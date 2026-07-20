這一秒過火分集劇情丨最新追劇日曆/更新時間+角色簡介

《這一秒過火》陸劇又名《如果這一秒，我沒遇見你》，改編自同名小說。有羅鈞月、楊偲婷、劉宇曦作為編劇，易軍為執導，由張凌赫、王楚然領銜主演的一套以浪漫愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《這一秒過火》電視劇情大綱

民國時的上海，軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫 飾）年少出逃時被任素素（王楚然 飾）所救，卻間接導致任家慘遭滅門。經年重逢後兩人暗生情愫，任素素隨後卻因救人毅然假死遁逃，令慕容清嶧深陷痛失所愛的折磨中。

三年後任素素回歸，卻成了慕容清嶧的準大嫂，兩人在被背叛的怨與難言的痛中愛恨交織。隨着誤會漸解、深情重燃，國難卻悄然降臨，心懷必死決心的慕容清嶧與任素素，最終選擇一同挺身對抗強敵。

《這一秒過火》分集劇情

《這一秒過火》1-5集劇情

第1集：慕容清嶧剛出獄便面臨為了家族軍火利益與霍家千金霍敏賢的政治聯姻。對此毫無愛意的他貿然出席霍家影院儀式，在放映現場撞破了霍敏賢密會情夫的醜聞底片，引發全場騷亂。面對霍敏賢的反咬，清嶧並不在意，反而被現場留下的定情信物龍膽花勾起深思，懷疑昔日戀人任素素尚在人世，並在細雨中錯認了轉角的路人身影。

隨後，霍家藉口霍敏賢服毒自盡登門討要說法，實則清嶧早已查明真相，並借霍家扣留軍糧的把柄強勢壓制，逼霍家依約聯姻並索要多架飛機作為嫁妝。儘管因當年錯抱一事而深受母親程謹之的怨懟，但清嶧在大哥慕容清渝的維護下依舊孤傲冷峻。然而，在隨後的大哥訂婚慶典上，清嶧震驚地發現未來長嫂方牧蘭竟與死去的任素素容貌完全相同，令他的世界瞬間掀起驚濤駭浪。

第2集：時間倒回至三年前，學醫歸國的慕容清嶧冷漠孤僻，意外通過醫館郵箱的暗語回信，結識了正在尋找「小蘭姐」的任素素。兩人在長期的書信往來中漸生情愫，任素素信中對家的熱切渴望逐漸融化了清嶧被家族厭棄的冰冷心房。然而，就在他開始期待未來的來信時，任素素卻在情濃時突然音訊全無，只留下清嶧在北城的診所裏滿心失落與悵惘。

回到三年後的訂婚宴現場，方牧蘭對他的冷漠無視讓認定其為任素素的清嶧心緒難平。清嶧向霍敏賢挑明婚事可作罷，並與大哥清渝翻開舊賬，坦言始終介意當年被誣陷殺人以及被長兄親手送進監獄的舊怨。雖然清渝交予其去英吉利的船票勸其隨時悔婚，但方牧蘭隨後送上霍敏賢密會底片作為威脅的見面禮，令清嶧對她的危險性愈發警惕。

第3集：三年前的恩怨被層層揭開，任素素為尋找小蘭姐夜探榆園意外骨折，被前來出診的慕容清嶧救回診所，兩人共種龍膽花、共跳探戈，情愫暗生。然而在霍家家主暴斃後，任素素被指認為兇手，清嶧亦受牽連入獄。越獄尋得任素素的清嶧，面對她決絕的「利用」之詞痛苦萬分，最終在舉槍對峙的激烈爭執中，任素素中槍墜車跌落雪地，留下了刻骨銘心的血色訣別。

三年後，堅信方牧蘭就是假死戀人的清嶧夜闖盥洗室嚴厲質問，試圖逼迫她剝下偽裝的面具。在試探未果後，滿身傷痕的清嶧獨自來到郊外的龍膽花田，將曾經的刻骨深情悉數轉化為冰冷的恨意，並咬牙立誓定要徹查三年前的所有陰謀與背叛，讓那個傷害過他的女人原形畢露、付出代階。

第4集：方牧蘭在好友塔西婭等人的昂貴傢俱裝點下高調入住慕容家，坐實了方家獨女的尊貴身份。面對不請自來、冷嘲熱諷的慕容清嶧，方牧蘭始終不露破綻。而清嶧則在得知其可能要對當年知情證人李管家痛下殺手後，暗中精心佈局。他在火車站提前設防，冷眼旁觀方牧蘭一夥人即將展開的滅口較量。

就在海棠青等同夥製造交通堵塞、企圖槍殺剛下火車的李管家時，清嶧早已暗中用替身木偶偷樑換柱救走證人。方牧蘭眼見計劃失敗欲藉故離開公館，卻被守株待兔的清嶧當場攔下。清嶧不僅當面戳破她滅口未遂的圖謀，更冷酷搜出她藏在身後的餐刀，警告她今夜休想踏出公館一步，兩人劍拔弩張，殺機在暗夜中瘋狂湧動。

第5集：慕容公館宴會幕啟，李管家突然現身，慕容清嶧強行將方牧蘭拉至花園，以交給霍家處置為由逼其認罪。方牧蘭無奈送上龍膽花默認任素素身份，隨後佯裝落水被清嶧救起，巧妙化解指認危機。偷聽到電話的清嶧得知她是在幫自己尋醫診治被廢的手腕，雖嘴上傲嬌拒絕但舊情難掩，在任素素交出髮釵引頸求死時終究下不了殺手。

另一邊，霍敏賢趁清嶧出城祭祖強行帶走李管家，並擅闖慕容宗祠當眾指責清嶧包庇殺父兇手。危急時刻方牧蘭挺身而出掌摑霍敏賢，清嶧與大哥則暗中轉移證人並施壓逼退霍家。然而母親程謹之因宗祠受辱而震怒，責令清嶧下跪受罰，在激烈的爭執中，方牧蘭為保護清嶧挺身相護不幸受傷，兩人的複雜情感再度升温。

《這一秒過火》播出更新時間｜最新追劇日曆

《這一秒過火》電視劇幾時播?《這一秒過火》於7月19日播放，一共有36集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，7月19日12點更新5集，隔日起每日18點更新2集。

《這一秒過火》播出更新時間｜最新追劇日曆

《這一秒過火》演員關係圖

《這一秒過火》演員關係圖

《這一秒過火》演員人物

張凌赫 飾 慕容清嶧

張凌赫飾演慕容清嶧（微博圖片）

王楚然 飾 任素素、方牧蘭