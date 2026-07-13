43歲前華姐陳爽罕露面大騷身材　昔日離巢轉型與老公建立海味王國

現年43歲的華姐季軍陳爽（Sherry）自婚後便淡出幕前多年，久未公開露面的她日前於社交平台上大派福利，上載了一組在沙灘拍攝的夏日性感靚相，狀態大勇，與當年選美時相比依然毫不遜色。



陳爽激罕蒲頭。（IG@sherrychen621）

43歲前華姐激罕大派福利

相中所見，現年43歲的陳爽狀態大勇，絲毫看不出已是兩孩之母，肌膚依然緊緻白滑，被網民大讚是逆齡不老的「防腐少女」。陳爽身穿一件純白色運動風Bra Top，下半身則搭配超短牛仔熱褲，大騷一雙修長美腿。最令網民驚艷的，莫過於她腹部毫無贅肉，隱約可見緊緻的線條大騷「火辣蛇腰」，身材比例絕佳。

大騷纖腰。（IG@sherrychen621）

絲毫看不出已是兩孩之母。（IG@sherrychen621）

Fit 爆！（IG@sherrychen621）

嫁金融才俊建立海味王國

回顧陳爽的演藝生涯，2007年參加國際中華小姐奪季後便加入TVB，曾參與《萬凰之王》、《衝上雲霄II》等劇集拍攝並擔任主持工作。直到2012年，她選擇挑戰自己跳出舒適圈，離巢轉戰航空公司擔任營業及市場部企業銷售經理。同年，陳爽與圈外金融才俊男友梁梓軒步入婚姻殿堂，婚後育有一子一女，家庭生活極其溫馨美滿。據悉，其夫家三代經營參茸海味批發業務。不過，陳爽婚後並未甘於只做享受生活的闊太，反而與丈夫合力開設網上海味店，成功轉型為職場女強人，可謂是愛情、事業、家庭三得意。

陳爽離巢TVB後升呢闊太、女強人。（IG@sherrychen621）

婚後育有一對子女。（IG@sherrychen621）

女兒在2017年出生。（IG@sherrychen621）

陳爽誕下女兒成功湊成「好」字。（微博圖片）

2018年全家福。（微博/@陳爽sherry）

陳爽分享噴血照。（IG：@sherrychen621）