60歲劉嘉玲低胸真空感現身活動　罕見驚慌「以手遮胸」面露難色

現年60歲的金像影后劉嘉玲，近年雖然電影產量不多，但每次現身依然是全場焦點。近日，她憑藉在周星馳備受矚目的新片《功夫女足》中飾演教練一角，與星爺的世紀互動再次引爆話題。人氣一時無兩的她，日前出席商業活動，現場隨即上演「萬人空巷」的震撼畫面！不過，面對過於洶湧的群情，連見慣大場面的嘉玲姐亦疑似一度「被嚇窒」，甚至本能地舉手遮胸。

劉嘉玲近日現身商業活動。（IG＠carinalau1208）

劉嘉玲本能「護胸」寸步難行

然而，現場的瘋狂程度顯然超出了預期。從網上流傳的現場影片可見，劉嘉玲在多名貼身保安和工作人員的護送下步入會場，但四面八方湧入的熱情粉絲瞬間將通道完全堵死。面對幾乎「零距離」貼面而來的狂熱人潮，見慣無數大場面的嘉玲姐亦本能地露出了一絲猶豫與驚慌的神色。在混亂的人群中，她下意識地高舉右手，看似是想保護自己、擋住面前過於逼近的鏡頭，又疑似是為了遮掩心口防止走光，甚至一度緊張得佇立在原地不敢前進。有網民留言：「嘉玲姐氣場咁強都被嚇親，可想而知當日有幾多人！」、「60歲仲可以保養得咁好，真係無得輸，難怪行到邊都係焦點。」

劉嘉玲一邊同影迷打招呼，一邊小碎步前行。（小紅書截圖）

面對人群劉嘉玲疑似面露難色。（小紅書截圖）

一襲黑色低胸裝展現極致氣場

活動當晚，劉嘉玲的狀態簡直好到令人難以置信。儘管已踏入花甲之年，但歲月對她顯得格外仁慈，精緻的妝容搭配她標誌性的雍容華貴氣質，一出場就散發著無可匹敵的女王氣場。為了答謝粉絲支持，嘉玲姐這次更是誠意滿滿，身穿一襲黑色低胸無袖晚裝大方亮相。裙裝的貼身剪裁完美勾勒出她豐滿勻稱、保養得宜的好身材，性感魅力絲毫不減當年，完美詮釋了何謂真真正正的「國色天香」。