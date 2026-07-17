Elly首登小S節目「零反應」場面尷尬　崩潰：張孝全跟她誰較難訪

台灣女星徐熙娣（小S）的大女許曦文（Elly）早前遠赴美國升讀大學，近日趁放假回台，更首次登上媽媽主持的皇牌節目《小姐不熙娣》。適逢節目迎來第1,000集，兩母女罕有地在鏡頭前同框。不過，首度作客的Elly竟然以一招「終極沉默」，直接令主持經驗豐富的小S當場崩潰！

小S與大女Elly錄影節目《小姐不熙娣》。（IG@polarbearelly）

Elly「靜止畫面」搞到小S崩潰

節目組日前率先公開了幕後花絮，小S、搭檔派翠克與Elly齊齊坐在一間漫畫店內錄影。當製作人B2宣布錄影結束，並關心問及Elly第一次上節目的感想時，Elly竟然只維持招牌微笑，整個人瞬間「定格」保持沉默。

小S想要Elly給多一點反應。（YouTube@小姐不熙娣）

Elly維持招牌微笑，最後也只是給了一個「嗯」的答案。（YouTube@小姐不熙娣）

這幕真實的反應令小S哭笑不得忍不住爆料對比，小S笑言上次型男張孝全上節目，只不過思考了3秒就被她當場開罵，而且張孝全最後也只是給了一個「嗯」的答案。沒想到自己的女兒Elly棋高一著，想完之後竟然是「直接安靜」。

Elly的反應令小S哭笑不得。（YouTube@小姐不熙娣）

小S無奈表示，錄影時她不斷向派翠克和Elly狂使眼色，狂擠話題，更直問派翠克：「張孝全跟Elly誰比較難訪？」派翠克毫不猶豫回答是Elly，而小S原本想開玩笑要重新錄影，但轉頭看見Elly沒有反應，又打壞興致說：「再見啦，拜拜」。

另一位主持人派翠克回答Elly比張孝全更難訪問。（YouTube@小姐不熙娣）

小S原本想開玩笑要重新錄影，但是Elly完全沒有反應。（YouTube@小姐不熙娣）

見Elly沒有反應，小S直接再見、拜拜。（YouTube@小姐不熙娣）

Elly爆「母女合謀」騙爸爸

除了訪問考起阿媽，Elly在「真心話環節」中亦反客為主，大爆家中的秘密。為了讓Elly暢所欲言，派翠克貼心地為小S戴上耳機。Elly隨即大膽告狀，指爸爸許雅鈞對她出門管束得非常嚴格，所以她經常私下找媽媽幫忙「套好口供」，兩母女合謀騙爸爸說是去朋友家。

Elly大膽自爆兩母女曾合謀一齊騙爸爸。（YouTube@小姐不熙娣）

Elly嚇到驚呼：「只有一次！」。（YouTube@小姐不熙娣）

怎料小S摘下耳機後，一時口快心虛招認：「她常常要我跟她一起瞞著爸爸，爸爸確實到現在都不知道，而且應該騙過不只一次吧！」此言一出，Elly當場嚇到驚呼：「我就只有那一次！」轉數極快的派翠克隨即抓到破綻，指著小S笑大踢爆：「所以其他次是別人騙的（指其他女兒Lily或許老三）？媽媽妳自己爆料了啦！」這場無意中的「自首」讓小S當場尷尬笑翻。

在「真心話環節」，Elly稱會在自己相處過一段時間後再介紹給媽媽小S。（YouTube@小姐不熙娣）