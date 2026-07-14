甄子丹《殺神John Wick》砵蘭街拍黑幫出殯　黑衣人疊馬極震撼

甄子丹自導自演、備受全球影迷期待的荷李活電影《殺神John Wick》外傳《Caine》，近期正式進駐香港各地進行實地取景！繼早前走訪多個香港地標後，7月13日劇組更大陣仗殺入旺角砵蘭街，強勢封路拍攝一場極具香港江湖味的「黑幫出殯」大場面，過百黑衣人霸氣「遊街」，吸引大批市民駐足圍觀，場面極度震撼。

有網民偶遇甄子丹拍戲。（小紅書@鍾意飲凍美式）

砵蘭街上演社團大佬喪禮

作為奇洛李維斯（Keanu Reeves）《殺神John Wick》系列的超強衍生作品，這次《Caine》的拍攝規模絕對是荷李活頂級規格。劇組將旺角砵蘭街一帶大舉封鎖，日以繼夜地拍攝一場黑社會大佬的出殯喪禮。現場大陣仗的排場令人目不暇給，200名臨記霸氣遊街，全部穿上全黑西裝化身社團人士。更出動了三頭極具煞氣的黑白色舞獅，更有飾演喃嘸師傅的演員沿途吹笛、撒溪錢，將香港傳統喪葬文化原汁原味搬上國際大銀幕。現場不僅停泊了三部道具警車，還有約20名穿著全副防暴裝備的演員戒備，警黑張力拉滿。而身兼導演與男主角的甄子丹，全日身穿一身俐落的黑色西裝現身。

三頭黑白色舞獅領頭。（小紅書@梁子）

網民留言以为有大佬出巡，点知係甄子丹拍戏。（小紅書@漢堡薯條）

網民留言以为有大佬出巡，点知係甄子丹拍戏。（小紅書@漢堡薯條）

劇組走遍天壇大佛、青山禪院、故宮博物館

事實上，《Caine》劇組自上星期開機以來，已馬不停蹄地穿梭香港多個具代表性的地標取景。除了昨日的旺角砵蘭街，劇組早前已先後到訪屯門青山禪院、香港故宮文化博物館以及大嶼山天壇大佛開工，可見這部荷李活猛片將會充滿濃烈且多元的香港本土文化氣息。

主角甄子丹身穿一身黑色西裝現身，在場與工作人員研究拍攝，不少途人駐足圍觀。（小紅書@with欣欣）

油麻地廟街勢成影迷打卡熱點

除了甄子丹的《殺神》外傳，香港電影界近日更是熱鬧非凡。萬眾矚目的本地話題神作終結篇《九龍城寨之終章》亦終於宣布正式開機。據悉，《城寨》劇組未來幾天將移師油麻地廟街一帶拍攝重頭外景。運輸署亦已貼出臨時交通通告，指由昨日起至7月21日，眾坊街到永星里一帶將實施臨時封路及禁止車輛駛入。兩部超級大片接連在油尖旺區封街拍攝，相信未來幾日必定會吸引大批影迷及市民前往現場「打卡」圍觀，勢必掀起全城追星熱潮。