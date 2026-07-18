最索嫲嫲戴蘊慧孖3歲孫女上電視　拒學星爸戴思聰「瘋狂逼學琴」

已故「香港樂壇教父」戴思聰的大女兒、現年57歲的戴蘊慧（真真），多年來因保養得宜、凍齡有術而被網民封為「最索嫲嫲」。曾移居內地杭州生活的她，2024年為了心愛孫女決心「回流」香港。近日，戴蘊慧激罕帶同3歲大的精靈孫女Nara，齊齊現身HOY TV飲食節目《嫲嫲飯飯》大曬嫲孫樂，更在節目中大爆當年的家庭秘密與育兒遺憾！

戴蘊慧（真真）是已故「香港樂壇教父」戴思聰的大女兒。（YouTube@HOY媒體網絡）

戴蘊慧被封「最索嫲嫲」。（IG：@jenjentai_1027）

戴蘊慧曾受前夫影響「嫌棄」生女

戴蘊慧的大仔早已榮升人父，戴蘊慧談起3歲的Nara時滿臉寵溺，直言孫女就像自己的親生女兒和「心頭肉」一樣，兩嫲孫天天都要見面。不過她坦承，自己當初知道大仔生的是女兒時，心裡曾「有點不是滋味」。

戴蘊慧激罕帶3歲大的孫女Nara一齊上電視。（YouTube@HOY媒體網絡）

戴蘊慧在1991年與新加坡華僑謝順來（Chia）結婚後育有兩子，1997年離婚。她坦言過去深受前夫家庭「重男輕女」的觀念灌輸，因此起初對孫女的到來有點心理關口。

戴蘊慧在1991年與新加坡華僑謝順來（Chia）結婚後育有兩子，後在1997年離婚。（YouTube@HOY媒體網絡）

戴蘊慧坦言過去深受前夫「重男輕女」的觀念灌輸，因此起初對孫女的到來有點……（YouTube@HOY媒體網絡）

但Nara出世後，那份「心貼心」的軟萌感瞬間融化了她，她笑言兒子長大後性格外向、有自己想法，反而不如孫女般與她親近窩心。現在3歲的Nara已成為她的心頭肉，兩人相處完全沒有長輩架子，反而像「閨密」一樣打成一片，天天都要見面，兩人像朋友般相處，Nara更是她親手下廚的超級粉絲。

孫女Nara同戴蘊慧小時候長得一模一樣。（YouTube@HOY媒體網絡）

戴蘊慧笑言兒子長大後性格外向、有自己想法，不如孫女般與她親近窩心。（YouTube@HOY媒體網絡）

戴蘊慧笑言稱現在同Nara天天都要見面，兩人像朋友般相處。（YouTube@HOY媒體網絡）

戴蘊慧拒學阿爸戴思聰「奪命式逼琴」

作為「樂壇教父」戴思聰的女兒，戴蘊慧從小在音樂熏陶下長大，但光鮮背後卻伴隨着巨大的童年壓力。父親戴思聰生前對女兒栽培極其嚴格，逼她要在幾年內考到鋼琴八級：「我嗰時畀我Daddy逼到透唔到氣，而且我當時真係唔鐘意彈琴！我真係成十年冇掂過琴。而家我鍾意彈琴，只係因為再冇人逼我。」

因為童年個陰影，戴蘊慧自述曾十年不敢碰鋼琴。（YouTube@HOY媒體網絡）

3歲的Nara不僅表演慾極強，更在節目中即場大聲高歌。（YouTube@HOY媒體網絡）

雖然長大後感激父親為她打下音樂底子，但這段「奪命式逼琴」的陰影令她痛定思痛。她堅決承諾，絕不會將這種高壓教育複製在孫女Nara身上，一切會以孫女的個人興趣自由發展。不過，3歲的Nara似乎完美遺傳了戴家的音樂基因，不僅表演慾極強，更在節目中即場大聲高歌。戴蘊慧欣慰表示：「如果我爸爸仲喺度，我覺得佢會好鍾意呢個孫！」

戴蘊慧欣慰表示：「如果我爸爸仲喺度，我覺得佢會好鍾意呢個孫！」（YouTube@HOY媒體網絡）

戴蘊慧盼保持強健體魄睇埋曾孫

已經57歲的戴蘊慧在節目最後也有感而發，坦言自己年紀不小、很快就要「奔六」（步入60歲），因此更加珍惜與Nara相處的時光。

戴蘊慧與孫女Nara真的感情好好。（YouTube@HOY媒體網絡）

她感性地表示，未來會多抽時間留在香港陪伴孫女，而自己現時最大的目標就是保持身體健康：「我都希望我自己有個強健嘅身體，可以睇到佢第時可以大個結婚呀，甚至乎我有埋曾孫，咁就最圓滿啦！」這份跨越三代的體貼與期待，令人看見了這位昔日女神最真實、最慈愛的一面。