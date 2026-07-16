非份之罪｜一億殺機結局反轉獲全網洗版　網民力捧陳煒爭年度獎項

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。7月15日晚，近日引爆連環熱話的單元《一億殺機》終於迎來結局，幾經轉折，原來親手殺死聰B（施焯日飾）的，是親生媽媽悅萍（陳煒飾）...…當真相揭出，悅萍企圖捲巨款畏罪潛逃期間，卻因妊娠毒血症引發癲癇發作，在人來人往的大街上倒地瘋狂抽搐並死亡，情景蒼涼。

一億殺機迎來終章。（公關提供）

陳煒演活「可憐人奸角」引爆全網同情

憑《一億殺機》演出贏盡好評的煒哥，最後一幕依然發揮超水準演技，長達20秒的抽搐像真度極高，除了肢體上的痙攣、眼神上的死寂及不甘亦演得絲絲入扣，最終死不瞑目地流下的最後一滴淚，更令不少網民看得心酸，直指陳煒「視后」無誤，並認為她演出了角色的立體感，一個原本善良的女人，為生計嫁入了問題多多的有錢家庭，老公智商得八歲、被老爺相中、日夜被奶奶針對，自己又面對一身的債務及要承受愛情的遺憾，最終因為想償還自己，對巨額遺產產生了不應有的貪念害人害己…...紮實地道盡人性的劇本，配以陳煒的加持，令奸角也難得地獲得了觀眾高度的同情及心痛：「可憐、可恨、可嘆的人，死在離新生活最近的地方」、「睇到呢一幕，忍唔住心酸」、「又同情又唔算好憎佢」、「煒哥今年絕對值得視后」、「煒哥已是觀眾心目中最佳女主角」、「演技女王」、「好欣賞佢咩角色都願意演，而且用心演」、「角色有深度」、「好複雜好有發揮嘅一個角色」、「煒哥直接入選TVB十大狠角色」。

陳偉演技大爆發。（公關提供）

陳煒「演技女王」當之無愧。（公關提供）

陳煒「演技女王」當之無愧。（公關提供）

網民激讚《一億殺機》全線演員演技在線

除了陳煒，劇中其他演員徐榮、林秀怡及昨晚只在回憶場口出現的施焯日，也獲得了洗版式好評，當中尤以近年甚少演出劇集的林秀怡獲了最多的關注及好評，她大幅躍進的顏值，直至昨晚仍吸獲大量點讚，網民紛紛呼籲她日後要多拍劇。昨晚林秀怡最感人的演出，是她將聰B臨死前訂購的高級披肩、含淚送給「嫲嫲」盧宛茵，並與Madam相擁痛哭一幕，二人極富感染力的喊戲，配以施焯日天真有愛的VO：「嫲嫲，你唔好嬲我啦！嬲人好傷身㗎，呢條名牌披肩雖然好貴，不過質料好好，我知你一直唔捨得買，等我繼承咗爺爺嘅遺產，我應承你以後你鍾意咩嘢，無論幾貴，我都會買畀你。」三人「隔空式」完美配合，令不少網民看畢大呼感人：「林秀怡演技拿捏得好好」、「演得好自然」。

呢個「隔空親情戲」互動，三位演技都應記一功。（公關提供）

呢個「隔空親情戲」互動，三位演技都應記一功。（公關提供）

另徐榮昨晚聞悉煒哥死訊後，低頭傷感地淡淡道出：「咁即係佢都離開咗我哋，變咗粒星星？」然後抱著掛念望天一幕，也是極度感人，難怪網民激讚：「這單元可以將主演送晒去視帝視后五強，同男配、女配提名」。而聰B將手錶較快十分鐘、令煒哥「搶遺產」大計只差一步的設計，亦令網民驚嘆。