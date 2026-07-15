不眠日｜白敬亭西裝爆肌Look反差極大　文詠珊13秒無縫切換三語

《不眠日》改編自張小貓小說《逆時偵探組》，由劉璋牧執導，畢薔編劇，白敬亭、文詠珊和宋洋主演的懸疑破案劇，將於7月15日起逢星期一至星期五晚上10點翡翠台播出。



焦點圖片。（公關提供）

劇情簡介

劇情講述警官丁奇（白敬亭飾）偶然墮進24小時的循環，而且只有自己的記憶不會消失，每個循環日只會循環五次，亦無法預知下次何時來臨。一場銀行爆炸案打破華澳市的寧靜，丁奇站在慘烈的爆炸現場卻顯得異常平靜，他知曉這並非「最終結局」而是「迴圈日」，世界亦會隨機進入連續五次迴圈，零點零分回溯前一天，普通人無感，唯有丁奇靠時間循環感知力屢破奇案。新循環一次次開啟，離奇之處相繼顯現：生物集團多名高管接連死亡，伴隨着神秘的烏賊殺人警告，意外頻繁發生…丁奇發現，自己並非唯一掌控「時間金鑰」的人，當多名時間循環感知者攪動時空，第五個循環日的最終對決，將揭開所有謎團…

二人大展精湛演技，獲網民激讚。（公關提供）

內地播出大受歡迎

《不眠日》充滿高概念科幻、懸疑、港式幽默及動作元素，在內地播出後大受歡迎，口碑及熱度有升無跌，在Netflix 2025華語劇年度收視排行中高居「十大劇集」之列，2025-2026年更先後獲得多個獎項，包括「2025觀眾選擇榮譽-口碑劇集獎」、「電視和網絡視聽綜合實力大型調研-年度優秀電視劇」（2025年）、「2026金河豚榮譽推選-年度劇集」等，劇集還獲得「豆瓣平台」7.6高分，不少網民觀看後都有讚無彈：「給我看入迷了」、「直接看通宵」、「劇情緊湊超級好看」，期待能推出第二季。

內地播出大受歡迎。（公關提供）

白敬亭一反暖男路線

現年32歲的白敬過去在多部劇集中以「溫柔深情、默默守護」的暖男形象深入民心。在《不眠日》中一改暖男路線，塑造硬朗幹練形象示人，特別在劇中他不時以西裝造型現身，盡現挺拔身段，肌肉線條顯現，將男人的「帥」刻在骨子裡，奶狗臉與猛男身的反差感，令他被網民封為「行走的荷爾蒙」。

白敬亭擁有精壯身材，被網民封為「行走的荷爾蒙」。（公關提供）

好型。（公關提供）

文詠珊化身生物學家

至於女主角文詠珊（Janice Man）的表現亦非常出色。飾演生物學家安嵐，在劇中不時以金絲眼鏡再搭配西裝造型示人，將高階精英形象演得淋漓盡致。除此之外，Janice Man在劇中13秒無縫切換三種語言（廣東話、英文、普通話）一幕，盡現語言能力，獲得不少網民激讚，甚至封她為「智性戀天花板」大美人。

Janice Man呢個眼鏡Look好好睇。（公關提供）

獲封「智性戀天花板」大美人。（公關提供）

69歲張國強演CIB署長

另外，在《不眠日》中不乏多位香港演員演出，其中張國強飾演CIB高級總署署長，梳着俐落髮型，身穿警服，說話中氣十足，69歲依然「英、型、帥」，獲不少網民激讚。

張國強警裝Look，晒「英、型、帥」一面好搶眼。（公關提供）