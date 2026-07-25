這一秒過火劇情線上看丨最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+簡介

《這一秒過火》陸劇又名《如果這一秒，我沒遇見你》，改編自同名小說。有羅鈞月、楊偲婷、劉宇曦作為編劇，易軍為執導，由張凌赫、王楚然領銜主演的一套以浪漫愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《這一秒過火》電視劇情大綱

民國時的上海，軍閥幼子慕容清嶧（張凌赫 飾）年少出逃時被任素素（王楚然 飾）所救，卻間接導致任家慘遭滅門。經年重逢後兩人暗生情愫，任素素隨後卻因救人毅然假死遁逃，令慕容清嶧深陷痛失所愛的折磨中。

三年後任素素回歸，卻成了慕容清嶧的準大嫂，兩人在被背叛的怨與難言的痛中愛恨交織。隨着誤會漸解、深情重燃，國難卻悄然降臨，心懷必死決心的慕容清嶧與任素素，最終選擇一同挺身對抗強敵。

《這一秒過火》分集劇情

《這一秒過火》1 - 5集劇情

第1集：慕容清嶧剛出獄便面臨為了家族軍火利益與霍家千金霍敏賢的政治聯姻。對此毫無愛意的他貿然出席霍家影院儀式，在放映現場撞破了霍敏賢密會情夫的醜聞底片，引發全場騷亂。面對霍敏賢的反咬，清嶧並不在意，反而被現場留下的定情信物龍膽花勾起深思，懷疑昔日戀人任素素尚在人世，並在細雨中錯認了轉角的路人身影。

隨後，霍家藉口霍敏賢服毒自盡登門討要說法，實則清嶧早已查明真相，並借霍家扣留軍糧的把柄強勢壓制，逼霍家依約聯姻並索要多架飛機作為嫁妝。儘管因當年錯抱一事而深受母親程謹之的怨懟，但清嶧在大哥慕容清渝的維護下依舊孤傲冷峻。然而，在隨後的大哥訂婚慶典上，清嶧震驚地發現未來長嫂方牧蘭竟與死去的任素素容貌完全相同，令他的世界瞬間掀起驚濤駭浪。

第2集：時間倒回至三年前，學醫歸國的慕容清嶧冷漠孤僻，意外通過醫館郵箱的暗語回信，結識了正在尋找「小蘭姐」的任素素。兩人在長期的書信往來中漸生情愫，任素素信中對家的熱切渴望逐漸融化了清嶧被家族厭棄的冰冷心房。然而，就在他開始期待未來的來信時，任素素卻在情濃時突然音訊全無，只留下清嶧在北城的診所裏滿心失落與悵惘。

回到三年後的訂婚宴現場，方牧蘭對他的冷漠無視讓認定其為任素素的清嶧心緒難平。清嶧向霍敏賢挑明婚事可作罷，並與大哥清渝翻開舊賬，坦言始終介意當年被誣陷殺人以及被長兄親手送進監獄的舊怨。雖然清渝交予其去英吉利的船票勸其隨時悔婚，但方牧蘭隨後送上霍敏賢密會底片作為威脅的見面禮，令清嶧對她的危險性愈發警惕。

第3集：三年前的恩怨被層層揭開，任素素為尋找小蘭姐夜探榆園意外骨折，被前來出診的慕容清嶧救回診所，兩人共種龍膽花、共跳探戈，情愫暗生。然而在霍家家主暴斃後，任素素被指認為兇手，清嶧亦受牽連入獄。越獄尋得任素素的清嶧，面對她決絕的「利用」之詞痛苦萬分，最終在舉槍對峙的激烈爭執中，任素素中槍墜車跌落雪地，留下了刻骨銘心的血色訣別。

三年後，堅信方牧蘭就是假死戀人的清嶧夜闖盥洗室嚴厲質問，試圖逼迫她剝下偽裝的面具。在試探未果後，滿身傷痕的清嶧獨自來到郊外的龍膽花田，將曾經的刻骨深情悉數轉化為冰冷的恨意，並咬牙立誓定要徹查三年前的所有陰謀與背叛，讓那個傷害過他的女人原形畢露、付出代階。

第4集：方牧蘭在好友塔西婭等人的昂貴傢俱裝點下高調入住慕容家，坐實了方家獨女的尊貴身份。面對不請自來、冷嘲熱諷的慕容清嶧，方牧蘭始終不露破綻。而清嶧則在得知其可能要對當年知情證人李管家痛下殺手後，暗中精心佈局。他在火車站提前設防，冷眼旁觀方牧蘭一夥人即將展開的滅口較量。

就在海棠青等同夥製造交通堵塞、企圖槍殺剛下火車的李管家時，清嶧早已暗中用替身木偶偷樑換柱救走證人。方牧蘭眼見計劃失敗欲藉故離開公館，卻被守株待兔的清嶧當場攔下。清嶧不僅當面戳破她滅口未遂的圖謀，更冷酷搜出她藏在身後的餐刀，警告她今夜休想踏出公館一步，兩人劍拔弩張，殺機在暗夜中瘋狂湧動。

第5集：慕容公館宴會幕啟，李管家突然現身，慕容清嶧強行將方牧蘭拉至花園，以交給霍家處置為由逼其認罪。方牧蘭無奈送上龍膽花默認任素素身份，隨後佯裝落水被清嶧救起，巧妙化解指認危機。偷聽到電話的清嶧得知她是在幫自己尋醫診治被廢的手腕，雖嘴上傲嬌拒絕但舊情難掩，在任素素交出髮釵引頸求死時終究下不了殺手。

另一邊，霍敏賢趁清嶧出城祭祖強行帶走李管家，並擅闖慕容宗祠當眾指責清嶧包庇殺父兇手。危急時刻方牧蘭挺身而出掌摑霍敏賢，清嶧與大哥則暗中轉移證人並施壓逼退霍家。然而母親程謹之因宗祠受辱而震怒，責令清嶧下跪受罰，在激烈的爭執中，方牧蘭為保護清嶧挺身相護不幸受傷，兩人的複雜情感再度升温。

《這一秒過火》6 - 10集劇情

第6集：慕容清渝帶受傷的方牧蘭（任素素）就醫，並向慕容清峄吐露當年將其送入監獄實屬迫於無奈的愧疚。慕容清峄端來蜜餞向方牧蘭道謝，兩人在過往回憶中暗自感傷。與此同時，霍敏賢突然失蹤引發霍家震怒並提議解婚，程謹之將怒火發泄在清峄身上掌摑其面。然而，清峄隨後震驚地發現，霍敏賢失蹤竟是方牧蘭一手策劃，她更在清峄房中擺放沾血的訂婚禮服，以霍敏賢的性命冷酷要脅清峄不得洩露其真實身份，令清峄深感痛苦與背叛。

另一邊，李柏則接獲父命欲破壞航校捐贈儀式而陷入兩難，而方牧蘭則與姐妹會合，秘密籌劃在航校開幕式上刺殺仁心孤兒院院長孫容慈。面對霍家暗中作梗導致的飛機交付危機，方牧蘭不得不向清峄求助；清峄雖言詞刻薄、甚至刁難要她下跪相求，卻在她真要屈膝的瞬間心軟將其拉起。清峄表面上冷漠地趕走方牧蘭，實則早已默默調配原本贈予大哥的飛機前往航校救援，展現出嘴硬心軟的深情。

第7集：航校開幕盛典上權貴雲集，慕容清渝由衷感謝弟弟清峄解決飛機交付危機，清峄卻態度疏離，冷言譏諷這一切不過是為了成全方牧蘭（任素素）。盛宴之中，霍老爺子親自現身，其威壓勾起了方牧蘭深藏於心的孤兒院恐怖陰影，致使她在握手時倉皇退縮，這一異常舉動被敏銳的清峄全盤看在眼裡。與此同時，假意慈愛的孫嬤嬤帶著孤兒到場，私下對孩子施以恐嚇，令察覺異樣的方牧蘭對其殺心漸起。

就在方牧蘭脫身準備執行刺殺孫嬤嬤的計畫時，海棠青突然傳來塔西婭已在霍老爺子飛機上安裝炸彈的驚天密報。飛行表演在即，方牧蘭試圖勸阻霍老爺子登機以防事態擴大，看破其中必有隱情的清峄竟主動請纓擔任駕駛，並強行拉著方牧蘭一同踏入死局。隨著飛機呼嘯升空，清峄在狹小的機艙內步步緊逼，質問三年前的種種真相，迫使方牧蘭再次陷入了當年為了拯救「小蘭姐」而獨闖北城、與他悲喜交織的痛苦回憶中。

第8集：任素素在霍府救出受盡折磨的方牧蘭，為求脫身不惜砍傷攔路的霍明熙。然而方牧蘭終因傷重不治，臨終前囑託任素素與海棠青將其骨灰送回南洋老家後離世。任素素為引開霍家追兵獨自登上列車，狠心痛罵慕容清嶧後跳車；二人隨後再次重逢，任素素坦白刺殺霍紹雄的計劃，而慕容清嶧則在飛機遭炸彈引爆的生死關頭，擁著她跳傘平安脫險。

事後任素素向海棠青坦承自己深愛慕容清嶧，但仍決意以報仇為先。另一邊，慕容錦瑞企圖將墜機責任全數推給慕容清嶧，慕容清渝見狀當場嚴詞斥責，並嚴令府中上下不得再有半點不敬，成功壓制住了慕容錦瑞。

第9集：任素素找到虐待孤兒的孫容慈並將其當場刺殺，為方牧蘭報了第一筆血仇；慕容清嶧協助清理屍體，孩子們亦主動纏住巡邏隊幫忙掩護。事後任素素再次向慕容清嶧劃清界限，並決定從富豪人脈入手打擊霍家根基。而霍紹雄因帳本失蹤與飛機爆炸而深感威脅，派人去孤兒院打探消息。

另一邊，任素素在試婚紗時等不到未婚夫慕容清渝。此時慕容清嶧趕來，他先前才在航校意外發現清渝與葉芝鴻的合照，驚覺葉芝鴻才是大哥隱藏多年的心上人。由於清渝未至且工期緊迫，設計師便勸慕容清嶧暫時代替兄長試穿新郎婚服。

第10集：慕容清嶧趕赴裁縫鋪，見任素素身著婚紗驚艷亮相，表面裝作替兄走過場，實則滿心歡喜地親自為她整理項鍊並測量身形。另一邊，葉芝鴻與慕容清渝在郊外默契配合講授航空理論，兩人雖深愛彼此，但受限於家族利益，慕容清渝仍需與任素素維持名存實亡的聯姻，最終與葉芝鴻在夜色中無奈道別。

次日，慕容清嶧隨李柏則返回李家，生父李榮彰偏心無情，不僅逼迫清嶧娶霍敏賢以圖謀軍火，更端出帶血生肉加以侮辱。危急關頭，方牧蘭衝入室內掃開生肉，以大嫂身份義正詞嚴地指責李榮彰折辱晚輩，令一旁目睹父親惡行的李柏則震驚不已。

《這一秒過火》11 - 15集劇情

第11集：慕容清嶧向任素素傾吐童年在李家遭受李榮彰虐待的慘痛過往，任素素雖感震撼，仍堅持僅為報恩而與其劃清界限。另一邊，李柏則質問程謹之，程謹之卻因清嶧當年吸毒誤事害死慕容老爺而對他充滿恨意。同時，海棠青與方牧蘭查出被拐女孩線索指向名流俱樂部；霍家調查孫嬤嬤失蹤時，霍宗其也對曾接觸任素素的小男孩產生懷疑。

慕容清嶧故意報錯婚服尺寸以拖延婚期，任素素則索性毀壞婚紗。此時李榮彰闖入慕容家，當眾揭穿清嶧曾被挑斷手筋，甚至被程謹之當作換取戰機的籌碼送給仇人霍家。真相讓任素素與慕容清渝震撼不已，李榮彰更以此丑聞威脅程謹之限期交出二百箱子彈。

第12集：任素素得知慕容清嶧手筋被霍家挑斷後在老巷找到他，心懷愧疚提議聯手報復，卻被心灰意冷的清嶧拒絕。慕容清渝帶清嶧求醫無果，兄弟倆坦誠相對解開當年入獄與戒毒的舊怨，清渝更硬氣替清嶧向霍宗其遞交退婚書，以揭發霍家罪行為要脅。

任素素追查失蹤女孩線索至東嘉渡，發現霍家旗下的鴻方銀行疑點重重。另一邊，慕容清渝堅持履行與方牧蘭的婚約，清嶧提醒他多加提防方牧蘭；隨後葉芝鴻遭人綁架，清渝與李柏則循線索在現場找到了葉芝鴻的胸針以及印有鴻方銀行標籤的關鍵證物。

第13集：慕容清嶧帶人直闖鴻方銀行，開槍震懾霍宗其；方牧蘭隨即假借尋找「失竊藍寶石」的名義，配合手下進行大搜查。被霍家圍困於樓頂後，方牧蘭將大量鈔票撒向街頭引發民眾哄搶，二人趁亂順利脫身，並推斷葉芝鴻失蹤正是霍紹雄欲將其據為己有所致。

此時被迷暈的葉芝鴻在密室醒來，不幸遭霍紹雄關入地庫金牢。另一邊，慕容清嶧打定主意喬裝混入霍家的地下俱樂部，並買通荷官讓鄭家麟輸光家產，隨後以幫其贏回工廠為籌碼，展開下一步救人計劃。

《這一秒過火》播出更新時間｜最新追劇日曆

《這一秒過火》電視劇幾時播?《這一秒過火》於7月19日播放，一共有36集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，7月19日12點更新5集，隔日起每日18點更新2集。

《這一秒過火》演員關係圖

《這一秒過火》演員關係圖

《這一秒過火》演員人物

張凌赫 飾 慕容清嶧

張凌赫飾演慕容清嶧（微博圖片）

王楚然 飾 任素素、方牧蘭