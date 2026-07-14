施南生辭世｜林青霞凌晨4點發文痛悼逾40年摯友：不捨還是得放手

曾一手打造無數經典華語電影的香港傳奇名製片施南生，於7月13日驚傳因病逝世。



消息一出，震驚兩岸三地影壇。與施南生擁有超過40年深厚交情的傳奇影后林青霞，在7月14日清晨4點多突然於社群平台發文，痛悼這位摯友的離去。林青霞貼出兩人昔日日常相處的黑白合影，字裏行間滿是不捨，感性寫道：

不捨，不捨，還是得放手，作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來。

林青霞，在7月14日清晨4點多突然於社群平台發文，痛悼這位摯友的離去。（微博@林青霞）

力排眾議成就「東方不敗」！林青霞再攀事業巔峰全靠她

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林青霞與施南生的緣分始於1982年合作電影《新蜀山劍俠》。當年，正是施南生力排眾議，堅決力挺林青霞出演《笑傲江湖II東方不敗》中的靈魂角色，這一關鍵決策不僅打破了外界的質疑，更成功幫助林青霞再攀演藝事業的最高巔峰，讓「東方不敗」成為華語影史無法超越的經典形象。

回憶起當年的初相識，林青霞曾透露，1980年她在洛杉磯拍戲時接到導演徐克的邀約電話：「當時我沒聽過徐克的名字，來到香港見他們第一面，就留下深刻印象。施南生頭髮極短，打扮非常新潮，徐克非常瀟灑、眼神透著非常有靈性的感覺。」林青霞笑稱自己與他們夫妻倆非常有緣，僅在幾天之內就把合約簽了，從此結下長達半個世紀的不解之緣。

見證港片黃金歲月！林青霞驚喜頒獎曾讚：有這兩位好友是我的終身成就

徐克是林青霞演藝生涯中合作過最多次的導演，而施南生則是徐克電影背後最強大的推手。林青霞曾感性表示：

在他們的指導下，我迎來了電影世界的第二春，也迎來了東方不敗的美譽。我在香港拍了10年戲，見證了徐克、施南生『雙劍合璧』之下創造了電影神話，帶領了電影潮流，香港電影黃金歲月，他們功不可沒。

就在去年（2025年）舉行的第43屆香港電影金像獎頒獎典禮上，施南生與徐克共同榮獲「終身成就獎」，當時主辦單位特別邀請林青霞驚喜現身擔任頒獎人，親手將最高榮譽遞到兩位摯友手中。林青霞當時在台上致詞的這段話，如今看來更顯催淚：

感謝香港電影金像獎，讓我把這個獎項遞到他們手中。他們拿的是終身成就獎，而我認為有著兩位傑出的好朋友，這也是我的終身成就。

如今施南生因病撒手人寰，除了令林青霞悲痛萬分，也象徵著香港電影黃金年代的一個傳奇篇章正式落幕。

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