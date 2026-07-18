2026上半年陸劇Top 10　迪麗熱巴古裝劇與張凌赫《逐玉》爭冠軍

追劇懶人包｜《雨霖鈴》、《莫離》、《佳偶天成》等陸劇強勢攻榜，本文一次整理各部看點與網友評價。



2026上半年十大話題陸劇盤點

2026年上半年陸劇市場話題不斷，從古裝權謀、仙俠虐戀到懸疑探案、都會愛情，各類型作品接連掀起追劇熱潮，不僅締造亮眼的收視成績，也在社群平台引發熱烈討論。不少新劇憑藉精彩劇情、高顏值卡司成功出圈，讓觀眾一追就停不下來；也有改編自熱門小說的影視作品，在開播前便累積原著粉的高度期待，播出後更是佳評如潮，一舉成為今年的爆款夯劇。

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《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個最受網友喜愛的現象級陸劇。榜單中集結多部討論度破表的熱門作品，包括口碑與聲量雙收的《逐玉》、堪稱開年黑馬神作的《成何體統》，以及《雨霖鈴》、《佳偶天成》等人氣新劇皆強勢上榜。究竟哪一部神作能殺出重圍、成功奪下聲量冠軍？又有哪些作品值得入坑？最新追劇清單馬上揭曉！

No.10 軋戲

網路聲量：10,182筆



改編自同名小說的《軋戲》，是一部融合都市愛情與懸疑冒險的作品。該部由陳星旭、盧昱曉領銜主演，故事描述慘遭未婚夫悔婚的胡羞，在因緣際會下進入沉浸式劇本殺遊戲，並對冷峻神祕的軍閥NPC「秦宵一」逐漸產生好感 ，沒想到對方的真實身份竟是才華橫溢的建築師「肖稚宇」（陳星旭 飾），兩人在虛實交錯的遊戲與現實中，展開一場互相治癒的愛情故事。

《軋戲》開播後雖未掀起現象級追劇熱潮，整體討論度不及《難哄》、《狙擊蝴蝶》等現偶熱門作品，但憑藉打破傳統套路的劇情設定、實力派演員的精湛表現，仍收穫不少劇迷好評，甚至被許多觀眾譽為「冷門但高評分」的寶藏作品。尤其陳星旭飾演的肖稚宇，憑藉顏值與演技皆在線的魅力，在大結局播出後一舉登上微博角色人氣榜冠軍；而飾演反派的代旭同樣以突出表現圈粉無數，被不少網友封為「現象級男二」，成為全劇另一大亮點，也讓《軋戲》在口碑與角色討論度上交出亮眼的成績單。

No.9 佳偶天成

網路聲量：11,650筆



由任嘉倫、王鶴潤領銜主演的《佳偶天成》，改編自十四郎的同名小說。該劇融合了仙俠、懸疑與甜虐交織的元素，講述帶有剋夫命格的修仙少女辛湄（王鶴潤 飾），與戰鬼族少主陸千喬（任嘉倫 飾）之間的契約虐戀，兩人從最初互相利用，到攜手對抗各方勢力與重重危機，在一次次生死考驗中逐漸建立信任，最終也譜出一段跨越宿命的命定愛戀。

《佳偶天成》開播初期因採空降播出、宣傳資源有限，並未獲得太多關注，但隨著劇情逐步推進，憑藉反套路的新穎劇情、節奏明快的敘事，以及主演之間的火花，成功吸引大批觀眾入坑，在社群平台掀起一波熱烈討論。該劇不只熱度碾壓同期強檔作品《愛情沒有神話》，更在競爭激烈的上半年檔期上演口碑逆襲。即使在收官後，仍長時間穩居各大熱度榜單前段班，展現亮眼的長尾效應。

No.8 雨霖鈴

網路聲量：11,918筆



改編自經典名著《三俠五義》的《雨霖鈴》，是由楊洋、章若楠首度攜手合作的古裝武俠大劇。故事講述展昭為護送牽動朝局的密信而慘遭惡勢力追殺，在途中結識逃婚的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏，以及以暴治惡的白玉堂，三人隨即展開一場驚心動魄的正邪對決，並聯手揭開襄陽王的叛亂陰謀。有別於一般以愛情線為主軸的古裝劇，該部融合探案、武俠與權謀等多重元素，劇中展昭與白玉堂在追查真相的過程中，展現出極佳的默契，不少劇迷更將這對搭檔戲稱為「貓鼠CP」，兩人之間互動成全劇最大的看點之一。

《雨霖鈴》的商業成績可說是十分亮眼，不只網播量衝破4.6億，也帶動大量的廣告與版權收益。不過，因劇中感情線遭大幅刪減，加上女主角的武打力度不足引發而部分觀眾不滿，使整體口碑呈現兩極化評價。「章若楠打戲是真不行，但她的顏值扛打」、「很有質感的劇，楊洋的文戲武戲都不錯，貓鼠很愛」、「光看展白霍三人就值得看下去啊」。

No.7 玉茗茶骨

網路聲量：13,435筆



古裝劇《玉茗茶骨》是一部融合了探案、宅鬥與商戰的原創愛情劇，該劇由《延禧攻略》製作團隊打造，並找來古裝神顏侯明昊與流量小花古力娜扎擔任主演。劇情描述狀元郎陸江來（侯明昊 飾）為追查一樁滅門懸案潛入茶商重鎮，在遭遇暗算命危時，被茶王榮氏之女「榮善寶」（古力娜扎 飾）所救，兩人表面維持主僕關係，私下卻從互相試探到情愫漸生，並展開一段雙強互撩的愛情故事。值得一提的是，侯明昊飾演的男主角在劇中表面沉穩低調，實則心思縝密，面對危機總能冷靜布局、見招拆招。這種一路逆襲的人物設定，被不少劇迷形容為「男版魏瓔珞」，吸引不少網友入坑追劇。

《玉茗茶骨》在播出前已有400萬預約量，正式上線後人氣持續攀升，不僅全網累計播放量衝破40億大關，更拿下17個衛視收視日冠軍，整體表現相當亮眼。憑藉新穎的題材設定、緊湊流暢的劇情節奏，《玉茗茶骨》成功掀起網友關注，順利躋身2026年上半年最受矚目的古裝劇之一。

No.6 驕陽似我

網路聲量：13,492筆



《驕陽似我》改編自人氣作家顧漫的同名小說，由宋威龍、趙今麥領銜主演，自開播以來便掀起追劇熱潮。故事圍繞隱藏富家千金身分的職場菜鳥聶曦光（趙今麥 飾）展開，她邂逅了因車禍轉行的職場菁英林嶼森（宋威龍 飾），兩人從最初的誤會重重到解開心結，最終譜出一段雙向奔赴的浪漫戀曲。

全劇最大的看點，莫過於高度還原原著的人物選角，宋威龍憑藉出眾外型與細膩演技，成功詮釋林嶼森外冷內熱、深情專一的魅力，被許多書迷大讚是「宛如從小說裡走出來的林嶼森」；而趙今麥則將女主角活潑開朗、勇於追愛的形象刻畫得鮮明討喜。兩人不僅角色契合度極高，充滿火花的對手戲也讓不少觀眾直呼「CP感爆棚」。

《驕陽似我》在口碑與收視上雙雙稱霸，不僅在網路上的總流量累積超過7.1億，更在豆瓣開出7.4的亮眼高分，甚至遠勝過同年度的《難哄》、《許我耀眼》等多部夯劇，並獲封為最高評分的現代偶像劇，人氣不容小覷。

No.5 月鱗綺紀

網路聲量：14,283筆



由鞠婧禕、曾舜晞、陳都靈領銜主演的《月鱗綺紀》，改編自《聊齋志異》中的經典名篇〈畫皮〉，並巧妙融合《山海經》、《淮南子》及《西遊記》等古典神話元素，打造出橫跨人、妖、神三界的龐大奇幻世界觀。故事講述神秘組織「無相月」的九尾狐露蕪衣（鞠婧禕 飾）與霧妄言（陳都靈 飾），為追捕帶著龍神之力逃亡的妖狐小唯，潛入洛安韋府。她們結識了身負血海深仇的捉妖師武拾光（曾舜晞 飾）及法師寄靈（田嘉瑞飾），四人從互不信任到攜手對抗萬妖之首九嬰，最終為解救蒼生而面臨生死抉擇。

《月鱗綺紀》透過大量神話意象與奇幻設定，成功吸引不少觀眾入坑追劇，其開播僅3天熱度便迅速破萬，開播5天播放量更是衝破2億。不過，隨著劇情推進，因劇情複雜、刪減集數過多，加上集數刪減與角色戲份分配等問題，引發觀眾兩極化評價，最終在豆瓣僅獲5.3的評價。儘管口碑褒貶不一，但憑藉居高不下的討論熱度，該劇仍被列為2026年上半年最具話題性的古裝奇幻劇之一。

No.4 莫離

網路聲量：15,724筆



近日收官的古裝權謀劇《莫離》，改編自網路小說《盛世嫡妃》，由白鹿、丞磊領銜主演。講述背負滅門血海深仇的離山後人「葉璃」（白鹿 飾），為了復仇被迫嫁給雙腿殘疾的定王「墨修堯」（丞磊 飾），兩人從互相猜忌到生死同盟，最終聯手扳倒把持朝政的太后，為離山書院雪冤並平定天下。該劇開播僅15分鐘熱度即破23,000，並登上Disney+收視冠軍。而男主丞磊人氣也隨之暴漲，熱播期間漲粉超過50萬；反觀白鹿則因為濫用替身以及傳出與高層關係匪淺之故，引發負評連連，粉絲瞬間蒸發60萬人。

雖然該劇在開播初期引發不少關注，但部分觀眾認為劇情太寡淡又拖戲，因此口碑呈現兩極化反應，無緣躋身上半年古裝劇網播量前十名。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年6月21日，一名網友於社群上發文表示棄追《莫離》的四大理由，留言區掀起兩派論戰，「只看兩集就棄了，兩人沒有CP感」、「真的劇情很寡淡」、「每天都在等更新，越來越精彩了」、「這是一部需要慢品的劇，已經算好看了」。

No.3 成何體統

網路聲量：16,839筆



《成何體統》改編自作家七英俊的同名反套路穿書小說，憑藉原著小說與動畫版累積大批粉絲，自開播前便備受期待。故事以「雙穿越」為最大亮點，描述現代社畜王翠花（王楚然 飾）因意外穿書成禍國妖妃庾晚音，並與同樣穿越而來的暴君夏侯澹聯手，並試圖逆天改命的故事。該劇巧妙結合喜劇、權謀與甜寵元素，不僅節奏明快、笑點密集，更透過雙主角的現代思維與古代宮廷文化碰撞，創造出許多搞笑幽默的經典橋段。

值得一提的是，其首播當日就創下1,785萬網播量，迅速躍居各大平台熱播榜前段班，成為2026年初最令人驚豔的聲量黑馬。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年2月11日，當日聲量飆破千筆。一名網友發文表示《成何體統》與《唐宮奇案》哪部最值得先追，留言區湧入大量《成何體統》的支持者，「成何體統第一集就笑爛」、「先追成何體統，很多笑點」、「成何體統輕鬆有趣，先看 」。

No.2 白日提燈

網路聲量：20,583筆



古裝奇幻劇《白日提燈》講述活了四百年的鬼王賀思慕（迪麗熱巴 飾），意外遇見腹黑的少年將軍段胥（陳飛宇 飾），兩人因一紙「五感契約」結下命運羈絆，在經歷多場生死後，雙方打破陰陽隔閡，譜出一段充滿宿命感的虐戀故事。該劇自開播前便展現驚人氣勢，不僅預約量突破數六百萬，平台熱度也迅速衝高，可說是未播先轟動。然而，隨著劇情推進，男主角陳飛宇被嫌演技呆滯、和女主角迪麗熱巴之間更是毫無CP感可言，兩大敗筆導致整體口碑急轉直下，使後續熱度未能延續開播時的強勁氣勢。

儘管評價兩極，《白日提燈》仍憑藉超高討論度穩居本次排行榜第二名。一名網友以「《白日提燈》好看嗎？」為題的貼文，在社群上引發大量網友參與討論，有人直言「期待很久卻看不下去」、「男女主角沒有CP感」，但也有網友認為「劇情緊湊、特效很有誠意」、「越追越精彩」。正反評價持續交鋒，不只助攻其網路聲量，也讓該劇成為2026年上半年最具話題性與爭議性的古裝劇之一。

No.1 逐玉

網路聲量：402,365筆



毫無懸念，本次由張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》奪下冠軍寶座，該劇在近半年累積402,365筆網路聲量，討論度甚至是第二名《白日提燈》的20倍，展現壓倒性的超高人氣。而在收視表現上同樣創下多項傲人紀錄，不僅締造突破33億次網播量的亮眼成績，更成為首部打進Netflix全球非英語節目週榜的陸劇，在台灣也連續稱霸熱門排行榜冠軍，種種成績使其成為2026年上半年最具代表性的現象級陸劇。

《逐玉》改編自作家團子來襲的同名小說，劇情描述擁有一身怪力的屠戶女樊長玉（田曦薇 飾），在雪地中救下身受重傷的武安侯謝徵（張凌赫 飾）。為保住家產，兩人決定以假結婚的方式共度難關，不料卻在亂世之中從互相利用逐漸萌生真情，最終攜手對抗外敵、洗刷朝堂冤案，共同譜寫一段甜中帶虐的亂世愛情。除了扣人心弦的劇情設定，《逐玉》也憑藉細膩的畫面美學、精緻的古裝造型及高顏值演員陣容掀起熱烈討論。其中，張凌赫的古裝扮相更被網友大讚為「建模級顏值」，吸引無數女性粉絲入坑追劇。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量從2026年3月8日起逐日攀升，每日討論度穩定落在兩千筆以上，直至2026年3月30日完美收官當日更是創下13,576筆驚人聲量。即便播畢，該劇仍展現驚人的長尾效應，討論熱度一路延燒至2026年4月25日，網路上仍不斷湧現劇情解析、角色討論及二創內容，也讓相關話題持續攻占社群平台，拿下本次聲量冠軍可說是實至名歸。

2026上半年最夯陸劇TOP 10（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年7月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】