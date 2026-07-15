混血名模Jessica C.海灘盡騷魔鬼身段　傲人深溝配邪惡美臀極惹火

現年38歲的混血名模Jessica C.，與安志杰結婚8年一直恩愛如初，兩人育有一對仔女，婚後Jessica C.淡出幕前，專心在美國照顧家庭，一家四口生活幸福。縱使已為兩孩之母，她的身形絲毫未見走樣。近日她在社交媒體分享一段與子女享受陽光與海灘的影片，再次印證其體態依然完美，令外界驚嘆不已。



一家四口好幸福啊！（IG@jesscambensy）

軍綠色連身泳衣盡騷魔鬼身段

影片中所見，Jessica C. 身穿一件設計簡約的軍綠色連身泳衣，細肩帶與低胸剪裁巧妙地突顯其傲人上圍及深長事業線，昔日的招牌火辣身材依舊震撼；泳衣的高衩設計更將她一雙修長美腿與緊實蜜桃臀展露無遺，配上一身古銅色肌膚，散發健康性感的魅力。而在影片最後的一家三口溫馨合照中，她豐滿吸睛的上圍同樣震撼眼球，不得不讚嘆她保養得宜，狀態大勇得完全看不出已是兩孩之母。

散發健康性感的魅力。（IG@jesscambensy）

大曬長腿。（IG@jesscambensy）

沙灘親子互動溫馨又搞笑

Jessica C.全程投入親子時光，與一對子女玩得不亦樂乎。她先帶着女兒Tessa和兒子 Elvis在岸邊淺水處嬉水，場面溫馨；隨後一家人在沙灘上玩沙，女兒Tessa更調皮地將弟弟Elvis埋在沙中，只露出一張戴着太陽眼鏡的趣怪小臉，畫面搞笑又可愛。其後Jessica C.與子女在海邊散步，臉上掛着幸福滿足的笑容，一家人盡享天倫之樂，畫面溫馨滿瀉。

沙灘親子互動溫馨。（IG@jesscambensy）

豐滿的上圍。（IG@jesscambensy）

惹火身材深入民心

Jessica C.於2014年與比她年長11年的安志杰公開戀情，2017年在夏威夷舉行浪漫婚禮，先後誕下一女一子，湊成一個「好」字。她的演藝生涯雖然不算大紅大紫，但惹火身材早已深入民心，曾參演電影《熱浪球愛戰》及《辣警霸王花》，展現陽光活力與性感兼備的形象。如今她將家庭放在首位，不時在社交平台媒體分享生活點滴，生活幸福美滿。

惹火身材深入民心。（《辣警霸王花》電影劇照）