妹做gym相。（IG@rosannewong）

姊妹感情一直很好。（IG@rosannewong）

妹妹黃婉佩嫁富商 變納斯達克CEO

自從退出娛樂圈後，姐姐黃婉君選目前選擇定居香港，將所有的生活重心全情投入到家庭之中。每天專心相夫教子，非常享受這種遠離鎂光燈、平淡卻無比踏實的家庭生活。

相較於姐姐的低調，妹妹黃婉佩的退圈人生則是一場教科書級別的「女強人逆襲記」。黃婉佩於2011年正式宣布息影，毅然決然告別娛樂圈，跨界轉戰充滿挑戰的金融界。2016年，她甜蜜下嫁比自己年長19歲的新加坡富商David Loh，婚後誕下一子一女，現時長居新加坡，家庭生活美滿。最令外界津津樂道的是，黃婉佩不僅成了豪門闊太，更徹底蛻變為商界精英。她與另一位妹妹Rhonda共同創辦了網上地產平台Ohmyhome，憑藉驚人的商業頭腦與努力，該公司日前已成功在美國納斯達克證券交易所正式掛牌上市。

雖然組合已「解體」19年，但家姐Rosanne與妹妹Race依然情比金堅。（IG@rosannewong）

Rosanne現在定居香港，與老公育有一對兒子。（IG@rosannewong）