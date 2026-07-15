具俊曄被爆為爭大S兒女遺產跨海開庭　傳S媽幕後推波助瀾抗汪小菲

台灣女星大S（徐熙媛）於2025年初因流感併發肺炎不幸驟逝，留下的巨額遺產至今依然未能平息爭議。有知情人士爆料，大S生前曾試圖用手機寫下簡單的遺產規劃，希望將自己珍貴的珠寶與名牌手袋留給女兒，其餘財產則由現任丈夫具俊曄、一對兒女以及大姐的孩子共同分配。然而，這份「手機遺言」被S家成員認定不具備法律效力而拒減履行。這一變故導致所有資產分配陷入僵局，更令具俊曄、前夫汪小菲及S媽三方陷入了更為激烈的繼承權與債務角力。

具俊曄與大S家人的合照。（Instagram@djkoo）

2.1億豪宅成爭產主戰場 S媽悲嘆被迫遷

除了流動資產，爭產的另一大戰場為價值高達2.1億台幣（約合5000萬港元）的豪宅「國家藝術館」。該處目前由S媽（黃春梅）和大姐一家居住。然而，因大S驟逝時未能及時辦理過戶手續，S媽在法律上並非第一順位繼承人，她更悲痛向外界透露，自己正面臨被迫搬遷、甚至是露宿街頭的巨大危機。此外，坊間盛傳大S生前曾以該豪宅作為抵押，向銀行借款1.1億台幣供前夫汪小菲創業，至今尚未還清，若無人繼續負擔房貸，該物業恐將面臨法拍的命運。

面對排山倒海的輿論，汪小菲日前大動作發表聲明反擊，極力澄清傳聞。強調自己一直有按時支付該豪宅的房貸，從未要求S媽搬離。透露已為兩名未成年子女設立了專屬的信託專戶。聲明中亦明確表示，尊重具俊曄依法繼承大S的1/3遺產份額。

汪小菲近日強調自己一直有按時支付該豪宅的房貸，從未要求S媽搬離。（微博圖片）

具俊曄傳下週開庭爭遺產

然而，這場豪門遺產風波並未隨著汪小菲的澄清而平息，反而越演越烈。最新消息指出，具俊曄並無意放棄繼承權，甚至傳出他在S媽私下的鼓動與聯絡下，有意透過律師，爭取原本屬於兩名子女的另外2/3遺產份額。對於這項指控，S媽今日憤怒反駁：「胡言亂語，我是半死的人了，傳聞跟我無關。我的寶貝沒了，也快流落街頭，孫孫也見不到，你說這些傳聞還重要嗎？」

與此同時，小S（徐熙娣）近日在社交網絡上發文悼念姐姐，並在文中將大S的備註改為「BOXER」。有眼尖的網民發現，具俊曄起初點讚了該篇悼念貼文，但隨後卻又默默收回了讚好。