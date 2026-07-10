張凌赫改叫張家瑋？內地電視劇演員今起署名只能用本名避免｢撕番｣

據《央視新聞》報道，今天（10日），《關於規範電視劇（網絡劇）演員署名的通知》開始施行，規定電視劇使用法定姓名，並按筆畫排序，告別網絡上的撕番位（爭電視劇排名）風氣。



報道指，此舉針對近年來電視劇（網絡劇）行業屢見不鮮的演員署名排序之爭，旨在從源頭破除「撕番」亂象，引導行業回歸藝術創作本位，構建風清氣正的文藝生態。



據內地網民總結，該《通知》發布後，觀眾將重新認識一批耳熟能詳的演員：張家瑋（張凌赫）、任芷墨（任素汐）、白夢妍（白鹿）、任國超（任嘉倫）、孫凡清（宋祖兒）、、劉源（劉昊然）、黃怡（海清）、迪麗熱巴·迪力木拉提（迪麗熱巴）等。

張凌赫因《逐玉》爆紅，圖為劇照。（微博）

「撕番」亂象助長「流量至上」的錯誤價值觀

據了解，「番位」一詞源自日本，指演員在影視劇或宣傳品中的名字排列次序（「一番」為第一主角）。番位之爭（又稱「撕番」）指明星粉絲或經紀團隊為爭奪排位先後所引發的爭議與罵戰，番位除代表演員的商業價值與地位，更直接影響片酬、待遇及署名權。

中國電視劇製作產業協會聯合相關部門近日發布《關於規範電視劇（網絡劇）演員署名的通知》（以下簡稱《通知》），針對近年來電視劇（網絡劇）行業愈演愈烈的演員署名排序之爭，旨在從源頭破除「撕番」亂象，引導行業回歸藝術創作本位，構建風清氣正的文藝生態。

今天（10日），《關於規範電視劇（網絡劇）演員署名的通知》開始施行。（微博）

據行業內部反映，近年來，部份電視劇（網絡劇）在選角、簽約、拍攝、宣傳、播出等環節，因演員署名、排位等問題引發多起爭議，甚至出現停工、項目延誤、輿論對立等情況，嚴重干擾正常創作，惡化行業生態，行業各方對此反映強烈。

《給阿嬤的情書》男女主角王彥桐與李思潼，早前來港出席首映，並接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

《逐玉》劇照。（微博）

業內人士指出，「當排名壓倒了演技，當位置取代了質量，文藝作品就失去了靈魂。」「整番」風氣不僅助長了「流量至上」的錯誤價值觀，還助長了青少年群體不良的「飯圈」文化，更讓整個行業背負了「浮躁功利」的負面形象。

演員署名不得單獨使用藝名、英文名 署名按筆劃排序

《通知》指出，演員應自覺恪守職業道德，將主要精力投入藝術創作，不以署名排序干擾正常創作秩序；演員及其經紀機構應切實履行社會責任，不以署名排序為由製造輿論對立，堅決抵制因署名排序問題引發的網絡攻擊與非理性行為。

在演員署名規則方面，實行分類管理，規範使用「領銜主演」「特別出演」「出演」三類頭銜，不得隨意修改、增加其他名目。此外，演員署名按照法定姓名的姓氏筆畫由少至多排列。

《通知》要求，演員署名原則上應使用法定姓名，如需使用已形成廣泛認知的藝名，應採用「真名（藝名）」的規範格式，不得單獨使用藝名、英文名或暱稱等。此外，《通知》還要求，所有對外宣傳物料與公開信息，包括海報、預告片、新聞通稿、官方社交媒體內容及線下活動物料等，其演員署名規則均須與片頭保持一致，不得因平台、場景或渠道不同而區別對待。