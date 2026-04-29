日偶像AyaNon成東大研究生 絕美學生證曝光 吸千萬次點擊惹暴動
撰文：COOL潮流生活網
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日本女團TiiiMO成員AyaNon展現最強斜槓偶像實力！
現年22歲的AyaNon，才剛從頂尖私校慶應義塾大學法學系畢業，日前再宣布考取日本第一學府東京大學法學政治學研究所，更憑藉一張顏值逆天的學生證照片在X平台吸引超過1700萬次瀏覽，真正實踐才貌雙全！
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事實上，AyaNon的求學經歷本就相當輝煌。她在慶應大學就讀法學系期間，曾奪下2024慶大選美亞軍，隨後更在全日本規模最大的校園選美「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」中再度奪下亞軍。即便演藝行程滿檔，她仍堅定表示：「我會努力兼顧演藝與學業。」如今她兌現承諾，正式成為東大研究生。
除了超狂學歷，AyaNon日前在社交平台X上分享研究生學生證的大頭照，更是掀起現象級暴動。只見她精緻的五官配上清新脫俗的氣質，讓該貼文短時間內衝破1700萬次瀏覽。大票網友紛紛留言讚嘆：
「怎麼有人能把學生證拍得像宣傳照？」
「名副其實的才貌雙全」
「這就是傳說中的東大女神吧！」
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