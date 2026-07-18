港姐鍾翠詩大曬Bra Top百褶裙小蠻腰　神秘男友視角惹揣測

曾奪得《2023年度溫哥華華裔小姐競選》亞軍及「最上鏡小姐」、翌年回港參選港姐的TVB新星鍾翠詩（Tracy），向來憑甜美外貌與均勻身材深受網民喜愛。近日，她在社交平台分享了一輯在溫哥華行山的舊照，相中滿滿的「戀愛感」瞬間引來網民熱烈討論，更差點鬧出一場「美麗的誤會」！

2024年港姐鍾翠詩加入TVB後工作機會不斷。（IG@_tracychung）

鍾翠詩上載了昔日在溫哥華行山的相片。（IG@_tracychung）

鍾翠詩辣爆Bra Top百褶裙行山

照片中，鍾翠詩身處溫哥華如仙境般的湖光山色之中，但最吸睛的莫過於她的清涼行山裝束，她身穿白色Bra Top搭配白色百褶超短裙，外搭一件黑色運動外套，既有青春活力，又大方展現豐滿上圍、纖細小蠻腰與一雙修長美腿。

鍾翠詩打扮充滿青春活力。（IG@_tracychung）

仲擺埋個愛心！（IG@_tracychung）

整輯照片充滿了濃濃的「男友視角」——不論是在湖畔回眸甜笑、對鏡頭擺出心形手勢，還是在巨木上踱步的平衡畫面，都被鏡頭細心捕捉。相中更出現了一名神秘男子的背影，對方更心甘情願擔任她的「柴可夫司機」開車接送，令網民紛紛猜測鍾翠詩是否要高調「放閃」宣布拍拖。

鍾翠詩穿白色Bra Top配百褶裙，大曬傲人上圍。（IG@_tracychung）

風景好好。（IG@_tracychung）

「神秘護花使者」身份揭曉

眼見「男友視角」的照片群情洶湧，為了避免引起不必要的戀情誤會，鍾翠詩非常識做地在發文中主動澄清，大方公開這位全程默默掌鏡兼做盲公竹的「護花使者」真實身份：「好掛住溫哥華嘅夏天，好想喺咁嘅天氣行山，好想親親大自然，好掛住我細佬。」

其中一名神秘男子的背影引的網民猜測。（IG@_tracychung）

鍾翠詩在社媒揭曉「神秘護花使者」的身份。（IG@_tracychung）

原來，這位被誤會是「真命天子」的神秘型男，其實是鍾翠詩的親弟弟！弟弟不僅願意做盲公竹兼「柴可夫」，影相技術更是大師級，能把姐姐拍得如此仙氣爆燈，絕對是「神隊友」級別的暖男弟弟！