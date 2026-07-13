陳展鵬首回應與呂晶晶陳年緋聞　自爆因報道遭太太單文柔靈魂拷問

陳展鵬今日（13日）偕太太單文柔活動，早前TVB金牌編劇監製鄧特希與2004年亞姐雙料冠軍呂晶晶，遭譚凱琪入稟高等法院提出破產呈請，意外令二人夫婦關係曝光。事件更離奇波及陳展鵬，翻出其當年效力亞視期間與呂晶晶的陳年緋聞。



陳展鵬與單文柔好甜蜜啊！（IG@smyphoebe）

澄清與呂晶晶緋聞

面對被重提舊緋聞，陳展鵬即場大方澄清，表示有聽聞鄧特希與呂晶晶結婚一事：「但唔知點解會拉埋我個名入去，我都想知原因，當然冇呢回事。」他更幽默反問：「會唔會有我個名喺度便有多啲人關注！」他再三強調與呂晶晶完全不熟，僅屬同一公司，從未合作過：「可能亞姐活動我坐喺台下而已，但真係冇合作過。」被問到緋聞緣何傳出，他笑言消息是由太太單文柔告知：「好勁，係由太太畀我睇，佢奇怪問『又關你事？』」他重申雙方根本不認識，反而報道中提及的另一人林韋辰才是他真正相熟的舊同事：「我哋一齊喺亞視，又一齊打波。」

澄清與呂晶晶緋聞。（IG@rucochan）

緋聞由太太單文柔告知。（IG@smyphoebe）

呂晶晶情史豐富

今次捲入破產風波的呂晶晶，感情生活一向備受外界關注。身為2004年亞姐內地賽區及香港總決賽雙料冠軍的她，入行後緋聞不斷，曾與年長21歲的演員林韋辰相戀四年，分手後又與前亞視執行董事盛品儒傳出戀情，兩段關係均曾成為傳媒焦點。其後在亞視共事期間，更與後來轉投TVB並登上視帝之位的陳展鵬傳出地下情緋聞。如今呂晶晶與丈夫鄧特希雙雙面臨破產危機，感情與財務話題同時引爆，難怪陳展鵬亦無端成為新聞人物。

呂晶晶情史豐富。（Weibo@呂晶晶jj）

溫馨又幸福的一家三口。（IG@smyphoebe）

陳展鵬單文柔安排密集放電。（IG@smyphoebe）