譚嘉儀現身回應拖欠歌酬風波　已交律師處理：涉款達六位數

歌手譚嘉儀昨日（13/7）出席活動，除了為長者送上關懷與溫暖外，外界亦非常關注她早前被拖欠歌酬一事的最新進展。對此，譚嘉儀在接受《香港01》訪時大方透露，目前事件已正式交由律師團隊處理。



歌酬至今未追回 已將證據全數交由律師

談到追討歌酬的進度，譚嘉儀無奈表示至今仍未成功追回款項。她指出，目前已經進入法律程序，自己亦做足準備：「未呀未呀，依家都未追到，但就交咗畀律師處理，咁我自己就將所有WhatsApp、所有證據、所有文件全部交晒畀律師喇，佢哋會幫我去作下一步嘅動作，所以依家都等緊嘅，係喇。」

譚嘉儀表示獨立發展更謹慎。（吳子生攝）

至於律師與主辦單位之間是否有進一步的溝通或進展，譚嘉儀則表示基於法律原因不便透露太多詳情：「呢個都唔方便透露，因為都係律師同佢哋之間，就睇吓佢哋處理成點。但自己當然好期待呢件事可以盡快解決，因為都了解一班幕後佢哋都等咗好耐，係喇，都仲未有收到錢。」

驚爆被欠款達六位數 為保障權益自費打官司

被問到事件涉及的總金額時，譚嘉儀坦言自己並不清楚整體的總數，但首度驚爆自己個人被拖欠的歌酬已高達六位數字：「呢個我真係唔知，因為我淨係知道我自己嘅歌酬之嘛。（大概幾多位數字？）我自己歌酬，嗰時係涉及六位數字嘅，六位數字。係喇、即係依家都仲交緊畀律師去處理。」

這次為了追討公道，譚嘉儀透露是自掏腰包聘請律師，雖然要「貼錢」打官司，但她認為這攸關聲譽與團隊的血汗錢，絕對不能妥協：「都冇辦法，因為我覺得呢個係非常之緊要，自己嘅聲譽啦一來，二來係都係為我哋追討返我哋應該得到、即係我哋做咗嘅工作應該得到嘅報酬。除咗我之外，真係為咗幕後嘅一班，希望佢哋可以得到返呢個應有嘅報酬。」

譚嘉儀驚爆被欠款達六位數。（吳子生攝）