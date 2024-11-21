38歲男神舊年娶靚老婆即減產「密密造人」曬BB小手報喜榮升二寶爸
撰文：聯合新聞網
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宋仲基今年7宣告穩被升格當二寶爸，他與妻子Katy感情甜蜜，婚後育有一子，時常被目擊一家三口出門，高顏值全家福羨煞旁人，宋仲基在官方粉絲專頁曬出寶貝女兒手部的照片，宣布再做爸爸的喜訊，「非常感謝，我遇見了另一個可愛的女孩，一個非常漂亮的公主健康地誕生了！」
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38歲韓星宋仲基曾與天后宋慧喬相戀，但在2019年離婚，隨後在2023年與英國籍妻子Katy Louise Saunders再婚，同年6月生下兒子升格為人父母，妻子又在今年7月時爆出懷上二寶，雖然宋仲基對此相當低調，但日前也親自證實：
「我現在身在羅馬，在這裡我遇上第一個小孩，已是1年多之前的事，很感恩地，我又多了一名漂亮的小女孩，而漂亮的小公主健康地誕生了，妻子和小孩正在健康地休息。」
而他自從2年前演完《財閥家的小兒子》之後，作品量也銳減，專心陪伴妻兒。
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