施可瑩逝世｜滕麗名曾力勸求醫　悲痛憶述最後語音：好心酸

曾任ViuTV節目主持、精通四語（廣東話、普通話、英語及韓語）的著名活動司儀施可瑩（Lillian），於今年5月對外公開確診卵巢癌，雖一直以樂觀態度抗癌，惟病況急轉直下，不幸於2026年6月21日早上安詳離世，終年32歲，消息令業界及大批網民深感惋惜與不捨。其家屬及後援會亦已於昨日（12日）為其舉行了追思會。

前ViuTV主持施可瑩卵巢癌逝世。

曾力勸求醫

今日（13/7）滕麗名出席活動，提及這位合作過的後輩時不禁傷感，大談兩人最後的相處點滴。提及施可瑩的離世，滕麗名顯得非常心痛與惋惜，她大讚Lillian生前是一個非常積極的年輕人：「其實我好心痛，因為我覺得佢係一個好陽光、好正面，同埋好努力嘅一個小朋友。佢每日做完司儀工作之後，都會走去讀書、上堂，跟住繼續去做佢嘅主持工作，見到佢咁樣……真係有少少可惜同埋院惜。」

滕麗名亦透露，Lillian在患病初期曾向她透露身體不適，自己當時亦有提醒對方要盡快求醫：「當時佢做司儀嘅時候，都有話畀我知佢個胃、個肚其實好唔舒服、好痛。我都有叫佢要即刻睇醫生，有一日佢返嚟同我講：『我乖啊，我聽你講我有去睇醫生啊！』結果……就發生咗咁嘅事。」

邵美琪和滕麗名今日現身葵青區出席《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動。（吳子生攝）

最後語音訊息曝光：隨時陪你發洩

當被問到Lillian在後期選擇放棄治療，滕麗名表示自己一直有傳語音訊息鼓勵對方。她深信Lillian是經過深思熟慮才作出決定：「其實我一直都有Send Voice Message畀佢，我相信佢一定係試過所有辦法，佢先至會有呢個決定。我唔相信一個咁正面、咁Positive嘅女仔，佢會隨便選擇呢個方向，佢選擇得呢個方向，佢一定有佢嘅原因。」

滕麗名更透露了兩人最後的對話內容，盡顯對後輩的關懷與不捨：「我有同佢傾計，我問佢：『你點啊？』佢就答我：『我依家咁樣咁樣咁樣……』我就同佢講：『唔緊要啊，加油！Anytime如果你想爆、你想唔開心、你想點都好，你隨時Send Message畀我啦！』」

她感嘆，即使在患病後期，Lillian依然展現出堅強一面：「佢訊息入面依然都好正面、好樂觀……所以嗰吓真係令人好心酸。」最後，滕麗名亦默默為亡者送上祝福，希望Lillian去到另一個世界可以活得開開心心，遠離痛楚。

今日在葵青區舉行《仁濟安老院送關懷·愛心福袋賀回歸》活動。（吳子生攝）