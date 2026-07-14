宋宛穎當選後重返校園讀碩士　被指錯失上位：人生不只一個選擇

前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）近來頻頻挑戰自我！除了主持功力備受認可，近日她更踩入樂壇挑戰女團，在綜藝節目《魔音女團》中憑着亮眼表現順利成團，以女團「MYNT」成員的全新身份亮相。不過，大眾對她當年奪冠後的「神操作」一直心存不解。日前，她便在社交平台罕有上載短片，並以「港姐冠軍進修醫學，我錯過了最佳上位」為題，正面回應網民指她因讀書而錯失走紅機會的質疑。

2021年港姐冠軍Sabrina宋宛穎出身自選美世家。（資料圖片）

宋宛穎2024年正式成為港大醫科碩士畢業生。（IG@sabrinaxmendes）

港姐冠軍最紅時去讀醫 曾被全網質疑：你係咪傻？

宋宛穎憶述，當年贏得港姐冠軍、熱度最高的時候，她並沒有順應娛樂圈的常規定律去「瘋狂上位」拍劇或接綜藝，反而選擇回到校園，修讀醫療學科碩士課程。當時身邊有很多人都大惑不解，甚至直言問她：「你是不是傻？你錯過了最好的上位機會。」

宋宛穎（Sabrina）分享自己奪港姐冠軍後反而修讀醫療學科碩士的原因。（小紅書＠宋宛穎）

她坦言明白外界的看法，畢竟在大眾眼裏，選美奪冠後就應該趁熱打鐵。然而，她碩士畢業後又選擇重返娛樂圈工作，這種「兜路」的舉動更讓人費解。

當時很多人不理解，認為宋宛穎錯過了「錯過了最佳上位機會」。（小紅書＠宋宛穎）

讀碩士不為轉行只為「轉念」

對於外界的質疑，宋宛穎拋出金句，點出讀書的核心價值：「其實我讀碩士不是為了轉行，而是為了轉念。在這一年學到的醫療知識，訓練出來的邏輯思考能力，面對生死的沉穩，所有這些東西不會因為我回到娛樂圈而白費了。」

宋宛穎稱讀自己碩士不是為了轉行，而是為了「轉念」。（小紅書＠宋宛穎）

她認為醫學知識能讓她在未來的演藝路上走得更遠。如果日後要飾演專業人士，她能更細緻地去剖析角色；而在進行訪談和主持時，亦能更有結構性、更有邏輯性地去思考。她更透露自己早前已利用學過的醫療知識參與了綜藝節目，如今更擁有了女團成員的新身份，證明知識從來沒有被浪費。

宋宛穎稱攻讀碩士時的知識讓她收獲頗豐。（小紅書＠宋宛穎）

宋宛穎最近更成為TVB女團「MYNT」成員之一。（IG圖片）

霸氣直言：真正的機會是「你準備好了」

宋宛穎最後強調，擁有多重身份不代表學到的知識是白費。她堅定地表示：「機會從來唔只一次，真正的機會是你準備好了，而它剛好也來了。我沒有覺得錯過任何機會，而是主動爭取更多機會，人生從來都不是得一個選擇。」

宋宛穎強調沒有一個學到知識是白費。（小紅書＠宋宛穎）

宋宛穎堅定地表示：「真正的機會是你準備好了，而它剛好也來了。」（小紅書＠宋宛穎）

這番既理性又充滿正能量的發言，隨即獲得大批網民瘋狂讚好支持。不少網民留言力撐，大讚她說得太好，活出了真正「美貌與智慧並重」的高級感！