歐倩怡帶愛女遊北京曬溫馨相　15歲郭以雅只露櫻桃小嘴充滿神秘感

歐倩怡（Cindy）自2024年宣布與郭晉安結束18年婚姻後，一舉一動都備受外界矚目。趁著暑假，她日前在社交平台分享與15歲愛女郭以雅的北京天倫樂之旅，兩母女齊齊遊歷故宮及環球影城。不過，歐倩怡對女兒的容貌非常保護，照片經加工後只露出「櫻桃小嘴」，相當神秘！旅途中，她更成功為愛女尋獲一部00年代的懷舊數碼相機，字裡行間充滿母愛。

郭晉安和歐倩怡育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

歐倩怡帶愛女郭以雅去北京旅遊。（IG@cindyauau）

歐倩怡尋獲「千禧數碼相機」做禮物

從歐倩怡分享的旅行相可見，兩母女行程相當豐富，不僅走訪了歷史古蹟故宮，還瘋狂暢玩北京環球影城。歐倩怡寫道：「今個暑假，同阿女去咗北京玩，睇下歷史古蹟，去下環球影城。我覺得我最成功，係同阿女買到部，佢想要咗好耐想要嘅00年代嘅digital camera」。

歐倩怡與女兒透過車窗倒影自拍，場面十分溫馨。（IG@cindyauau）

歐倩怡兩母女走訪了歷史古蹟故宮。（IG@cindyauau）

除了到處打卡，歐倩怡更在旅途中成功為女兒淘到了一部近年大熱的00年代（Y2K）復古數碼相機。女兒隨即手持新玩具與媽媽及同行老友燦笑自拍，兩母女互動宛如閨密，溫馨爆燈。

歐倩怡在旅途中還為女兒淘到了一部近年大熱的00年代（Y2K）復古數碼相機。（IG@cindyauau）

歐倩怡在「女兒視角」與女兒的毛公仔合照，溫馨爆燈。（IG@cindyauau）

如今郭以雅已長成亭亭玉立的少女，能與媽媽像朋友般出遊，但原來她童年時曾有過一段痛苦經歷。歐倩怡早前在電視節目《健康關注組》中透露，女兒年幼時曾因轉校承受了巨大的心理壓力，甚至引發情緒問題。最嚴重時，女兒僅僅看到洗燙好的校服，就誤以為要上學而嚇到情緒崩潰，當場跪在地上抱著歐倩怡的大腿，苦苦哀求不想返學。那一刻歐倩怡才意識到學校給了女兒超乎想像的壓力，隨即尋求專業協助，並投放大量時間陪伴與引導，才幫女兒克服恐懼，重拾快樂童年。

46歲的歐倩怡保養得宜，歲月未有她臉上留下痕跡。（IG@cindyauau）

46歲的歐倩怡保養得宜，歲月未有她臉上留下痕跡。（IG@cindyauau）

歐倩怡回復單身精彩不減

歐倩怡離婚後的生活同樣精彩，不但在感情上迎來第二春，在自我增值上亦交出漂亮成績表。早前她被傳媒拍到與一名禿頭中年男子親密翹手逛街，狀態甜蜜。有指新歡是連鎖補習社的簡姓創辦人，身家估計高達1.2億。歐倩怡透過經理人低調回應，表示雙方仍在「了解中」，獲得不少網民祝福。

歐倩怡新歡被起底身家1.2億。（陳順禎 攝）

回顧歐倩怡的前半生，她於1999年與郭晉安因合作而結緣，經歷7年愛情長跑後於2006年結婚。婚後她雖然淡出幕前相夫教子，但從未停下進修腳步，在重返校園後先後完成了學士及碩士課程，更成功考取英國營養師牌照。如今一對子女雖然跟隨前夫郭晉安生活，但歐倩怡一有時間便會爭取陪伴孩子。

歐倩怡考取英國營養師牌照後積極分享健康和運動知識。（IG@cindyauau）