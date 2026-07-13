82歲香港女星何煒晴異鄉逝世　憑演活漫威反派「高夫人」爆紅美國

曾在漫威影集飾演經典反派「高夫人」（Madame Gao）的香港資深演員何煒晴（Wai Ching Ho）傳出離世消息，享壽82歲。



曾與她合作演出漫威影集的加拿大日裔演員彼得新田（Peter Shinkoda），7月12日透過社群平台證實噩耗，並在Instagram分享兩人過去合作時的合照，寫下：「我永遠不會忘記妳。無論是在戲裡還是戲外，跟妳在一起的每一分鐘我都獲益良多。我們一定會再相見的，我的朋友，妳曾是如此美麗。」不過彼得新田並未透露何煒晴的死因。

彼得新田（Peter Shinkoda）7月12日透過社群平台證實何煒晴（圖右）逝世，並曬出合照。（Instagram@thepetershinkoda）

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1943年出生的何煒晴早年來自香港，後來赴美發展演藝事業，最廣為人知的角色，就是在Netflix漫威影集《夜魔俠》、《鐵拳俠》及《捍衛者聯盟》中飾演神秘組織「手合會」的重要領袖「高夫人」。她在劇中以沉穩內斂的演出，成功塑造出深具威脅性的反派形象，也成為漫威街頭英雄系列中最具代表性的角色之一。

除了漫威作品外，何煒晴近年也持續參與影視演出，包括客串美劇《初來報到》，以及替彼思動畫電影《熊抱青春記》中的外婆角色配音，展現橫跨戲劇與配音的演藝實力。

巧合的是，漫威日前才傳出反派組織「手合會」將於電影《蜘蛛俠：英雄重生》再度登場，如今何煒晴卻傳出離世消息，也讓不少影迷感嘆，這位曾賦予「高夫人」鮮明生命力的演員，已無法親眼見證角色所屬勢力重返漫威作品。

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