21世紀大君夫人｜IU、邊佑錫等主演拒絕受訪　網痛批：賺完錢就跑

由IU與邊佑錫主演的Disney+浪漫韓劇《21世紀大君夫人》開播以來收視率節節攀升，最新一集收視更飆升到13.3%。戲劇來到尾聲，通常主演群會進行一次「下檔訪問」，一起聊聊拍攝時的名場面、幕後花絮等。



未料本作的6名主要演員都婉拒訪問，稱是「行程因素」，這個說詞讓韓媒覺得相當牽強，韓網更毒舌批評「毫無責任感」、「演員自己都知道丟臉吧」。

收視奪冠卻異常低調 集體婉拒訪問引發業界質疑

韓媒《STAR TODAY》報導指出，《21世紀大君夫人》收視成績佳，與今年截至目前收視最高、落在13.6%的韓劇《法官李漢英》僅差0.3%，甚至來到尾聲還有機會繼續拉抬，聲勢不低。

《21世紀大君夫人》收視成績佳，近期爆6名主要演員都婉拒「下檔訪問」，韓網批評「毫無責任感」。（《21世紀大君夫人》劇照）

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然而整個劇組此刻卻顯得異常低調，尤其包含IU、邊佑錫、孔升妍、魯尚炫、劉秀彬、李妍等主要演員都表明不會進行「下檔訪問」，編劇、導演等製作團隊也不確定是否願意再跟媒體開口多聊本作。

當地記者對此決定深表不解，尤其「因為行程因素而無可奈何」的說詞更被認為相當牽強，「越是大賣的愛情劇，觀眾對於演員的CP感、名場面、售後服務等就會越關心，因此完結後通常會有大量的訪問申請。一般來說，如果作品都已經紅到這種程度，即便原本行程不允許，也會想辦法調整來進行下檔訪問，這已經是業界慣例。」

演技設定爭議延燒 迴避溝通遭酸不負責任

對於出現此種罕見情形，《STAR TODAY》認為可能是因為《21世紀大君夫人》一開播就陷入演技跟歷史設定方面的爭議。尤其本作是IU以《苦盡柑來遇見你》拿下多個大獎、邊佑錫靠《背著善宰跑》爆紅後，兩人再度接拍的作品，似乎是感受到外界期待越大、失望越大的聲浪。

不過撰文記者認為，實際上《21世紀大君夫人》進入中盤之後爭議就逐漸平息，收視率更是穩定上漲，穩坐收視冠軍。然而演員跟製作團隊在情勢逆轉的狀況下未能接受訪問，似乎失去親口對外說明製作意圖、角色想法的機會，

下檔訪問不只是單純的一種宣傳，更是與作品鐵粉之間最後的溝通管道。

文中更辛辣指出主演的份量不只存在於收視率，更包含了親自回應批評的責任。

對於《21世紀大君夫人》整個劇組似乎在逃避受訪，韓國網友也頗有意見，

「看來他們也知道反應不好，演技、導演、劇本沒有一個好的，很難回答記者提問吧」

「主演群也太不負責任了，片酬很高耶」

「毫無責任感，賺完錢就跑」

「作品完整度不夠、演員有演技爭議，是我也不會受訪」

「收視還可以，但沒有爆紅的感覺」

「畢竟這個陣容跟製作規模，相較之下成績真的只能算普普，而且MBC還這麼用力宣傳」、「可能自己都覺得丟臉吧」



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