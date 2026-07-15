非份之罪丨徐榮自爆與陳煒拍床戲零忌諱　林秀怡嫲孫戲獲網民激讚

《非份之罪》昨晚（14日）劇情可謂高潮迭起，除驚揭悅萍（陳煒飾）因一次意外、懷有阿智（徐榮飾）骨肉，還揭出「機心萍」利用腹中塊肉「離間」阿智及淑嫻（盧宛茵飾）兩母子之餘，還「要脅」阿智將淑嫻趕出大屋…另邊廂，因為悅萍在聰B靈堂上說漏了嘴，被警方發現講大話兼對其展開調查，發現疑點重重，悅萍與阿智最終被帶返警署協助調查，阿智錄口供期間突然發狂引發混亂並被送往醫院，經過一輪擾攘，阿智突然爆出一句：「我老婆冇殺聰B，聰B係我殺嘅」，為今晚（15日）播出的單元大結局迎來極緊張序幕。

到底徐榮係咪真係兇手呢？（公關提供）

徐榮驚爆拍攝過於投入致額頭起包

昨晚焦點場口，絕對是徐榮的「20秒」瘋狂「撼頭埋枱」戲！劇情講述十分緊張老婆仔的阿智，在與悅萍分享錄口供期間突然情緒崩潰，他先是連環6度喪嗌「我要搵我老婆」，更邊說邊瘋狂拍枱、抓頭髮及再成個頭猛力撼向枱面三次，最終因情緒失控倒地抽搐，場口十分緊湊。談到相關場口，徐榮受訪時驚爆拍攝時由於過份投入，結果弄至額頭起了一個「包包」，更甚的是，該「包包」相隔三年後依然「健在」，足見徐榮拍攝時肉緊程度：「原本我係預計用雙手墊住心口，度好晒位係啱啱掂到隻手個頭就上返嚟，但可能拍嗰時激動得滯，就用咗力撞落去。以我記得，當時劇組有用一塊冧啲嘅木扮枱，我都唔記得自己最後係撞向冧嘅枱定真嘅枱，總之拍完後個頭就腫咗」、「大家如果細心留意睇我近期啲戲，應該都會留意到我額頭有啲腫。」

徐榮拍戲真係好投入、好敬業。（公關提供）

徐榮談與陳煒拍床戲零忌諱

問到相隔三年額頭仍留有「包包」曾否求醫，徐榮坦承「有照過」，並謂：「醫生好似話係骨頭嘅增生。」除了撼枱戲，徐榮昨晚還有一場與煒哥的激烈嘴戲及床戲，談到床戲，徐榮「冇乜忌諱」，皆因與煒哥互相信任：「當然我對眼唔可以亂咁望，要好正經，只可以望住對方個樣。」由於昨晚劇情再度反轉再反轉，網民對於真兇誰屬更加難以預估，無論是「機心萍」及「阿智」均有不少網民力指二人是真兇，更有網民懷疑聰B其實是自殺：「我估係徐榮扮傻扮咗咁多年」、「一定係老婆教老公認咗，幫自己頂罪」、「會唔會係阿智誤殺，悅萍幫佢隱瞞」、「我覺得係意外，悅萍食住個勢謀身家」、「會唔會每人都有做啲嘢導致聰B死亡」、「煒哥教佢講大話定真係佢殺？今次真係睇到最後先知邊個係兇手」，更有網民力撐「集集有爆點」的《一億殺機》可發展至20集連續劇。

徐榮同煒哥拍床戲「非禮勿視」。（公關提供）

林秀怡獲「嫲嫲愛心雞髀」肯定感動甜笑

除了「爆炸性」暴走劇情，昨晚淑嫻與帶弟（林秀怡飾）之間的嫲孫感情戲亦令網民大為感動。事緣原本對帶弟不屑一顧的淑嫻，經歷了各大起跌及身邊「至親」背叛後，逐漸發覺帶弟才是對自己最真誠的一位；但礙於淑嫻天生毒舌，對帶弟表面還是彈多過讚，令帶弟經常反眼；直到一次，二人同枱食飯時，淑嫻慈祥將帶弟夢寐以求的「嫲嫲愛心雞髀」夾給帶弟吃、配以帶弟感動滿足的笑容，一股極其窩心的「嫲孫情」頓時令人鼻酸！

呢份表面係一隻雞脾，但實際卻滿載住長輩同後輩嘅痛錫。（公關提供）

編劇精心設計「律師梗」突顯「嫲孫情」進程

除了氣氛營造，編劇對於「嫲孫情」的對白設計亦花盡心思，在嫲嫲還未「看清」帶弟的愛時，曾狠批帶弟：「行咁慢，你點做律師架？」及後「你點做律師架」更成了嫲嫲批評帶弟的口頭禪，令齋睇的網民也為帶弟感到不值；但直到一次，二人合力查案期間，嫲嫲直擊帶弟對法律條文信心十足地倒背如流，即以同樣的「律師梗」反讚帶弟：「果然係律師喎，隨口噏得出啲法例」，令帶弟甜上心頭，簡單的對白鋪陣，卻重重道出了「嫲孫情」的大踴進。

呢個「律師梗」好有記憶點。（公關提供）

網民激讚《非份之罪》：近年最好睇TVB劇

而網民對於《非份之罪》既緊湊懸疑、亦同樣帶出溫情人性的處理手法極其熱捧，並大讚林秀怡演技極自然：「呢段幾好，講吓親情又唔會太拖」、「應該係近呢幾年，最好睇嘅TVB劇」、「林秀怡今套妝容好靚，佢應該拍多啲劇」、「好戲，啲戲好自然」、「咁少拍劇真係可惜。」