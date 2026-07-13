香港小姐2026丨魏欣身份起底學霸背景超強　身材火辣更撞樣明星

2026年度香港小姐競選12強名單正式出爐。其中一位擁有英國愛丁堡大學工程碩士超高學歷的佳麗魏欣，憑著魔鬼身材與學霸背景，早已成為全城的焦點。今日大會安排一眾佳麗進行髮型大改造，魏欣卻因為一個「推行李箱」匆忙現身的舉動，意外引來遲到質疑與熱烈討論。

魏欣 Etherine Wei （34.5, 22, 34）。(TVB)

身穿貼身背心推巨型行李箱引傳媒追訪

月前入圍的12強佳麗陸續抵達指定的髮型屋接受改造。然而，魏欣直到接近十一時半才匆忙趕到。現場所見，她身穿白色貼身背心配牛仔褲，手上推著沉重的黑色行李箱，上面還疊放著手袋與粉色外套，神情略顯疲憊，且到場時間明顯比其他佳麗晚，在場傳媒隨即起哄追問她是否遲到，場面一度相當尷尬。面對遲到的質疑，魏欣表現得相當大方得體，隨即微笑向傳媒澄清：「我都係跟返公司嘅時間到，而我啱啱喺英國飛回來，一落飛機就立刻趕過來。」對於即將進行的髮型改造，她亦毫不擔心，笑言不介意剪短頭髮：「我覺得大會俾我嘅選擇，我應該都會喜歡的。對我來說，最重要是適合我、好睇就可以了。」態度隨和且對造型師充滿信心。

魏欣當時透露剛從英國抵港。（吳子生 攝）

愛丁堡「工程本碩」高材生轉行賣保險再選港姐

翻查魏欣的社交平台資料，她的背景相當驚人。她畢業於英國頂尖學府愛丁堡大學，更是「工程學士及碩士」畢業，是不折不扣的理科女學霸。畢業後，有傳她並未投身工程界，而是加入了保險界並正在接受相關培訓。雖然是高材生，但她的社交平台上從不吝嗇分享大尺度性感低胸、露腰裝的火辣照片，對自己的完美體態信心十足。在早前的第二輪面試中，她就曾以一襲粉色露肩貼身裙驚艷全場。

魏欣擁有驕人身材。（IG@xtherinee）

香港小姐2026丨網民熱議極大反差

魏欣的亮眼登場在網絡上掀起正反兩面的熱烈討論：「學霸都可以好索！」、「一落機就開工，這敬業態度值得加分。」、 「讀到工程碩士居然去賣保險再選港姐，這人生規劃真的太特別了」、「真係浪費人才。」此外，更有不少眼尖的網民發現，魏欣在社交平台上的某些自拍角度，無論是五官還是神態，都與女神Angelababy極為相似。

魏欣 25歲 (葉志明攝)

香港小姐2026丨12強名單

1號 袁絲珩 Bernice Yuen

2號 李澤欣 Scarlett Li

3號 李澄晴 Chorie Li

4號 譚雅文 Tiffany Tan

5號 魏欣 Etherine Wei

6號 盧蔚晴 Jasmine Lo

7號 楊媛媛 Vera Yang

8號 鄧匡閔 Ada Tang

9號 周芳姿 Gracia Zhou

10號 陳梓穎 Cecilia Chan

11號 顏懿菲 Agnes Yan

12號 湯家琳 Caris Tang

