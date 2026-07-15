大S傳生前手機備忘錄留財產分配　S媽非受益人　家人爆未照辦原因

大S（徐熙媛）過世已一年半，遺產分配至今仍未完全落幕。根據「鏡週刊」報導，除了部分海外資產仍待釐清外，大S生前還曾在手機備忘錄留下財產分配構想，但因不具法律效力，徐家並未依內容執行，也讓遺產議題再度受到關注。



報導指出，大S辭世後，曾傳出徐家希望具俊曄簽署放棄繼承文件，最後在友人及律師介入下未能成案。另一方面，汪小菲也委任律師追查大S海外帳戶及相關資產。據悉，至今仍有部分遺產處於待釐清或凍結狀態，相關程序尚未完成。

具俊曄與大S家人的合照。（Instagram@djkoo）

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外界關注的是，大S演藝生涯橫跨兩岸三地，憑《流星花園》走紅亞洲後，戲劇、綜藝、商演及代言邀約不斷，即使近年淡出螢光幕，仍握有可觀代言收入。報導指出，她多年累積的資產並未集中留在台灣，而是分散於海外帳戶及其他投資配置，因此外傳台灣帳戶餘額不高，並不代表她整體資產規模。

S媽日前受訪時也提到，大S婚後工作量減少，又花了不少錢處理官司，因此台灣帳戶存款確實可能如先前所報導，剩不到200萬元（台幣，下同，約49萬港元）。不過，以大S過去多年累積的收入來看，外界普遍認為，海外資產才是遺產分配的關鍵。

大S生前疑似曾在手機備忘錄寫下財產分配想法，希望將珠寶及名牌包留給女兒，其餘財產則由丈夫具俊曄、一對子女及大姊的孩子共同分配。由於大S向來照顧家人，加上大姐一家長期與S媽同住「國家藝術館」，但因手機備忘錄不具法律效力，徐家最終未依內容辦理。

S媽近日受訪時也談到，目前居住、市值約2.1億元（約5100萬港元）的「國家藝術館」豪宅，原是大S買給她居住的孝親房，但因大S突然離世，來不及完成過戶。她表示，自己並非法定繼承人，也未取得房屋所有權，因此擔心未來住處，甚至感嘆：「也許下次你們看到我，就是露宿街頭了。」

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