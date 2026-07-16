何超欣生日派對大曬奢華千金排場　頭貼頭合照神秘俊男惹戀情揣測

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開稱讚「靚到不得了」，自小品學兼優的她更是何家最強學霸，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學位，2022年更於清華大學碩士畢業，近年獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，絕對是美貌與智慧並重的美人兒。日前剛度過27歲生日的她，低調前往西班牙補祝生日，其性感裝扮與奢華排場迅速成為網民焦點，而她曬出與一名男子的親密合照，更令其感情狀況蒙上神秘面紗，引發戀愛揣測。

何超欣（Alice）。（小紅書@何超欣）

黑色抹胸短裙展S形線條

日前何超欣在社交媒體分享多張於西班牙補辦生日派對的靚相，並透露自己是補祝上月的生日。相中她化上精緻妝容，一頭秀髮優雅束起，身穿一襲黑色抹胸超短裙，下擺綴以鑽鏈流蘇，簡約剪裁完美襯托出其高䠷身形。裙子心形領口設計極為低胸，展現出其白滑香肩與豐滿上圍，極短裙擺更將一雙修長美腿表露無遺。其中一張她俯身吹蠟燭的照片，更將其S形魔鬼線條與深邃事業線呈現得淋漓盡致，畫面極度吸睛。

性感慶生。（小紅書@何超欣）

畫面相當吸睛。（小紅書@何超欣）

派對排場十足

作為豪門千金，生日派對的奢華排場同樣震撼，從曝光的相片中所見，偌大的派對現場背景空無一人，何超欣此行大有機會是豪氣包下整間高級餐廳慶生，以享極致私隱。現場除了準備至少5個精緻生日蛋糕，她更收到一束與人同高的巨型紅玫瑰，目測起碼有數百支，排場極盡奢華，儀式感滿滿，盡顯其頂級名媛的矜貴身份。

派對排場十足。（小紅書@何超欣）

與好友合照。（小紅書@何超欣）

與表弟頭貼頭合照惹誤會

在曝光的相片中，最引人遐想的莫過於她與一名戴着黑色帽子的俊男親密合照。二人頭貼頭顯得相當親暱，隨即引來網民瘋狂追問是否公開戀情。不過，何超欣在貼文中其實有特別提及與表弟一同慶祝生日，並向對方送上生日祝福，相信該名俊男只是其表弟，兩人頭貼頭合照只是一場美麗的誤會。