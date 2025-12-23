李鍾碩生圖瘋傳！告別幸福肥重現巔峰顏值　網民：夢回《匹諾曹》

韓國藝人李鍾碩昨日（22日）快閃銅鑼灣15分鐘，大批「生圖」隨即在社交平台洗版。現年36歲的他，竟被指「回春」至20歲的少年狀態，鋒利的下顎線與緊緻皮膚讓全網震驚。不少網民感嘆：夢回《匹諾曹》！



李鍾碩昨日（22日）快閃銅鑼灣15分鐘，狀態大勇。（陳順禎攝）

驚現「下顎線」！狀態大勇

在快閃活動中，李鍾碩身穿簡約的深色毛衣配搭淺綠色絲巾，造型清爽脫俗。從現場粉絲流出的零濾鏡照片可見，他面部輪廓深邃，以往被詬病的「浮腫感」全消。笑容靈動且充滿朝氣，狀態甚至直逼10年前神作《匹諾曹》與《W－兩個世界》的巔峰時期。

現場一早已聚集逾百名Fans守候，只為見李鍾碩一面！（陳順禎攝）

李鍾碩以往被詬病的「浮腫感」全消，清晰可見其下顎線。（陳順禎攝）

走過「饅化」危機 曾被笑指：IU養得太好？

自2021年退伍後，他在影視作品《律戰江湖》中雖然演技大受好評，但戲外卻多次被拍到面部浮腫，甚至出現「饅化」跡象。特別是2022年底與IU大方認愛後，2023年至2024年間，他多次出席公開活動都被網民調侃出現「幸福肥」。當時不少輿論質疑他疏於身材管理，令不少粉絲擔心「男神花期已過」。

早前李鍾碩多次被拍到面部浮腫，甚至出現「饅化」跡象。（網上圖片）

2023年至2024年間，他多次出席公開活動都被網民調侃出現「幸福肥」。（網上圖片）

當時不少輿論質疑他疏於身材管理，令不少粉絲擔心「男神花期已過」。（網上圖片）

為了新劇「下足苦功」？

這次「神級回春」並非偶然。據悉，李鍾碩為了2025年7月首播的新劇《瑞草洞》下足苦功。他在劇中飾演一名才華橫溢的律師，為了貼合角色清冷、專業的形象，儘管膝蓋有舊患，仍堅持長達數月的科學健身與高蛋白飲食。

李鍾碩為了2025年7月首播的新劇《瑞草洞》下足苦功。（《瑞草洞》劇照）

李鍾碩為角色堅持長達數月的科學健身與高蛋白飲食。（《瑞草洞》劇照）

網民高呼：請把李鍾碩關在劇組！

面對李鍾碩顏值回春的消息，網民紛紛留言：「這哪裡像36歲？」、「感謝男神告別玻尿酸感」、「這狀態不拍愛情劇簡直是浪費」。更有不少劇迷喊話，希望他趁現在狀態大勇，趕快與池昌旭等男神合作，拯救現時的「韓劇顏值荒」。

2014年李鍾碩與朴信惠拍攝《匹諾曹》。（《匹諾曹》劇照）