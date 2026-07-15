日本女星貴島明日香宣布懷孕喜訊　曾被譽為「令和最美氣象主播」

被譽為「令和最美天氣預報員」的30歲日本女星貴島明日香（きじま あすか），2024年7月與一名導演結婚。13日，她無預警宣布喜訊，證實懷孕，預產期落在今年冬天．



最美預報員懷孕 IG洩當媽喜訊

貴島明日香今日在IG分享喜訊，透露即將當媽，預產期在今年冬天。

貴島明日香13日宣布懷孕喜訊。（IG@asuka_kijima）

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她表示，目前身體狀況已經穩定下來，未來將把健康擺第一，在能力範圍內繼續演藝工作，最後她也向一直支持她的人表達由衷感謝。

曾奪「最喜歡主播」冠軍

事實上，貴島明日香曾是日本電視台晨間新聞《ZIP!》的氣象主播，從2017年4月一路播報至2022年4月，活潑的播報方式深受日本觀眾喜愛。

2021年她更榮獲Oricon「第17屆最喜歡的氣象主播排行榜」第一名，也因此被當地媒體譽為「令和最美天氣預報員」。

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