林峯紅色西裝型到裂　提起囡囡秒變暖男：係我最重要嘅大project

連續兩年擔任月餅全球代言人的林峯，今年再次為品牌拍攝全新平面廣告，演繹全新主題「香港味道 美心製造」。近日正忙於拍攝《九龍城寨之終章》的林峯，檔期雖然密不透風，但拍攝當日依然狀態大勇，將地道情懷與新潮玩味完美融入硬照之中，專業表現獲全場工作人員激讚！



連續兩年擔任月餅全球代言人的林峯，今年再次為品牌拍攝全新平面廣告，演繹全新主題「香港味道 美心製造」。（公關提供）

紅色辣跑Look型到裂

「紅色辣跑」強勢助陣，辣味月餅話題性十足拍攝現場更有一輛「紅色辣跑」，是當天的一大焦點。跑車火紅奪目，阿峯都特意換上紅色西裝與之配搭，帥氣十足，可謂「靚人配靚車」，非常吸睛！他笑言：「架車夠晒型，好彩我都唔輸蝕，冇俾佢嘅氣勢壓到。」這部「辣跑」是專為全新推出的「麻辣牛肉月餅」 及「XO 醬豬肉月餅」 而設。阿峯直指：「紅色夠搶眼，辣跑襯辣味月餅，成件事夠晒火辣、夠晒話題性！」他透露，自己與太太都是「無辣不歡」的愛辣之人，所以對這兩款新品特別期待。阿峯認為 「呢兩款月餅將傳統月餅同創意辣味完美結合，既有經典嘅餅皮口感，又有驚喜嘅惹味層次，啱晒鍾意試新嘢嘅朋友。」3款限量造型立體珍藏卡衝出香港風靡日本。

紅色辣跑強勢助陣配搭西裝。（公關提供）

日本「陳洛軍」粉絲勢必瘋搶

林峯去年因為 《九龍城寨之圍城》電影於日本爆紅，在當地更被搶購一空，相信一批日本的「陳洛軍」粉絲將非常期待這一波的 「林峯立體珍藏卡」 。對於推出個人閃卡，阿峯笑言自己也重拾童年樂趣： 「而家好流行抽卡，聽講好多粉絲為咗抽到心水卡會交換甚至瘋狂搜羅。我自己睇過製成品，3款造型都好有驚喜，連我都想抽返一套珍藏！」佢更透露囡囡得知爸爸出閃卡，都興奮話要抽埋一份。

日本「陳洛軍」粉絲勢必瘋搶。（公關提供）

穿梭香港舊街捕捉地道氣息

廣告以外：穿梭舊街拍戲，珍惜地道情懷提到近日忙於拍攝 《九龍城寨之終章》 ，阿峯透露有不少場口在香港舊區及街道實地取景： 「雖然拍攝過程好緊湊，但同時又好開心，因為可以將香港傳統嘅街頭氛圍、巷仔情懷拍低落嚟。」他更分享拍攝期間發生了不少有趣小插曲，雖然未能劇透細節，但他強調：「能夠喺香港街道捕捉呢份獨特嘅地道氣息，我覺得特別有意思，亦更加珍惜呢份屬於香港嘅味道同回憶。」

穿梭香港舊街捕捉地道氣息。（公關提供）

硬漢融化變暖男爸爸

中秋甘願被女兒降伏在戲內係頂天立地嘅「城寨英雄」陳洛軍，但只要一提起屋企個「前世情人」，阿峯就即時硬漢融化，變身「暖男爸爸」。談到中秋大計，佢坦言最想向劇組請假陪家人：「中秋最緊要一家人團圓，一齊食飯、賞月、食月餅。暑假後女兒就升讀小一，計劃帶太太同囡囡飛去外地旅行：「專心做『爸爸』呢個角色，珍惜陪佢成長嘅每分每秒，呢個先係我最重要嘅大project！」阿峯亦提到已經開始籌備part two巡迴演唱會，透露自己為大家準備了很多新驚喜，讓人好好期待。