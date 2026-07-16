非份之罪丨全新單元《危險遊戲》今晚登場！吳偉豪突破框框演渣男

《非份之罪》今晚（16日）全新單元《危險遊戲》正式登場，取材自2017年震驚全球的「金正男吉隆坡機場遇刺案」。2017年2月13日，朝鮮最高領導人金正恩同父異母長兄金正男，在馬來西亞吉隆坡國際機場準備登機前往澳門時，突遭兩名女子接近，並被一塊沾有聯合國禁用「VX神經毒劑」的布蒙臉抹面，中毒後於送院途中不治，事件震驚國際。

《非份之罪》全新單元《危險遊戲》正式登場。（公關提供）

《危險遊戲》取材自「金正男吉隆坡機場遇刺案」

至於「行兇」的印尼籍與越南籍女子，事後一直大呼冤枉，並堅稱是被「朝鮮特工」誘騙，以為是在參與電視真人騷整蠱人惡作劇，對VX劇毒毫不知情。最終，在兩國政府外交游說下，馬來西亞檢方於 2019 年撤銷或改控較輕罪名，兩人先後獲釋返國。

《危險遊戲》取材自「金正男吉隆坡機場遇刺案」。（公關提供）

《危險遊戲》演員現身快閃大玩Black Magic

為隆重其事，《危險遊戲》四位演員吳偉豪、胡敏芝、張翼東、陳力行昨日（15日）現身觀塘快閃宣傳，吳偉豪與胡敏之更與圍觀途人大玩Black Magic，氣氛熱鬧。而貫徹以往單元交接做法，吳偉豪昨晚在《一億殺機》尾段亂入，孭住心心眼的林秀怡行了一大段路，感覺浪漫。

《危險遊戲》演員現身快閃大玩Black Magic。（公關提供）

吳偉豪突破框框演「極級渣男」

不過原來吳偉豪的出現並非要與林秀怡發展感情線，是為了帶出他劇中角色經營的整蠱人平台「每週一渣」！Run得咁嘅平台，吳偉豪人品自然有番咁上吓渣，吳偉豪亦曾公開表示，今次飾演角色絕對是渣到極品級，突破了吳偉豪以往所有角色的框框。