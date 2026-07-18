百花殺劇評｜「5皇子淘汰賽」狂反套路　男女雙強高能復仇拒降智

百花殺盡，唯我獨活。這個劇集暑期檔，當觀眾以為大女主與朝堂博弈的敘事組合已被反覆開採、難有新意時，《百花殺》以驚豔之姿呼嘯而來。



上線當日，《百花殺》騰訊站內熱度峰值便突破24000；播出18分鐘，女主沈汐和騰訊視頻站內角色熱度突破一億；開播三天，劇集站內熱度突破27000；雲合正片有效播放市佔率15.1%，穩居榜首；貓眼、酷雲、德塔文、燈塔等第三方數據榜單也實時登頂。

《百花殺》Logo（微博@百花殺官方）

《百花殺》由騰訊視頻、耀客文化聯合出品，鍾青執導，何宜謙（何與）、孟子義領銜主演（按姓氏筆畫排序），改編自閲文集團旗下起點讀書作家錦凰小說《我花開後百花殺》，講述孟子義飾演的昭寧郡主沈汐和與何宜謙（何與）飾演的東宮太子蕭華雍從互相算計的政治盟友，逐步成長為生死相托的靈魂伴侶，我選我愛、我定我局的故事。

《百花殺》何以打破古偶的審美疲勞？基於平等的愛情語境，它給出了古裝題材不同於以往的新解法。

面對皇子，自主選夫

《百花殺》開篇就摒棄了一對一的甜寵戀愛敘事，女主沈汐和要在五位皇子中擇選夫婿。作為執掌兵權的西北衛國公之女，與皇室聯姻，她的選擇先天和權力綁定，敘事也因此被推入一個更具張力的維度：戀愛排在朝堂角逐之後，情愫讓位於局勢。五位皇子立於廟堂之上，背後牽連着朝局暗流，人物關係的複雜程度和解讀空間，超越了古偶尋常的宅院鬥爭，帶來不一樣的觀感，沈汐和在進京之路上，就開始「面試」皇子。

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這是《百花殺》耳目一新的敘事翻轉，古偶中從來不缺多男追一女的設定，但《百花殺》完整呈現了情感關係的多元面貌。在沈汐和麪前，三種截然不同的情感質地和相處模式次第展開：棋逢對手的智性糾纏。太子蕭華雍，作為未來的儲君，他的智力與心性都與沈汐和勢均力敵。兩人之間的互動充滿了試探和博弈，每次交鋒都火花四濺，他們在較量裏生長出默契，在朝局起伏中讀懂彼此，互相審視，也互相欣賞。

宿命般的偏執追逐。徐正溪飾演的信王蕭長卿，痛失愛人顧青梔後，心甘情願獨身多年。沈汐和與顧青梔容貌相似、秉性相反，身處不同陣營，蕭長卿的執念難以安放，沉淪糾葛，恨海情天。這種充滿張力的設定，豐富了故事的情感層次。直白熾烈的赤誠追求。賴偉明飾演的烈王蕭長贏，意氣風發的少年將軍。與兩位兄長相比，烈王和沈汐和的互動充滿了姐狗感。

雖然從目前的情節進展來看，他尚不具備與沈汐和同頻的權謀智識，但隨着故事的推進，觀眾跟着沈汐和的眼睛，看見了烈王的坦蕩、忠貞和勇敢。別樣的養成系，讓觀眾對兩人的情感關係生髮出不一樣的期待。

多條感情線的並置，暗含着對女性慾望的正視，這場「皇子淘汰賽」成為一個鮮活的參照，讓觀眾看清沈汐和的自主意志為何珍貴。而皇子的雄競，也提供給觀眾不同的情感代償需求。智性戀並肩登頂的快感、放不下執念的虐戀、還有年下無條件示愛的治癒，蘿蔔白菜，都能找到所愛。同時，《百花殺》也沒有迴避感情線的現實取捨。衛國公對烈王多有屬意，沈汐和理直氣壯地「腳踩多條船」，都摻雜着利害的算計與生存的考量。

《百花殺》劇照（微博@百花殺官方）

平等愛情，雙強拉扯

如果說選夫展現了沈汐和對命運的掌控，那麼她和太子蕭華雍的互動，則深入探討了何為愛情敘事裏的雙強與平等。沈汐和是一個真正意義上的完成態大女主。幼年長於西北邊陲，融合顧青梔以身入局的意志、以香為刃的天賦，她出場即滿級。

帶着兩世記憶徹底覺醒的沈汐和，立志要做雲巔執棋之手，而非深庭落花，任人摘折。抵達皇都後，她做的第一件事，就是依律清理門戶，利落處置了害死母親的姨娘。「你可見過狼與狗為伍，虎與狐同行，不是一個牌面上的人，不必浪費時間。」快意恩仇、絕不內耗的沈汐和，只對在意的人和事費神一顧。

《百花殺》的立意之新，還體現在對香道的顛覆運用上。在我們常規的觀劇經驗裏，制香調香往往被塑造為一種取悦異性、陶冶情操的行為，在《百花殺》裏，香被賦予了全新的價值內涵。

沈汐和精通制香，氣味作為一種細微且難以遮蔽的存在，成為她認知世界、運局籌謀的武器。女性特有的細膩、敏鋭的感官能力和生命經驗，助力她行走朝堂。劇中，她用引獸香懲罰行為不端的宮人，憑香氣精準判斷出裕王蕭長瑜與舞姬的私情，每次出手，都自帶智力碾壓的凜冽快感。

當然，真正的雙強離不開對手的襯托。蕭華雍的強，藏在孱弱的偽裝下。六歲時遭人下毒暗算，此後的人生裏，他一直扮演一個病骨破碎、人畜無害的病秧子，承受着劇毒蝕骨之痛，暗中習武、培植勢力、佈局朝堂。這種「扮豬吃老虎」的張力設定，凸顯了他極深的城府與隱忍，也詮釋了他成大事者的底色。

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一個藏鋒於病弱、一個顯刃於明處，二人形成巧妙互補。

《百花殺》詳細鋪陳了沈汐和與蕭華雍身份對等、心智匹敵的特質，他們的默契滲透在朝堂博弈的諸多細節裏。賞花宴堪稱經典，當沈汐和被京城世家女嘲諷輕視時，她直接從嚴定性「以蠻人稱西北，是裂土之心，其心可誅」，直指對方妄議邊疆、動搖國本的大罪；蕭華雍在一旁不動聲色地拱火，一句「無非是從哪聽到一些妄議」，把世家女的父輩牽扯進來，擴大事態的嚴重性，讓他們闔家受罰。

一個定性、一個補刀，行雲流水的配合，體現出他們是深諳廟堂規則的同類，也有深層次的情感連接。在皇都落子的每一步，沈汐和與蕭華雍都能看懂對方的棋局，並互相借勢，這種默契讓《百花殺》敘事效率極高，也兼具了愛情的爽感。

在慣常的古偶敘事裏，男主口頭上支持女主搞事業，行動上卻頻頻替她掃清障礙，剝奪了女主親自破局的爽感；《百花殺》裏，沈汐和與蕭華雍的佈局和行動，始終是兩條並行線，互不干擾，又遙相呼應。追更到第9集，兩個人合作的同時，也保留着「親密有間」的留白感。不攀附、不將就，被大環境裹挾，依然能保持關係平等的情感流動。這種立足於人格對等、雙向奔赴的愛情敘事，為當代年輕人提供了一份關於理想親密關係的具象樣本。

女性互助，超越雌競

愛情之外，《百花殺》在女性群像的處理上同樣可圈可點。

在第11集的預告裏，孔雪兒飾演的心性剛烈的亡國公主李雁回，遭到挑釁後，從容地用髮釵劃破面頰，亡國不亡志。有限的敘事篇幅裏，觀眾在《百花殺》中看到了幾位清醒、堅韌、獨立的女性，不求他人寵愛，不做彼此攀扯的藤蔓。

範帥琦飾演的蜀南侯世子步疏林，表面上是風流倜儻的貴公子，實則是女兒身喬裝。她性格開朗，率性豪放，與沈汐和之間的情誼，跳脱出普通的後宅社交，既有利益交換，也帶着女子間的惺惺相惜，那是她們行走於男權世道，對彼此的理解和照拂。

步疏林的存在也是一種女性角色自由意志的突破，她對沈汐和的支持，是基於價值觀認同的強強聯合。

而周靜波飾演的沿襲傳統閨閣女子設定的沈瓔婼，劇中也賦予了她完整的成長軌跡和人格尊嚴。沈瓔婼曾沉溺於與葉祖新飾演的寧王蕭長旻不切實際的情感關係，親歷蕭長旻的涼薄後，沈汐和用冷言點醒她。

沈瓔婼是衛國公妾室的女兒，她和沈汐和無緣做親密的姐妹，但這種不投緣並沒有滑向女性間的構陷攀咬，始終身處弱勢的沈瓔婼，跌落谷底依然有底線、有氣節。

女性情誼在這部劇裏有別樣的詮釋，她們不必親如姐妹，甚至存在隔閡或立場的分歧，但面對外界的規訓、羞辱與傾軋，她們和而不同，互為藩籬。

耀客文化的創作表達

隨着劇情的推進，「百花殺盡」的序幕即將開啟。可以預見的是，當沈汐和與蕭華雍攜手共渡朝堂風波，這部劇帶給我們的將不僅是爽感的滿足，還有對情感關係、自我價值的思考。

《百花殺》所呈現的創作態度，與耀客文化的核心主張一脈相承。在古裝長劇領域持續深耕多年，耀客始終堅持讓情感關係建立在男女主雙方人格獨立、彼此尊重的基礎之上。這一理念在2024年的《九重紫》中就清晰可見。竇昭不耽溺於復仇，憑藉清醒獨立的智識在世家樊籠中為自己爭得一席之地；她與宋墨的感情線，恪守彼此成就、並肩破局的雙強邏輯。

這種以女性為主體、以平等情感為底座的破題敘事，讓《九重紫》在彼時古偶同質化嚴重的環境裏站穩腳跟。而在古偶敘事的觀眾信任度持續走低的當下，一個以自身意志驅動劇情的女主，一個與女主互為推力、互相成就的男主，幾段人格對等的多元親密關係，使《百花殺》同樣具備了超越古偶類型的討論價值。

把平等、尊重、自我實現等價值觀融合進古裝語境，需要紮實的方法論，《百花殺》正是這種創作理念的最新呈現。它證明古裝題材也可以承載當代人的精神投射，健康的親密關係，不是依附與拯救，而是兩個完整的人互為掠陣、執棋並肩。它為古裝題材的平等愛情表達，提供了一種更具現實温度的創作思路。

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