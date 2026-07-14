中年好聲音4丨周國豐狠批尤淑情窒息灑狗血　網民人身攻擊引公憤

來自馬來西亞的「巨肺」唱將尤淑情，自上回合憑一首《我最親愛的》狂飆98分、勇奪本季新高MVP後，實力早已被視為「奪冠大熱」。然而，在最新一集比拼中，她挑戰樂壇天后容祖兒的名曲《痛愛》，雖然依然奪得90分的高分，但她極度投入、撕裂的「痛感」演繹，卻意外引發了評審與網民的激烈爭議。

尤淑情為演繹《痛愛》中沉淪之痛，全程使用哭腔、顫音及臉容扭曲的表情。（YouTube@TVB綜藝）

周國豐直評：有需要咁「灑狗血」嗎？

為了完美呈現《痛愛》中那種愛到沉淪、自虐式的痛楚，尤淑情在演唱時可謂「傾巢而出」，全程交織著哭腔與顫音，唱到激動處甚至臉部表情一度扭曲。歌曲尾段更使出「招牌爆發力」，大晒長達10秒的超長高音作結，震撼全場。梁漢文大讚：「完全感受到你嗰種痛！」海兒則建議她可以「溫柔啲」，以更細膩的方式處理歌曲。然而，這番極致投入卻未能贏得所有評審的歡心周國豐的點評則最為辛辣，直言她的演繹過火：「窒息方面你係做到，但係咪需要去到咁灑狗血呢？呢個我有少少保留。」此言一出，隨即在各大討論區引爆網絡兩極罵戰。

海兒評歌曲處理可以溫柔少少。（YouTube@TVB綜藝）

周國豐狠批灑狗血、太用力。（YouTube@TVB 綜藝）

演唱表情被嘲「孖膶腸」

隨著節目播出，網上出現大批負評，部分激進網民的言論更逐漸變質，升級至極其無禮的人身攻擊。有網民惡意截圖，將尤淑情演唱時因情緒激昂而顯得豐厚的嘴唇，與梁朝偉在經典電影《東成西就》中的「孖膶腸」造型作對比。更有刻薄言論將她的舞台妝容比作周星馳電影《少林足球》中趙薇飾演的「阿梅」，批評其造型老土。狠批她「為嗌而嗌」、「唱得太用力聽到好辛苦」，更直指其外型較輸蝕、缺乏觀眾緣。

眼見網絡言論失控，大批理性的網民與支持者紛紛站出來為尤淑情抱不平，力撐她只是全情投入表演：「《痛愛》唔通要笑住唱咩？」、「批評，是一種權利；侮辱，卻是一種選擇。請停止網絡欺凌，尊重台上的追夢者！」理性的聲音指出，歌唱風格本是見仁見智，但以此對參賽者進行外貌羞辱，顯然是越過界、失去了最基本的尊重。

尤淑情遭網民狠批。（FB圖片）

美容店老闆尤淑情：希望全世界聽到我的歌聲

事實上，現時身為美容生意老闆的尤淑情，音樂之路走得並不容易。她自4、5歲起便展現歌唱天賦，曾參加無數歌唱比賽並獲獎無數。但在21歲那年，為了專注事業，她不得不無奈選擇中斷心愛的音樂夢。直至看到《中年好聲音3》有不少朋友參賽，才重燃內心對歌唱的熱情，決心參加《中年好聲音4》。她曾在訪問中表示，覺得這個舞台很適合自己，希望能讓全世界聽到她的歌聲，並取得好成績。

在21歲時為專注事業而一度中斷音樂路。（FB@TVB綜藝）