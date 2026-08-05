這一秒過火分集劇情結局線上看丨最新更新時間+演員關係圖+簡介

《這一秒過火》陸劇又名《如果這一秒，我沒遇見你》，改編自同名小說。有羅鈞月、楊偲婷、劉宇曦作為編劇，易軍為執導，由張凌赫、王楚然領銜主演的一套以浪漫愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《這一秒過火》電視劇情大綱

民國時的上海，軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫 飾）年少出逃時被任素素（王楚然 飾）所救，卻間接導致任家慘遭滅門。經年重逢後兩人暗生情愫，任素素隨後卻因救人毅然假死遁逃，令慕容清嶧深陷痛失所愛的折磨中。

三年後任素素回歸，卻成了慕容清嶧的準大嫂，兩人在被背叛的怨與難言的痛中愛恨交織。隨着誤會漸解、深情重燃，國難卻悄然降臨，心懷必死決心的慕容清嶧與任素素，最終選擇一同挺身對抗強敵。

《這一秒過火》分集劇情

《這一秒過火》1 - 5集劇情

第1集：慕容清嶧剛出獄便面臨為了家族軍火利益與霍家千金霍敏賢的政治聯姻。對此毫無愛意的他貿然出席霍家影院儀式，在放映現場撞破了霍敏賢密會情夫的醜聞底片，引發全場騷亂。面對霍敏賢的反咬，清嶧並不在意，反而被現場留下的定情信物龍膽花勾起深思，懷疑昔日戀人任素素尚在人世，並在細雨中錯認了轉角的路人身影。

隨後，霍家藉口霍敏賢服毒自盡登門討要說法，實則清嶧早已查明真相，並借霍家扣留軍糧的把柄強勢壓制，逼霍家依約聯姻並索要多架飛機作為嫁妝。儘管因當年錯抱一事而深受母親程謹之的怨懟，但清嶧在大哥慕容清渝的維護下依舊孤傲冷峻。然而，在隨後的大哥訂婚慶典上，清嶧震驚地發現未來長嫂方牧蘭竟與死去的任素素容貌完全相同，令他的世界瞬間掀起驚濤駭浪。

第2集：時間倒回至三年前，學醫歸國的慕容清嶧冷漠孤僻，意外通過醫館郵箱的暗語回信，結識了正在尋找「小蘭姐」的任素素。兩人在長期的書信往來中漸生情愫，任素素信中對家的熱切渴望逐漸融化了清嶧被家族厭棄的冰冷心房。然而，就在他開始期待未來的來信時，任素素卻在情濃時突然音訊全無，只留下清嶧在北城的診所裏滿心失落與悵惘。

回到三年後的訂婚宴現場，方牧蘭對他的冷漠無視讓認定其為任素素的清嶧心緒難平。清嶧向霍敏賢挑明婚事可作罷，並與大哥清渝翻開舊賬，坦言始終介意當年被誣陷殺人以及被長兄親手送進監獄的舊怨。雖然清渝交予其去英吉利的船票勸其隨時悔婚，但方牧蘭隨後送上霍敏賢密會底片作為威脅的見面禮，令清嶧對她的危險性愈發警惕。

第3集：三年前的恩怨被層層揭開，任素素為尋找小蘭姐夜探榆園意外骨折，被前來出診的慕容清嶧救回診所，兩人共種龍膽花、共跳探戈，情愫暗生。然而在霍家家主暴斃後，任素素被指認為兇手，清嶧亦受牽連入獄。越獄尋得任素素的清嶧，面對她決絕的「利用」之詞痛苦萬分，最終在舉槍對峙的激烈爭執中，任素素中槍墜車跌落雪地，留下了刻骨銘心的血色訣別。

三年後，堅信方牧蘭就是假死戀人的清嶧夜闖盥洗室嚴厲質問，試圖逼迫她剝下偽裝的面具。在試探未果後，滿身傷痕的清嶧獨自來到郊外的龍膽花田，將曾經的刻骨深情悉數轉化為冰冷的恨意，並咬牙立誓定要徹查三年前的所有陰謀與背叛，讓那個傷害過他的女人原形畢露、付出代階。

第4集：方牧蘭在好友塔西婭等人的昂貴傢俱裝點下高調入住慕容家，坐實了方家獨女的尊貴身份。面對不請自來、冷嘲熱諷的慕容清嶧，方牧蘭始終不露破綻。而清嶧則在得知其可能要對當年知情證人李管家痛下殺手後，暗中精心佈局。他在火車站提前設防，冷眼旁觀方牧蘭一夥人即將展開的滅口較量。

就在海棠青等同夥製造交通堵塞、企圖槍殺剛下火車的李管家時，清嶧早已暗中用替身木偶偷樑換柱救走證人。方牧蘭眼見計劃失敗欲藉故離開公館，卻被守株待兔的清嶧當場攔下。清嶧不僅當面戳破她滅口未遂的圖謀，更冷酷搜出她藏在身後的餐刀，警告她今夜休想踏出公館一步，兩人劍拔弩張，殺機在暗夜中瘋狂湧動。

第5集：慕容公館宴會幕啟，李管家突然現身，慕容清嶧強行將方牧蘭拉至花園，以交給霍家處置為由逼其認罪。方牧蘭無奈送上龍膽花默認任素素身份，隨後佯裝落水被清嶧救起，巧妙化解指認危機。偷聽到電話的清嶧得知她是在幫自己尋醫診治被廢的手腕，雖嘴上傲嬌拒絕但舊情難掩，在任素素交出髮釵引頸求死時終究下不了殺手。

另一邊，霍敏賢趁清嶧出城祭祖強行帶走李管家，並擅闖慕容宗祠當眾指責清嶧包庇殺父兇手。危急時刻方牧蘭挺身而出掌摑霍敏賢，清嶧與大哥則暗中轉移證人並施壓逼退霍家。然而母親程謹之因宗祠受辱而震怒，責令清嶧下跪受罰，在激烈的爭執中，方牧蘭為保護清嶧挺身相護不幸受傷，兩人的複雜情感再度升温。

《這一秒過火》6 - 10集劇情

第6集：慕容清渝帶受傷的方牧蘭（任素素）就醫，並向慕容清峄吐露當年將其送入監獄實屬迫於無奈的愧疚。慕容清峄端來蜜餞向方牧蘭道謝，兩人在過往回憶中暗自感傷。與此同時，霍敏賢突然失蹤引發霍家震怒並提議解婚，程謹之將怒火發泄在清峄身上掌摑其面。然而，清峄隨後震驚地發現，霍敏賢失蹤竟是方牧蘭一手策劃，她更在清峄房中擺放沾血的訂婚禮服，以霍敏賢的性命冷酷要脅清峄不得洩露其真實身份，令清峄深感痛苦與背叛。

另一邊，李柏則接獲父命欲破壞航校捐贈儀式而陷入兩難，而方牧蘭則與姐妹會合，秘密籌劃在航校開幕式上刺殺仁心孤兒院院長孫容慈。面對霍家暗中作梗導致的飛機交付危機，方牧蘭不得不向清峄求助；清峄雖言詞刻薄、甚至刁難要她下跪相求，卻在她真要屈膝的瞬間心軟將其拉起。清峄表面上冷漠地趕走方牧蘭，實則早已默默調配原本贈予大哥的飛機前往航校救援，展現出嘴硬心軟的深情。

第7集：航校開幕盛典上權貴雲集，慕容清渝由衷感謝弟弟清峄解決飛機交付危機，清峄卻態度疏離，冷言譏諷這一切不過是為了成全方牧蘭（任素素）。盛宴之中，霍老爺子親自現身，其威壓勾起了方牧蘭深藏於心的孤兒院恐怖陰影，致使她在握手時倉皇退縮，這一異常舉動被敏銳的清峄全盤看在眼裡。與此同時，假意慈愛的孫嬤嬤帶著孤兒到場，私下對孩子施以恐嚇，令察覺異樣的方牧蘭對其殺心漸起。

就在方牧蘭脫身準備執行刺殺孫嬤嬤的計畫時，海棠青突然傳來塔西婭已在霍老爺子飛機上安裝炸彈的驚天密報。飛行表演在即，方牧蘭試圖勸阻霍老爺子登機以防事態擴大，看破其中必有隱情的清峄竟主動請纓擔任駕駛，並強行拉著方牧蘭一同踏入死局。隨著飛機呼嘯升空，清峄在狹小的機艙內步步緊逼，質問三年前的種種真相，迫使方牧蘭再次陷入了當年為了拯救「小蘭姐」而獨闖北城、與他悲喜交織的痛苦回憶中。

第8集：任素素在霍府救出受盡折磨的方牧蘭，為求脫身不惜砍傷攔路的霍明熙。然而方牧蘭終因傷重不治，臨終前囑託任素素與海棠青將其骨灰送回南洋老家後離世。任素素為引開霍家追兵獨自登上列車，狠心痛罵慕容清嶧後跳車；二人隨後再次重逢，任素素坦白刺殺霍紹雄的計劃，而慕容清嶧則在飛機遭炸彈引爆的生死關頭，擁著她跳傘平安脫險。

事後任素素向海棠青坦承自己深愛慕容清嶧，但仍決意以報仇為先。另一邊，慕容錦瑞企圖將墜機責任全數推給慕容清嶧，慕容清渝見狀當場嚴詞斥責，並嚴令府中上下不得再有半點不敬，成功壓制住了慕容錦瑞。

第9集：任素素找到虐待孤兒的孫容慈並將其當場刺殺，為方牧蘭報了第一筆血仇；慕容清嶧協助清理屍體，孩子們亦主動纏住巡邏隊幫忙掩護。事後任素素再次向慕容清嶧劃清界限，並決定從富豪人脈入手打擊霍家根基。而霍紹雄因帳本失蹤與飛機爆炸而深感威脅，派人去孤兒院打探消息。

另一邊，任素素在試婚紗時等不到未婚夫慕容清渝。此時慕容清嶧趕來，他先前才在航校意外發現清渝與葉芝鴻的合照，驚覺葉芝鴻才是大哥隱藏多年的心上人。由於清渝未至且工期緊迫，設計師便勸慕容清嶧暫時代替兄長試穿新郎婚服。

第10集：慕容清嶧趕赴裁縫鋪，見任素素身著婚紗驚艷亮相，表面裝作替兄走過場，實則滿心歡喜地親自為她整理項鍊並測量身形。另一邊，葉芝鴻與慕容清渝在郊外默契配合講授航空理論，兩人雖深愛彼此，但受限於家族利益，慕容清渝仍需與任素素維持名存實亡的聯姻，最終與葉芝鴻在夜色中無奈道別。

次日，慕容清嶧隨李柏則返回李家，生父李榮彰偏心無情，不僅逼迫清嶧娶霍敏賢以圖謀軍火，更端出帶血生肉加以侮辱。危急關頭，方牧蘭衝入室內掃開生肉，以大嫂身份義正詞嚴地指責李榮彰折辱晚輩，令一旁目睹父親惡行的李柏則震驚不已。

《這一秒過火》11 - 15集劇情

第11集：慕容清嶧向任素素傾吐童年在李家遭受李榮彰虐待的慘痛過往，任素素雖感震撼，仍堅持僅為報恩而與其劃清界限。另一邊，李柏則質問程謹之，程謹之卻因清嶧當年吸毒誤事害死慕容老爺而對他充滿恨意。同時，海棠青與方牧蘭查出被拐女孩線索指向名流俱樂部；霍家調查孫嬤嬤失蹤時，霍宗其也對曾接觸任素素的小男孩產生懷疑。

慕容清嶧故意報錯婚服尺寸以拖延婚期，任素素則索性毀壞婚紗。此時李榮彰闖入慕容家，當眾揭穿清嶧曾被挑斷手筋，甚至被程謹之當作換取戰機的籌碼送給仇人霍家。真相讓任素素與慕容清渝震撼不已，李榮彰更以此丑聞威脅程謹之限期交出二百箱子彈。

第12集：任素素得知慕容清嶧手筋被霍家挑斷後在老巷找到他，心懷愧疚提議聯手報復，卻被心灰意冷的清嶧拒絕。慕容清渝帶清嶧求醫無果，兄弟倆坦誠相對解開當年入獄與戒毒的舊怨，清渝更硬氣替清嶧向霍宗其遞交退婚書，以揭發霍家罪行為要脅。

任素素追查失蹤女孩線索至東嘉渡，發現霍家旗下的鴻方銀行疑點重重。另一邊，慕容清渝堅持履行與方牧蘭的婚約，清嶧提醒他多加提防方牧蘭；隨後葉芝鴻遭人綁架，清渝與李柏則循線索在現場找到了葉芝鴻的胸針以及印有鴻方銀行標籤的關鍵證物。

第13集：慕容清嶧帶人直闖鴻方銀行，開槍震懾霍宗其；方牧蘭隨即假借尋找「失竊藍寶石」的名義，配合手下進行大搜查。被霍家圍困於樓頂後，方牧蘭將大量鈔票撒向街頭引發民眾哄搶，二人趁亂順利脫身，並推斷葉芝鴻失蹤正是霍紹雄欲將其據為己有所致。

此時被迷暈的葉芝鴻在密室醒來，不幸遭霍紹雄關入地庫金牢。另一邊，慕容清嶧打定主意喬裝混入霍家的地下俱樂部，並買通荷官讓鄭家麟輸光家產，隨後以幫其贏回工廠為籌碼，展開下一步救人計劃。

第14集：慕容清嶧潛入地下金庫拍賣場，出高價標下被囚的任素素，二人暗中商討救人計劃。為了逼真，任素素主動劃傷手臂製造受虐假象與混亂，慕容清嶧順勢將其護在懷中。與此同時，霍紹雄下令暗殺葉芝鴻，海棠青帶人伏擊並刻意假裝受驚引開巡邏的李柏則；而葉芝鴻則在地牢裝死，率領眾女子擊暈看守脫困。

拍賣官察覺慕容清嶧身分有假企圖滅口，慕容清嶧不再偽裝，當場震懾全場。隨後葉芝鴻帶領女子們殺入拍賣場與打手混戰，混亂中拍賣官舉槍偷襲任素素，慕容清嶧挺身擋在她身前，並反手一刀將拍賣官刺倒在地。

第15集：危急時刻，慕容清渝率警察破門擊落殺手手槍，救下任素素與重傷昏迷的慕容清嶧，地下金庫的醜聞隨之曝光。清嶧經搶救脫險後，故意裝作傷重留任素素在身旁照料，二人情意暗湧卻仍隔著距離。另一邊，霍家因霍宗其私自挪用資金失敗，引發鴻方銀行大規擠兌潮，霍紹雄暴怒之下打殘前來求助的經理，並在接連遭遇變故後，懷疑方牧蘭才是幕後黑手，派人展開調查。

慕容清渝聽聞方牧蘭因撞破拍賣而被綁架的說辭，對其頻繁隱瞞的異樣行徑產生強烈懷疑，在當面對質未果後下令徹查其過往背景。與此同時，葉芝鴻在警局耐心陪伴被救出的孤兒院女孩們玩耍、教她們寫字，用溫暖撫平她們受創的心靈。

《這一秒過火》16 - 20集劇情

第16集：慕容清渝誤認方牧蘭（任素素）為當年害死霍爺爺並害清嶧入獄的兇手，劃傷其手臂並當眾解除婚約；任素素澄清真方牧蘭早已身亡、自己係為向霍家復仇未果，失望離去。霍宗其則以醜事要脅舊識幫霍家渡過危機，並將目標鎖定方牧蘭。海棠青為任素素包扎時，任素素分析霍家正因軍火漏洞與銀行擠兌自顧不暇。醒來的慕容清嶧極力袒護前來送湯的方牧蘭，清渝亦派人暗中保護，令霍家屢次暗殺未果。

慕容清嶧察覺任素素已與清渝達成協議聯手抗霍。不久，霍宗其突遭當街暗殺，霍家一口咬定係方牧蘭所為並下令全力追殺；同時警方李柏則亦上門搜捕，方牧蘭見狀迅速翻牆逃離。

第17集：慕容清嶧高燒昏迷時念出「任素素」，令慕容清渝震驚揭穿其真實身分；隨後清渝查出塔西亞企圖炸毀霍紹雄座機並將其同夥逮捕。身陷困境的任素素為救姐妹動了自首念頭，遂派人將清嶧悄悄接至林間小院相見。

慕容清嶧為保全任素素及被捕女子，提出由自己承擔殺害霍宗其的罪名，僅要求任素素陪伴他度過一天。兩人暫拋恩怨重溫昔日美好，清嶧真情告白坦言深愛早已掩蓋怨恨，任素素感極而泣，含淚擁吻清嶧。

第18集：方牧蘭（任素素）主動找到慕容清渝談判，透露與慕容清嶧已有夫妻之實，兩人達成合作以阻止清嶧替罪。霍家為霍宗其舉辦喪事之際，方牧蘭一身紅衣直闖靈堂並散發霍家罪證，遭霍紹雄開槍擊傷後仍以手雷逼其認罪。方佑燊隨後帶人趕到，揭示真方牧蘭係自己當年被拐的親生女兒，任素素亦當場公開真方牧蘭慘死真相與霍家惡行，點燃大眾怒火。

慕容清嶧隨即帶著被困女孩們衝出指認，李柏澤當場拘捕霍紹雄，為禍多年的霍家徹底倒台。事後李柏澤感佩海棠青的籌謀，承諾成為她的至親；故事亦揭示三年前任素素護送真方牧蘭骨灰歸家，獲方佑燊收為幹女兒並全力資助復仇，這場漫長的正義討伐終告落幕。

第19集：慕容清嶧帶任素素重遊碼頭，傾聽其悲慘身世與心願後情難自禁擁吻。清嶧向兄長坦白愛意，但慕容清渝仍堅持維持與方牧蘭（任素素）的婚約，並透露任素素之父任長和牽涉當年慕容老爺子命案，推斷其當年慘遭幕後黑手李榮彰滅口。

越獄的霍紹雄企圖登船潛逃國外，慕容清嶧留下初雪前歸來的字條後獨自前往討伐。霍紹雄於船上發現資產全變冥幣，且早已身中葉芝鴻下的慢性毒；最終慕容清嶧開槍懲戒並炸毀整艘船，將霍紹雄徹底葬身大海。

第20集：方佑燊看過方牧蘭成年照片後大為慰藉，認任素素為親女兒並允諾為她與慕容清嶧操辦婚事，不料隨後押送李家貨物時遭縱火遇害。任素素痛失至親，認定手法與當年父母遇害如出一轍，遂向慕容清渝坦白計劃，商定藉由婚禮刺殺真兇李榮彰，並安排假新娘掩護，此計恰被葉芝鴻暗中聽聞。

慕容清嶧返家驚見府中張燈結彩籌備婚事，任素素為借勢復仇只能硬下心腸與其斷絕關係。面對程謹之的苛責與財產逼索，慕容清嶧在慕容清渝的護持下，當場宣布與慕容家斷絕一切關係，並眼含懇切，盼著任素素能隨自己一同遠離這座牢籠。

《這一秒過火》21 - 25集劇情

第21集：慕容清嶧欲帶任素素遠走高飛遭拒，任素素仍執意復仇；葉芝鴻因身分懸殊與追求自我，婉拒出席慕容清渝婚禮並與之劃清界限。婚禮前夕，慕容清嶧強闖晚宴當眾送上諷刺賀禮、暗中安排葉芝鴻遠赴外地進修，隨後開槍擊碎全家福，正式宣告與慕容家徹底決裂。

霍敏賢因霍家父子身亡而得意，獲神秘人揭露方牧蘭真實身分並邀約聯手；慕容清嶧買醉時，嘲諷前來勸慰的李柏則連海棠青都搞不定。婚禮當日，慕容清嶧趕來親自為無依無靠的任素素剪蓋頭並背其上婚車；送親途中，李柏則向海棠青表白，卻因門第懸殊與血海深仇遭海棠青斷然拒絕。

第22集：慕容清渝與替身葉芝鴻舉辦婚禮，慕容清嶧看穿新娘並非任素素而心生疑慮，此時潛伏於暗處的任素素正伺機刺殺李榮彰。不料霍敏賢突然衝入開槍，慕容清渝挺身為葉芝鴻擋槍不治身亡；霍敏賢宣稱係為父報仇，隨即被李柏則當場槍殺滅口。

事後任素素忍痛遵照慕容清渝遺願選擇遠走，慕容清嶧則在哥哥遺留的舊紙條中，悟出其盼自己擺脫家族束縛、追求自由的深意。任素素因深感愧疚偷偷潛回慕容府弔唁，未料悲憤的慕容家竟將其打暈封入棺材，企圖強逼她與慕容清渝配冥婚。

第23集：慕容清嶧當眾揭發程謹之昔日無視警告導致慕容老爺遇害的真相，並割肉自殘與慕容家及程謹之劃清界限。隨後清嶧質問任素素，任素素為使其死心佯稱不再愛他，痛心絕望的清嶧遂一把火燒毀二人舊居後離去。

慕容錦瑞帶人尋仇時，任素素捨身保護清嶧致雙雙重傷；救下素素的李柏則持現場留下的狙擊子彈質問其刺殺李榮彰之舉，素素遂揭露十二年前碼頭大火血案乃李榮彰所為。另一邊，葉芝鴻懇求清嶧接手慕容清渝留下的航校以防落入不軌之徒手中，清嶧冷靜後點頭答應，正式接管兄長心血。

第24集：慕容清嶧帶航校學員赴前線參戰，任素素忍痛送行並隱瞞懷孕消息，隨後獨自生下兒子「樂安」撫養長大。李柏則查出方佑燊船難係有人利用超載暗藏貨物、意圖挑撥方李兩家，下定決心查明真相並守護慕容家。多年後，清嶧前線大捷即將返鄉，李榮彰修復鐵路打通物資通道，引來張明殊借機拉攏谋求運藥便利。

任素素查出當年船上私載害人毒品「紅丸」，海棠青認定係李榮彰所為，不聽任素素勸阻，扮作李榮彰亡妻前往舞廳行刺，卻被李榮彰一眼看穿並被其放走。海棠青帶傷歸家遇見李柏則，坦承自己刺殺李榮彰未遂。

第25集：海棠青於戲院企圖砍斷吊燈繩索刺殺李榮彰，任素素阻止未果致吊燈墜落，李榮彰憑警覺避過一劫，並因動了惻隱之心放走海棠青。慕容清嶧隨後在樓上撞見任素素，二人相隔七年重逢，樂安突然出現，李柏則趕到並自稱是樂安的父親，揭露當年清嶧失聯、方家倒台後，自己救起走投無路任素素的往事。慕容清嶧情緒失控揮拳揍打李柏則，誓言要將一切拉回正軌。

次日，李柏則在慕容清渝墓前向任素素探詢十九年前任家救起落水男孩的舊事。任素素追憶往事，想起當年任家在河邊救下的正是幼年的慕容清嶧，而當年也正是因為救人的消息意外走漏，才為任家招致了滅門之禍。

《這一秒過火》26 - 30集劇情

第26集：慕容清嶧藉小狗拉近與樂安的距離，展現溫馨父子互動。隨後二人達成協議合作調查「紅丸案」，任素素承諾暫不對李榮彰動手，並暗中查出深夜有守衛森嚴的特殊列車進站。

樂安突發蠶豆過敏送醫，慕容清嶧因自身相同症狀確認樂安係親生兒子，任素素面對質問仍違心相向。另一邊，清嶧心軟照料自暴自棄的程謹之，雖因母親難以收斂的怨恨而氣憤離開，臨走前仍邀請她出席自己即將舉辦的婚禮。

第27集：慕容清嶧在舞廳當眾宣佈將娶任素素並為其戴上婚戒，面對程謹之以倫常為由的反對，清嶧逐一反駁並憑藉權勢壓下異議定下婚事。事後清嶧向樂安坦白親生父親的身份，獲得樂安接納，一家三口順利拍下全家福。

另一邊，環東亞商會與張明殊秘密推動「紅丸」人體試驗，任素素藉戲院赴火車站演出之機潛入值守房，成功拍下交易證據。追兵趕到之際，慕容清嶧及時掩護，二人一同躍上行駛的貨運列車逃脫，並決定從張家源頭深查；而李柏則在後台看穿海棠青的掩護計畫，明知被利用仍將其拉入魔術箱中深情相吻。

《這一秒過火》播出更新時間｜最新追劇日曆

《這一秒過火》電視劇幾時播?《這一秒過火》於7月19日播放，一共有36集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，7月19日12點更新5集，隔日起每日18點更新2集。

《這一秒過火》播出更新時間｜最新追劇日曆

《這一秒過火》演員關係圖

《這一秒過火》演員關係圖

《這一秒過火》演員人物

張凌赫 飾 慕容清嶧

張凌赫飾演慕容清嶧（微博圖片）

王楚然 飾 任素素、方牧蘭