港姐鍾翠詩大曬Bra Top百褶裙小蠻腰 神秘男友視角惹揣測
撰文：小白
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曾奪得《2023年度溫哥華華裔小姐競選》亞軍及「最上鏡小姐」、翌年回港參選港姐的TVB新星鍾翠詩（Tracy），向來憑甜美外貌與均勻身材深受網民喜愛。近日，她在社交平台分享了一輯在溫哥華行山的舊照，相中滿滿的「戀愛感」瞬間引來網民熱烈討論，更差點鬧出一場「美麗的誤會」！
鍾翠詩辣爆Bra Top百褶裙行山
照片中，鍾翠詩身處溫哥華如仙境般的湖光山色之中，但最吸睛的莫過於她的清涼行山裝束，她身穿白色Bra Top搭配白色百褶超短裙，外搭一件黑色運動外套，既有青春活力，又大方展現豐滿上圍、纖細小蠻腰與一雙修長美腿。
整輯照片充滿了濃濃的「男友視角」——不論是在湖畔回眸甜笑、對鏡頭擺出心形手勢，還是在巨木上踱步的平衡畫面，都被鏡頭細心捕捉。相中更出現了一名神秘男子的背影，對方更心甘情願擔任她的「柴可夫司機」開車接送，令網民紛紛猜測鍾翠詩是否要高調「放閃」宣布拍拖。
「神秘護花使者」身份揭曉
眼見「男友視角」的照片群情洶湧，為了避免引起不必要的戀情誤會，鍾翠詩非常識做地在發文中主動澄清，大方公開這位全程默默掌鏡兼做盲公竹的「護花使者」真實身份：「好掛住溫哥華嘅夏天，好想喺咁嘅天氣行山，好想親親大自然，好掛住我細佬。」
原來，這位被誤會是「真命天子」的神秘型男，其實是鍾翠詩的親弟弟！弟弟不僅願意做盲公竹兼「柴可夫」，影相技術更是大師級，能把姐姐拍得如此仙氣爆燈，絕對是「神隊友」級別的暖男弟弟！