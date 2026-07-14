IU李鍾碩認愛4年情斷　女方「食指戴戒」暗號曝光　揭分手時間點

韓星IU、李鍾碩2022年底公開認愛，穩定交往4年，期間備受外界祝福，沒想到日前雙方透過經紀公司證實情已逝，未來會退回互相支持的同事關係，不過這4年來他們也是多次傳出分手，消息一出震驚大批粉絲，2人確切的情變時間點，也成為外界關注焦點，也被網友挖出分手端倪。



2人自2012年一起主持SBS《人氣歌謠》結緣，當了10年好友昇華成情人，於2022年公開認愛，然而在長達4年的交往期間，分手傳聞卻未曾停歇，其中最受討論的，是今年微博瘋傳的戒指事件，粉絲發現IU曬出戴著食指戒指的照片，有人認為這是象徵恢復單身，猜測2人關係已經悄悄畫下休止符。

粉絲發現IU曬出戴著食指戒指的照片，有人認為這是象徵恢復單身，猜測2人關係已經悄悄畫下休止符。（微博@娛樂圈外漢）

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雖然當時多數人認為是無稽之談，如今雙方正式承認分手，許多網友也開始猜測，今年2月的那個事件是否就已經是情變的時間點，另外，去年4月IU接受主演的《苦盡柑來遇見你》的終映訪問時，被問到男友李鍾碩，她低調沒有多談，只說：

我知道他一直很忙。

略顯生疏的答案當時就有讓觀眾聞到不對勁的味道，加上她被目擊與BTS成員V聚餐，讓分手傳言不段延燒，如今雙方透過經紀公司發表聲明，表示「決定以好同事的關係繼續相處」，也讓這段4年的頂流戀情寫下遺憾結局。

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