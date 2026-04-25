IU李鍾碩認愛4年屢爆分手疑雲　本尊親揭低調內幕：真愛會放心底

韓國女星IU跟李鍾碩2022年底正式對外公開交往消息，只是自此雙方就低調幾乎沒談過戀愛細節、也沒曬過情侶照，因此時不時就傳出分手謠言。



4月23日IU為宣傳主演韓劇《21世紀大君夫人》，找來主要演員上個人頻道，也間接提到為何矢口不談跟李鍾碩的戀情。

IU與李鐘碩（Instagram@dlwlrma、@jongsuk0206）

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邀同劇演員分享花絮 太愛對方拍戲反卡關

IU邀請《21世紀大君夫人》的主要演員邊佑錫、劉秀彬、李妍等人上自己的YouTube頻道，一起分享拍攝本作的幕後花絮。邊佑錫提到有一場跟劉秀彬一起拍的戲，但拍得很不順利，劉秀彬解釋：「因為那場戲是我們開拍後一段時間才拍的，我們兩個變熟了、感情更深了。」說明兩人變熟之後反而因為太想要把這場戲拍好而不順利。

IU節目中提到，如果是真愛就會放心底。（YouTube@이지금 [IU Official]）

邊佑錫就認為：「因為更愛對方了，愛對方的心意變大才會這樣。」李妍先開玩笑說這樣是不是一開始愛對方的心意比較小，愛意才會有成長的空間，而IU這時候接話：

真的相愛的人才不會一直把愛情掛在嘴邊，不會特地一直說這個，就是把這份愛放在心底最深處而已。

韓媒解讀IU感情觀 真愛絕不輕易掛嘴邊

IU這番話就被韓媒解讀為她的感情觀。2022年公開跟李鍾碩認愛至今已經邁入第四個年頭，據悉雙方是2012年透過《人氣歌謠》相識。坦承交往的前一天2022年12月30日，李鍾碩拿下大獎後，曾在致詞時提到有一位「很喜歡、很尊敬的人」，不過這也是兩人最大膽的放閃行為，自此戀情轉低調，或許就是IU所說摯愛不會掛嘴邊。

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