非份之罪丨施焯日爆盧宛茵戲外超錫後輩　林秀怡踩高踭鞋孭Madam

一如前兩個單元，《一億殺機》除有緊湊懸疑劇情，亦滲入了大量人性與溫情。昨晚（13日）一集，基本人設嘮嘈、野蠻又毒舌的「嫲嫲」淑嫻（盧宛茵Madam Lo飾），內心其實感情豐富、亦很有人情味。最佳例子，是淑嫻縱然知道聰B（施焯日飾）是老公出軌血脈後嬲晒成村人，但其實內心對聰B不無懷念及愧疚，除為聰B爭取海葬，更獨自到塔東島懷緬昔日與聰B的歡樂時光，場口感人。

呢一幕盧宛茵錫住施焯日嚟拍。（公關提供）

施焯日盧宛茵戲外因「古典音樂」結緣

談到首度與「嫲嫲」盧宛茵合作，施焯日接受tvb.com訪問時坦言十分緊張：「因為佢個樣都好嚴肅，但係拍完之後先發覺嫲嫲原來好溫柔，佢唔單只會同我分享佢以前啲經歷，我哋仲會一齊討論鍾意邊首古典音樂，大家變好friend好好傾。」施焯日續指被盧宛茵怒摑後跌撞向書櫃一場，原本他有叫Madam Lo真打，但對方卻因錫住自己冇咁做：「佢驚我痛，好錫住我。」

兩嫲孫開心Moment很sweet。（公關提供）

林秀怡孭盧宛茵拍落斜路戲

另一幕同樣動人的，是「家姐」帶弟（林秀怡飾）不顧一切趕入塔東島救嫲嫲一幕！眼見嫲嫲扭親，在家中完全被無視、兼性格表面冷淡的帶弟，竟二話不說孭著嫲嫲前往碼頭，席間「嘮嘈嫲嫲」雖然無句好說話，但重感情的帶弟仍完全「罵不還口」將嫲嫲孭向目的地。對於林秀怡腳踏斗零踭、貨真假實地孭起盧宛茵拍攝這場戲，網民無不感到讚嘆：「著住高踭鞋行都幾係嘢」、「勁！斗零踭孭住嫲嫲」、「家姐真係好好脾氣」，而對於林秀怡內斂的演技，網民亦繼續讚不絕口。

林秀怡真係成日人孭起咗Madam，仲要係著緊斗零踭鞋兼落緊斜落，好堅！真心佩服，既好戲又好有演員專業。（公關提供）

林秀怡親揭拍攝過程極大壓力

談到場口，林秀怡受訪時笑言自己「本身大力」，「其實我本身都大力嘅，咁Madam都唔係好重。當日最擔心係有一段路係泥石嘅、少少落斜，咁我著住高踭鞋孭住Madam其實最最最最怕真係整親佢，好驚！我一路行一路同自己講：『你得㗎，唔好跌，一跌就大件事嫁喇』。當日拍完著高踭鞋落斜路戲，就去番平路拍除鞋嗰段，嗰度就穩陣好多。」林秀怡續指當日是凌晨4、5點的通告，故自己亦有因擔心體力不支而感到更緊張，幸獲Madam關心令她充滿力量：「Madam好好，佢好關心我，又怕我攰、又怕我隻腳會刮損。」